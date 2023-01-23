Под какую музыку Федор Емельяненко выходил на бои: начинал с The Prodigy, а сейчас – казачьи и православные песни

В жизни слушает Цоя и Талькова.

Федор Емельяненко украсил карьеру не только большими победами, но и яркими появлениями. Какую музыку он использовал перед выходами?

Начало карьеры в японском Rings: тяжелый рок и The Prodigy

Емельяненко пришел в ММА в 2000-м, но не дрался на подпольных турнирах, как многие бойцы. Он сразу попал в большой японский промоушен Rings, который устраивал бои в России, а потом перевез Емельяненко в Японию. Тогда выходы сопровождались не духовными песнями, а тяжелым роком и Prodigy. Музыку подбирал промоушен.

На дебют в Rings против Левона Лагвилавы Емельяненко вышел под метал – Therion – Crazy Nights. Бой прошел в здании тульского цирка и был тяжелым: Лагвилава сопротивлялся больше семи минут без отдыха, но проиграл удушающим. Емельяненко назвал бой дебютным, хотя многие путают очередность (считая первым соперником Лазарова). Лагвилава говорил, что получил за бой тысячу долларов.

Но фирменным в Rings стал выход Емельяненко под электронный хит Prodigy – Breathe. Посмотрите, как это выглядело в седьмом бою в карьере против Керри Шолла:

Величие в Pride: культовый выход под таинственную мелодию Era

Классикой стал выход Емельяненко под французскую группу Era – с ней ассоциируется золотой период в Pride (2002-2006). Эту песню называли самой эпичной для выхода. Она нравилась Емельяненко: «Я люблю спокойную, мелодичную музыку. Никогда не тяготел к металу».

В обычной жизни Емельяненко слушает религиозные и казачьи песни, но в 2010-м упоминал популярных исполнителей: «Когда я бегаю кроссы, в основном слушаю хор Нижегородской епархии. Также люблю слушать Игоря Талькова, Виктора Цоя, Стинга... Мне нравятся некоторые песни Михаила Боярского. Словом, разную музыку слушаю».

Поздний этап карьеры в США и России: православные и казачьи песни

После закрытия Pride культовый выход Емельяненко под Era пропал. Последний раз фанаты видели его в 2007-м, когда Емельяненко победил Чхве Хон Мана. Это случилось на турнире Yarennoka!, организованном бывшими сотрудниками Pride. Для японских болельщиков турнир стал прощанием с лигой, которую выкупил UFC.

Уехав в США, Федор Емельяненко выбрал новую музыку для выхода – казачьи и религиозные песни. В первом же бое в США против экс-чемпиона UFC Тима Сильвии он вышел под «Ой, то не вечер».

После первых поражений в Strikeforce появились «Эй, ухнем» и «Вера вечна». Под последнюю Емельяненко выходит в Bellator и победил Тимоти Джонсона в октябре-2021.

***

5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере. Он подерется с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

Фото: РИА Новости/Вадим Жернов