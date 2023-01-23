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Под какую музыку Федор Емельяненко выходил на бои: начинал с The Prodigy, а сейчас – казачьи и православные песни

Федор Емельяненко Федор Емельяненко
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

В жизни слушает Цоя и Талькова.

Федор Емельяненко украсил карьеру не только большими победами, но и яркими появлениями. Какую музыку он использовал перед выходами?

Начало карьеры в японском Rings: тяжелый рок и The Prodigy

Емельяненко пришел в ММА в 2000-м, но не дрался на подпольных турнирах, как многие бойцы. Он сразу попал в большой японский промоушен Rings, который устраивал бои в России, а потом перевез Емельяненко в Японию. Тогда выходы сопровождались не духовными песнями, а тяжелым роком и Prodigy. Музыку подбирал промоушен.

На дебют в Rings против Левона Лагвилавы Емельяненко вышел под метал – Therion – Crazy Nights. Бой прошел в здании тульского цирка и был тяжелым: Лагвилава сопротивлялся больше семи минут без отдыха, но проиграл удушающим. Емельяненко назвал бой дебютным, хотя многие путают очередность (считая первым соперником Лазарова). Лагвилава говорил, что получил за бой тысячу долларов.

Но фирменным в Rings стал выход Емельяненко под электронный хит Prodigy – Breathe. Посмотрите, как это выглядело в седьмом бою в карьере против Керри Шолла:

Величие в Pride: культовый выход под таинственную мелодию Era

Классикой стал выход Емельяненко под французскую группу Era – с ней ассоциируется золотой период в Pride (2002-2006). Эту песню называли самой эпичной для выхода. Она нравилась Емельяненко: «Я люблю спокойную, мелодичную музыку. Никогда не тяготел к металу».

В обычной жизни Емельяненко слушает религиозные и казачьи песни, но в 2010-м упоминал популярных исполнителей: «Когда я бегаю кроссы, в основном слушаю хор Нижегородской епархии. Также люблю слушать Игоря Талькова, Виктора Цоя, Стинга... Мне нравятся некоторые песни Михаила Боярского. Словом, разную музыку слушаю».

Поздний этап карьеры в США и России: православные и казачьи песни

После закрытия Pride культовый выход Емельяненко под Era пропал. Последний раз фанаты видели его в 2007-м, когда Емельяненко победил Чхве Хон Мана. Это случилось на турнире Yarennoka!, организованном бывшими сотрудниками Pride. Для японских болельщиков турнир стал прощанием с лигой, которую выкупил UFC.

Уехав в США, Федор Емельяненко выбрал новую музыку для выхода – казачьи и религиозные песни. В первом же бое в США против экс-чемпиона UFC Тима Сильвии он вышел под «Ой, то не вечер».

После первых поражений в Strikeforce появились «Эй, ухнем» и «Вера вечна». Под последнюю Емельяненко выходит в Bellator и победил Тимоти Джонсона в октябре-2021.

***

5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере. Он подерется с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

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Фото: РИА Новости/Вадим Жернов

14 комментариев

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Mt09
Ответ Serhio Roberto
Федор в переводе с греческого значит как раз данный Богом, в английском языке он был бы Theodore.
Theodore больше на Сидора похож
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Афанасий Дирихле
Скрепненько
+3
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Lifar Skladchikov
Ответ Nubreed
То есть ты хочешь сказать, что фара и ода ктота там это будущая классика!
Если внимательно читать мой коммент, то там я такого не говорил
+2
-3
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Nubreed
Ответ Lifar Skladchikov
Помню Продиджи вызывали раньше у старшего поколения такую же реакцию, как и сейчас у бОльшинства людей Фараон и ОДжи Будда ) а сейчас Продиджи - классика )👍
То есть ты хочешь сказать, что фара и ода ктота там это будущая классика!
+2
-1
+1
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Георгий Амиян
Ответ Вася Енотов
Заметил что у наших бойцов как то не очень в плане музыкальных вкусов относительно треков для выхода. Помню когда Кличко младший выходил под "перцев" это было таким мощным элементом шоу, что просто погружало в атмосферу поединка. Ну и на контрасте наш Саша Поветкин со своим Емелиным. Зритель, который не понимал текста наверное вообще мемно произносил "what that?", разводя руками.
У Кличко классные выходы были. Для одного из них (вроде бы, старшего) Раммштайн даже Sonne написали — поэтому она начинается со счета до 10. Но в ринге ее так и не использовали — вроде как, потому что Кличко посчитал ее слишком тяжелой
+2
-2
0
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An Dre
Мой любимый выход - Вандерлей Сильва в Прайде под SandStorm
https://www.youtube.com/watch?v=R-wCXgS_dYE
+2
-1
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Buharoid
Ответ Вася Енотов
Заметил что у наших бойцов как то не очень в плане музыкальных вкусов относительно треков для выхода. Помню когда Кличко младший выходил под "перцев" это было таким мощным элементом шоу, что просто погружало в атмосферу поединка. Ну и на контрасте наш Саша Поветкин со своим Емелиным. Зритель, который не понимал текста наверное вообще мемно произносил "what that?", разводя руками.
Апофеозом кринжа был Дениска Лебедев со своим гачи-образом десантника.
+34
-3
+31
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Вася Енотов
Заметил что у наших бойцов как то не очень в плане музыкальных вкусов относительно треков для выхода. Помню когда Кличко младший выходил под "перцев" это было таким мощным элементом шоу, что просто погружало в атмосферу поединка. Ну и на контрасте наш Саша Поветкин со своим Емелиным. Зритель, который не понимал текста наверное вообще мемно произносил "what that?", разводя руками.
+7
-2
+5
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Lifar Skladchikov
Помню Продиджи вызывали раньше у старшего поколения такую же реакцию, как и сейчас у бОльшинства людей Фараон и ОДжи Будда ) а сейчас Продиджи - классика )👍
+10
-5
+5
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sintenced
Ответ Артём Сергеев
Муз.вкус у Феди, пошел по убывающей
Как и всё остальное
+27
-3
+24
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екибастосЪ
Какой-то просто лубочный персонаж.
+3
-3
0
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Serhio Roberto
Ответ КруглыйКвадрат
Его должны были назвать Богданом, Богдан Емельяненко
Федор в переводе с греческого значит как раз данный Богом, в английском языке он был бы Theodore.
+4
-1
+3
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Артём Сергеев
Муз.вкус у Феди, пошел по убывающей
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
КруглыйКвадрат
Его должны были назвать Богданом, Богдан Емельяненко
+4
-4
0
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