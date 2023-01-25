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«Он бы меня убил». Ох, Конора обвиняют в избиении женщины

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Что произошло?

Конор Макгрегор планирует вернуться в UFC в 2023 году, но сейчас отбивается от скандала: его обвиняют в избиении, которое случилось в июле-2022 во время празднования дня рождения.

«Думаю, он бы меня убил, если бы я не убралась с яхты»

16 июля 2022 года 42-летняя ирландка с друзьями отправилась в Ocean Beach Club на Ибице. В это время Конор Макгрегор праздновал день рождения в VIP-зоне. По словам пострадавшей, Макгрегор предложил присоединиться к его компании. Она утверждает, что знакома с ним и родилась в том же районе Дублина.

В ночь компания переместилась на яхту Макгрегора. Всего там оказались пять человек: Макгрегор с женой, два друга и пострадавшая. Компания выпивала, общалась и купалась, но на утро Конор проявил агрессию.

«В этот момент его поведение резко изменилось – он будто стал одержим. Я знала, что мне нужно покинуть яхту, потому что была уверена, что он убьет меня. У нас есть общие друзья, мы раньше встречались много раз. Не верила, что он сделал это со мной. Он преступник. Думаю, он убил бы меня, если бы я не убралась с яхты», – говорится в заявлении девушки, поданном в ирландскую полицию.

Согласно показаниям, Макгрегор оскорбил ее за внешний вид, ударил ногой в живот, попал кулаком в лицо и обещал утопить: «Я собираюсь утопить тебя, ты кем себя возомнила?» Чтобы спастись, девушка выпрыгнула за борт. После этого лодка Красного Креста подобрала ее и доставила в медицинский центр.

Врачи диагностировали у девушки травму запястья. Там она сообщила о нападении, а спасатели с лодки подтвердили, что видели Макгрегора на палубе яхты. Позже испанская гражданская гвардия провела опрос. Девушка отказалась от обвинений и сказала, что хочет домой. Полиция заморозила дело из-за путанных показаний.

Когда девушка вернулась в Дублин, то снова обратилась в полицию. Там она обвинила Макгрегора в нападении. После обращения к испанским правоохранителям дело возобновили. «Я могу подтвердить, что суд на Ибице ведет расследование в отношении гражданина Ирландии по обвинению в нанесении ран», – сказал представитель судьи.

Сам Конор не комментировал ситуацию, но его представитель Карен Кесслер выступил с заявлением: «Мистер Макгрегор категорично отрицает все обвинения, выдвинутые гостем на его лодке».

Как Конор нарушал закон раньше: бил посетителя паба из-за виски и обвинялся в сексуальном насилии

• В 2018 году Times писала об обращении в полицию девушки, которая обвинила Конора в сексуальном насилии. По словам пострадавшей, водитель Макгрегора предложил ей кокаин, а в пентхаусе сам Макгрегор снял с нее одежду, схватил за лицо и трижды поднял.

«Вот как я себя чувствовал в октагоне, когда мне пришлось сдаться три раза, вот как я себя чувствовал», – цитировала Конора пострадавшая. Позже произошло изнасилование с участием еще одного мужчины. Полиция не доказала причастность Конора, а потом закрыла дело;

• В 2019 году Макгрегора снова обвинили в сексуальном насилии. По словам потерпевшей, боец изнасиловал ее в машине на парковке около дублинского паба, но дело не дошло до суда;

• В 2019-м Макгрегор напал на 50-летнего Дезмонда Кио в ирландском пабе, где проходила промо-акция бренда виски Proper Twelve. Кио отказался пить бесплатный виски, назвал его дерьмом и получил несколько ударов от Конора. Суд назначил штраф в тысячу фунтов стерлингов. Позднее Макгрегор купил паб, в котором произошла драка;

• В сентябре-2020 полиция арестовала Конора на Корсике. Причина – обвинения в попытке сексуального насилия и непристойном поведении (нахождение голым в баре). Власти закрыли дело за отсутствием доказательств. Инцидент произошел во время свадебного путешествия;

• В октябре-2021 Макгрегор сломал нос итальянскому диджею Франческо Факкинетти в ночном клубе: «Конор напал на меня без всякой мотивации, хотя до этого мы говорили больше двух часов и вместе весело проводили время. Я мог бы промолчать и никому ничего не говорить, но решил рассказать. Этот человек действительно жесток и опасен. Он мог ударить кого угодно – мою жену, друзей или кого-то еще».

Конор в 2022-м: вылетел из рейтингов UFC, стал качком (набрал 15 кг) и снялся в Голливуде

Фото: instagram.com/thenotoriousmma

24 комментария

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Макс Шева
Амбиции ещё живут в нем ,но реализацию не видит возможным.Отсюда агрессия
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daniil_35
Да он не сможет вернуться. Конор - не Коби Брайант, не Том Брейди и не Флойд Деньги; он заработал деньги и имя, стал чемпионом и успокоился. Дальше чисто бизнес и кайфы. Дай Бог, чтобы женщина его была умна и не дала ему стать банкротом.

А все его выходки - это кокос и алкашка чистой воды. Там уже чел от спорта дальше, чем я сейчас.
+3
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+3
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alexander bakulin
Ответ Рома Карабах
Интересно даже, а подобные объявления против известных людей обычно какой процент успеха имеют? Там же в своем большинстве думаю главная хотелка пострадавшего это денежная компенсация.
это не известный человек, а петушара макгрегор. реально поехавший психопат, под стероидами и кокаином, у которого от безумного бабла окончательно чердак съехал, возомнил себя королём мира.
люди раньше думали, что всё, что он говорит, это просто актёрская игра, чтобы бои продать. но он и в жизни оказался такой же конченный, как на словах
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GromwuD
По заявлению Нобеля Арустамяна Конор уже подписал контракт с московским Спартаком и в ближайшее время присоединится к команде, также он подал документы на российское гражданство...
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Oskar 09
Животное что я могу сказать.👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
+3
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Pont ham pilat
Все беды Конора по синьке, впрочем как и у всех в большинстве случаев 🥴
+1
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Кайрат Кырбасов
Если она после удара ногой в живот, попадания кулака в лицо от Макгрегора была в состоянии ещё и самостоятельно спрыгнуть за борт и плыть, то ей только аплодировать остается
+8
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+7
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Гусейн Магомедрасулов
Выпивка закончилась на яхте, выкинул за борт чтоб за виски смоталась на берег
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Viktor_SV
Ответ Мишка с Ростова
Ну если тебе 16 то конечно попадает
Это в наше время 42-летних бабушек вокруг не особо много. В прежние годы, когда девок массово отдавали замуж ещё до 18, и 35-летних бабушек нередко можно было встретить.
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Крокодила гены
Синька - зло.
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Рома Карабах
Ответ Anatolii
А мне вот интересно, а что происходит с авторами обвинений после того, как доказана несостоятельность их обвинений? Какая ответственность за ложные обвинения?
Мне кажется в подобных случаях чаще всего встречного иска нет и дело закрывается в результате недостаточности доказательств. Помню с хоккеистом Патриком Кейном так пару раз было.
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Контрольный выстрел
Согласно показаниям, Макгрегор, ударил ногой в живот, попал кулаком в лицо..... После этого лодка Красного Креста подобрала ее и доставила в медицинский центр.

Врачи диагностировали у девушки травму запястья....ГыГы

Яснопонятно))))
+21
-4
+17
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Мишка с Ростова
Ответ aml7
42-летняя ирландка - девушка? Она уже даже не тётенька, она уже попадает в категорию "бабушка"
Ну если тебе 16 то конечно попадает
+19
0
+19
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aml7
42-летняя ирландка - девушка? Она уже даже не тётенька, она уже попадает в категорию "бабушка"
+4
-6
-2
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napoli_14
Ответ Nuraly Amirov
Где местные эксперты? Чел насилует, избивает, и все равно в трендах, такое же только в нашем обществе возможно, да?
То, что где-то насилуют и избивают, значит, что в нашем обществе такого нет?
У тебя логика поломалась)
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Nuraly Amirov
Где местные эксперты? Чел насилует, избивает, и все равно в трендах, такое же только в нашем обществе возможно, да?
+1
-3
-2
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Anatolii
Ответ Рома Карабах
Интересно даже, а подобные объявления против известных людей обычно какой процент успеха имеют? Там же в своем большинстве думаю главная хотелка пострадавшего это денежная компенсация.
А мне вот интересно, а что происходит с авторами обвинений после того, как доказана несостоятельность их обвинений? Какая ответственность за ложные обвинения?
+1
-1
0
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Рома Карабах
Ответ fall_of_troy
Ты просто по себе людей судишь. lol
Да нет, по статистике сужу. Можете ознакомиться с разнообразными корт кейсами, где ответчиками были известные люди с деньгами
0
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Александр Бородин
Чет слишком много обвинений в изнасиловании, видать рыльце то в пушку
+2
-3
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fall_of_troy
Ответ Рома Карабах
Интересно даже, а подобные объявления против известных людей обычно какой процент успеха имеют? Там же в своем большинстве думаю главная хотелка пострадавшего это денежная компенсация.
Ты просто по себе людей судишь. lol
+1
-1
0
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Николай Живоглядов
Ответ Bavarec-Art
Нормально так. Уже в заголовке ошибки. Дети егэ(
А где ошибка?
+5
0
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Лёха выдыхай
«Конор напал на меня без всякой мотивации, хотя до этого мы говорили больше двух часов и вместе весело проводили время. Я мог бы промолчать и никому ничего не говорить, но решил рассказать. Этот человек действительно жесток и опасен. Он мог ударить кого угодно – мою жену, друзей или кого-то еще».

Мне кажется у каждого есть такой знакомый.
+9
0
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Bavarec-Art
Нормально так. Уже в заголовке ошибки. Дети егэ(
+7
-7
0
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Рома Карабах
Интересно даже, а подобные объявления против известных людей обычно какой процент успеха имеют? Там же в своем большинстве думаю главная хотелка пострадавшего это денежная компенсация.
+1
-2
-1
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