«Он бы меня убил». Ох, Конора обвиняют в избиении женщины

Что произошло?

Конор Макгрегор планирует вернуться в UFC в 2023 году, но сейчас отбивается от скандала: его обвиняют в избиении, которое случилось в июле-2022 во время празднования дня рождения.

«Думаю, он бы меня убил, если бы я не убралась с яхты»

16 июля 2022 года 42-летняя ирландка с друзьями отправилась в Ocean Beach Club на Ибице. В это время Конор Макгрегор праздновал день рождения в VIP-зоне. По словам пострадавшей, Макгрегор предложил присоединиться к его компании. Она утверждает, что знакома с ним и родилась в том же районе Дублина.

В ночь компания переместилась на яхту Макгрегора. Всего там оказались пять человек: Макгрегор с женой, два друга и пострадавшая. Компания выпивала, общалась и купалась, но на утро Конор проявил агрессию.

«В этот момент его поведение резко изменилось – он будто стал одержим. Я знала, что мне нужно покинуть яхту, потому что была уверена, что он убьет меня. У нас есть общие друзья, мы раньше встречались много раз. Не верила, что он сделал это со мной. Он преступник. Думаю, он убил бы меня, если бы я не убралась с яхты», – говорится в заявлении девушки, поданном в ирландскую полицию.

Согласно показаниям, Макгрегор оскорбил ее за внешний вид, ударил ногой в живот, попал кулаком в лицо и обещал утопить: «Я собираюсь утопить тебя, ты кем себя возомнила?» Чтобы спастись, девушка выпрыгнула за борт. После этого лодка Красного Креста подобрала ее и доставила в медицинский центр.

Врачи диагностировали у девушки травму запястья. Там она сообщила о нападении, а спасатели с лодки подтвердили, что видели Макгрегора на палубе яхты. Позже испанская гражданская гвардия провела опрос. Девушка отказалась от обвинений и сказала, что хочет домой. Полиция заморозила дело из-за путанных показаний.

Когда девушка вернулась в Дублин, то снова обратилась в полицию. Там она обвинила Макгрегора в нападении. После обращения к испанским правоохранителям дело возобновили. «Я могу подтвердить, что суд на Ибице ведет расследование в отношении гражданина Ирландии по обвинению в нанесении ран», – сказал представитель судьи.

Сам Конор не комментировал ситуацию, но его представитель Карен Кесслер выступил с заявлением: «Мистер Макгрегор категорично отрицает все обвинения, выдвинутые гостем на его лодке».

Как Конор нарушал закон раньше: бил посетителя паба из-за виски и обвинялся в сексуальном насилии

• В 2018 году Times писала об обращении в полицию девушки, которая обвинила Конора в сексуальном насилии. По словам пострадавшей, водитель Макгрегора предложил ей кокаин, а в пентхаусе сам Макгрегор снял с нее одежду, схватил за лицо и трижды поднял.

«Вот как я себя чувствовал в октагоне, когда мне пришлось сдаться три раза, вот как я себя чувствовал», – цитировала Конора пострадавшая. Позже произошло изнасилование с участием еще одного мужчины. Полиция не доказала причастность Конора, а потом закрыла дело;

• В 2019 году Макгрегора снова обвинили в сексуальном насилии. По словам потерпевшей, боец изнасиловал ее в машине на парковке около дублинского паба, но дело не дошло до суда;

• В 2019-м Макгрегор напал на 50-летнего Дезмонда Кио в ирландском пабе, где проходила промо-акция бренда виски Proper Twelve. Кио отказался пить бесплатный виски, назвал его дерьмом и получил несколько ударов от Конора. Суд назначил штраф в тысячу фунтов стерлингов. Позднее Макгрегор купил паб, в котором произошла драка;

• В сентябре-2020 полиция арестовала Конора на Корсике. Причина – обвинения в попытке сексуального насилия и непристойном поведении (нахождение голым в баре). Власти закрыли дело за отсутствием доказательств. Инцидент произошел во время свадебного путешествия;

• В октябре-2021 Макгрегор сломал нос итальянскому диджею Франческо Факкинетти в ночном клубе: «Конор напал на меня без всякой мотивации, хотя до этого мы говорили больше двух часов и вместе весело проводили время. Я мог бы промолчать и никому ничего не говорить, но решил рассказать. Этот человек действительно жесток и опасен. Он мог ударить кого угодно – мою жену, друзей или кого-то еще».

Фото: instagram.com/thenotoriousmma