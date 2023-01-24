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«Вы называете нас братьями – проявите уважение». Бойцы UFC возмущены: в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства

Мухаммад Мокаев Мухаммад Мокаев
Мовсар Евлоев Мовсар Евлоев
Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев
UFC UFC
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

В Швеции ультраправые активисты публично сожгли Коран и вызвали общественные возмущения. На это отреагировали правительства стран и даже бойцы UFC Хамзат Чимаев (у него шведское гражданство), Мухаммад Мокаев и Мовсар Евлоев.

Что вообще произошло?

21 января у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция протеста против вступления Швеции в НАТО. Ее организовал Расмус Палудан – лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс». Один из инициаторов протестов Томас Петтерссон сказал: «Мы продолжим выступать против заявки Швеции на вступление в НАТО».

Палудан согласовал акцию со шведской полицией и объяснил ее борьбой с исламом и ограничением свободы слова со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ на ситуацию около 200 протестующих сожгли шведский флаг у посольства Швеции в Стамбуле.

В апреле-2022 Палудан инициировал другие протесты. Тогда в Норчепинге сожжение Корана привело к столкновениям между полицией и протестующими и поджогами автомобилей. Три участника акции пострадали от пуль полицейских. «Все трое пострадавших арестованы по подозрению в совершении преступления», – говорилось в заявлении полиции.

Как это связано с возможным вступлением Швеции в НАТО?

В мае-2022 Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Для этого нужно одобрение всех 30 стран блока. Турция требовала от Швеции более жесткой позиции по отношению к Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в обеих странах, а ее участники обвиняются в попытке переворота в 2016 году.

Позднее Турция, Швеция и Финляндия на саммите в Мадриде подписали трехстороннее соглашение, чтобы убрать противоречия по шведскому и финскому членству в блоке. Сейчас Турция требует экстрадиции 130 человек, которых считает террористами. В декабре-2022 Махмут Тат (первый осужденный за участие в РПК) был выдан турецкой стороне.

Турция неоднократно высказывалась о неполном выполнении меморандума со стороны Швеции, хотя министр иностранных дел Тобиас Биллстрем говорил о продвижении в переговорах: «Сейчас мы очень близки к тому моменту, когда турецкому парламенту пора начать процесс ратификации».

По опросу газеты Dagens Nyheter, 60% шведских граждан поддержало вступление в НАТО, 79% – согласились с правительством, чтобы не идти на уступки перед Турцией (даже если это задерживает интегрирование). Сейчас заявку по интеграции Швеции в НАТО не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Как отреагировали политики?

Сожжение Корана в Стокгольме вызвало недовольство среди исламских стран. Например, так высказался представитель МИД Ирана Нассер Канани: «К сожалению, некоторые европейские страны пользуются свободой самовыражения как предлогом для попустительства действий экстремистских элементов».

Руководство Швеции осудило ситуацию, хотя сказало о свободе слова и самовыражении. Например, так высказался министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем: «Исламофобские провокации ужасны. В Швеции существует обширная свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я поддерживаем высказанные мнения».

МИД Турции тоже выступил с заявлением: «Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу... Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под прикрытием свободы самовыражения совершенно неприемлемо».

27 января министр обороны Швеции Пол Йонсон планировал посетить Турцию, чтобы обсудить вопрос вступления в НАТО. Теперь визит перенесен из-за опасений, что турецкая сторона не обеспечит меры безопасности по возможным протестам. Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что переговоры между странами потеряли смысл: «Неприемлемо не отреагировать на это и не сделать шаги. Необходимо сделать все необходимое и принять меры».

«Не надо прикрывать тиранию против мусульман свободой слова». Бойцы UFC осудили сожжение Корана

Хамзат Чимаев – этнический чеченец, но выступает за Швецию, где начинал профессиональную карьеру. Он одним из первых среди бойцов UFC прокомментировал ситуацию:

«Он [Палудан] для нас террорист. Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией. Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения. Почему вы позволяете ему так поступать?!»

Позицию Чимаева поддержал британо-дагестанский боец Мухаммад Мокаев: «Да накажет Аллах этих людей!»

Позже высказался полулегковес Мовсар Евлоев:

«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульман свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы общество нелюдей, как и те, кто одобряет эти действия.

Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам», которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, чего им так не хватает!»

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Фото: East News/FREDRIK SANDBERG/AFP; globallookpress.com/Ashraf Amra/Keystone Press Agency; instagram.com/khamzat_chimaev

77 комментариев

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yarmuck
Ответ путин вовка
Ну сожгли книжку, делов-то. Давно пора перестать верить в сказки про исуса, алаха , будду и им подобных. Зевс, амон ра у людей из головы ушёл, и эти уйдут.
Скорее ты уйдешь...
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Валерий Бутов
Ответ Это пройдёт
Религия - зло
Религия-не зло. Хорошо когда человек верит. Каждый в своё. Плохо когда за это пытаются наказать, или заставляют не верить. Ни разу не слышал чтобы в трудную минуту, любую, человек сказал: -помоги мне Путин, Эрдоган, Трамп…и т. д. Все обращаются к Богу. Тому , в которого верят.
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server34
Ответ RembaXXX
Проще Турцию выпнуть из НАТО, чем шведов и финнов не принять. По сути это и придется сделать, потому что после поражения РФ, само нахождение Турции в НАТО бессмысленно, от кого обороняться?
Турцию из НАТО не выпнут, так как тогда последствия для Запада могут быть ещё серьёзнее. Турция вообще в НАТО вступила намного раньше многих европейских государств. Ещё в Турции находится авиабаза НАТО, так что НАТО на такое не пойдёт.
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путин вовка
Ответ mister1
Мне кажется ты слишком глубоко хочешь засунуть свой нос и навязать свое мнение. Пусть остальные 8 млрд людей сами решают как им жить и в какие сказки верить не верить. Тебя мы поняли ты веришь себя, всё, теперь гуляй
Когда кажется, креститься надо) Пусть все решают как им жить, а мне указываешь что делать?)) Тебя я понял, все, теперь иди на колени, молись
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mister1
Ответ Sergejs Fedotovs
ну я поддерживаю ЛГТБ+ движение и считаю сожжение корана таким же неуважительным действием - это, скорее показатель отсуствия ума, чем позиции
У тебя сын или дочь есть?
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mister1
Ответ путин вовка
Может стоить перестать жить так? Сомнительная мотивация верить в написанную сказку. Ещё потом из-за этого ярость испытывать. Необходима вера, какая-то? Верь в себя чтоли
Мне кажется ты слишком глубоко хочешь засунуть свой нос и навязать свое мнение. Пусть остальные 8 млрд людей сами решают как им жить и в какие сказки верить не верить. Тебя мы поняли ты веришь себя, всё, теперь гуляй
+1
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mister1
Ответ путин вовка
Ну сожгли книжку, делов-то. Давно пора перестать верить в сказки про исуса, алаха , будду и им подобных. Зевс, амон ра у людей из головы ушёл, и эти уйдут.
Ты опровергаешь что бог есть, но при этом не подкрепляешь ничем слова свои.
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Pikachu Pikachu
Ответ garp
ну всё-таки не сразу в мечеть: сначала в музей, потом спустя много-много лет в мечеть
Ну, согласитесь, если бы Европейская страна поступила зеркальным образом, вою бы было...
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garp
Ответ БилльХансен
Ну сожгите библию в Стамбуле, в чем проблема?
лучший
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garp
Ответ Pikachu Pikachu
Турки главный православный храм превратили в мечеть, но это, видимо, другое...
ну всё-таки не сразу в мечеть: сначала в музей, потом спустя много-много лет в мечеть
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garp
Ответ путин вовка
Ну сожгли книжку, делов-то. Давно пора перестать верить в сказки про исуса, алаха , будду и им подобных. Зевс, амон ра у людей из головы ушёл, и эти уйдут.
книжка, прямо скажем, галимая((
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Sergejs Fedotovs
Ответ MosFzz
Интересно было бы почитать комментарии местных трансгендеров, если бы где-то сожгли ЛГБТ-тряпку. Опять бы запели про средневековье.
ну я поддерживаю ЛГТБ+ движение и считаю сожжение корана таким же неуважительным действием - это, скорее показатель отсуствия ума, чем позиции
0
0
0
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Murad93
Нужно уважать все религии. Нужно быть человеком. Если кто-то кого-то обидел не надо сразу сжигать книгу которая для Мусульман многое значит или же Библию и т.д. Оставайтесь людьми!
+6
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+6
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Pikachu Pikachu
Ответ Yri Yrov
Ты знаешь что христианство вообщем то ложь? Я это говорю как агностик а не как муслим
Как и любая религия. Говорю как атеист. В данном случае я лишь указываю на лицемерие последователей одной идеологии. В той же Швеции указанный персонаж мог сжечь и библию и последствия были бы те же.
+1
0
+1
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Рикардо Милос
Ответ путин вовка
Может стоить перестать жить так? Сомнительная мотивация верить в написанную сказку. Ещё потом из-за этого ярость испытывать. Необходима вера, какая-то? Верь в себя чтоли
Человек со смертельной болезнью будет верить во что угодно, лишь бы зацепиться за надежду
0
0
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glavniiexpert
Ответ Rjcnbr
Как я понимаю это такая многоходовочка вокруг приглашения в НАТО, иначе зачем шведам приглашать датчанина? Чё у них нет своих правых политиков?
У него двойное гражданство. А так вообще здесь нет никаких многоходовочек, этот мужичок уже давно организовывает всевозможный антиисламский движ и коран тоже не первый раз сжигает.
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Yri Yrov
Ответ путин вовка
Что значит не в наших руках?)) люди раньше решили что можно есть друг друга, мы же не следуем этому, поменялись. Что мешает здесь? Включить голову, понять что это чушь и быть свободным от этого
И да вся шалуха насчёт религий...это игры разума, бог то для всех один кем бы ты ни был , где бы не жил
0
-1
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Yri Yrov
Ответ Pikachu Pikachu
Турки главный православный храм превратили в мечеть, но это, видимо, другое...
Ты знаешь что христианство вообщем то ложь? Я это говорю как агностик а не как муслим
+1
-2
-1
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Yri Yrov
Ответ путин вовка
Что значит не в наших руках?)) люди раньше решили что можно есть друг друга, мы же не следуем этому, поменялись. Что мешает здесь? Включить голову, понять что это чушь и быть свободным от этого
Ты сравниваешь не сравнимые вещи, сейчас тоже едят людей только в виду развития цивилизации уже не делают это открыто , индейцы, африканцы некоторые, китайцы тоже некоторые , в Америке каннибалов хватает, вообщем никуда они не изчезли просто завуалированно делается всё, даже шуты никуда не изчезли они сейчас развлекают людей через Ютуб. Кроме технологического развития все осталось как и было в прошлом. Дело в том что надо читать и видеть между строк
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-1
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Michael Boldyrev
Все-таки, КГБ - это уровень. Всего-то один датчанин(!) на унылом сборище в 20 человек (обычно прессы у Мособлсуда больше было, чем на этом митинге), безопасный костерок уверенно менее 10 000 кДж и всё. Договаривайтесь заново, "единый северо-атлантический")))
+2
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арт П
Ответ путин вовка
Так я с этого начал. Зачем себе делать символы?
Увы,но людям надо во что либо верить. Кому то - в себя и науку. Кому то - в бога. Если люди хотят - пусть верят. Только не мешайте им,они пусть не мешают атеистам.
0
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Сергей Богатырев
Ответ БилльХансен
Ну сожгите библию в Стамбуле, в чем проблема?
вы всегда живёте по принципу "око за око"?
+2
-1
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MosFzz
Интересно было бы почитать комментарии местных трансгендеров, если бы где-то сожгли ЛГБТ-тряпку. Опять бы запели про средневековье.
+6
-2
+4
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путин вовка
Ответ Yri Yrov
На это виноваты не современные люди а те которые заложили на это фундамент, а это берет свою историю на тысячулетия так что не в наших руках в кого верить за нас уже решили
Что значит не в наших руках?)) люди раньше решили что можно есть друг друга, мы же не следуем этому, поменялись. Что мешает здесь? Включить голову, понять что это чушь и быть свободным от этого
+2
0
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Дмитрий Осипов
Ответ Самый быстрый индиан
Смотрю, тут многие не знают как дела с религиями в Европе, думают, там атеизм:) Ну так вот, в трети государств Европы и практически всех монархиях, особенно некатолических, есть, внезапно, государственная религия. В Швеции есть несколько государственных налогов с населения в пользу церкви, а лютеранская церковь еще лет 20 назад даже священников содержала в статусе госслужащих. Ну сейчас содержат на госналоги. Что до скандальной истории, то вполне может быть, что идиотов выпустили, чтобы притормозить вступление в НАТО, пока ситуация в Европе не успокоится. Ясно, что шведы идти на войну пушечным мясом не хотят, но на них давят, вот и выкручиваются как могут.
Серьезно, если кто-то в Стамбуле или, например, в Бирме, устроит сожжение псалтыря, то шведы возмутятся до такой степени?
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