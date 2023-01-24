«Вы называете нас братьями – проявите уважение». Бойцы UFC возмущены: в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства

В Швеции ультраправые активисты публично сожгли Коран и вызвали общественные возмущения. На это отреагировали правительства стран и даже бойцы UFC Хамзат Чимаев (у него шведское гражданство), Мухаммад Мокаев и Мовсар Евлоев.

Что вообще произошло?

21 января у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция протеста против вступления Швеции в НАТО. Ее организовал Расмус Палудан – лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс». Один из инициаторов протестов Томас Петтерссон сказал: «Мы продолжим выступать против заявки Швеции на вступление в НАТО».

Палудан согласовал акцию со шведской полицией и объяснил ее борьбой с исламом и ограничением свободы слова со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ на ситуацию около 200 протестующих сожгли шведский флаг у посольства Швеции в Стамбуле.

В апреле-2022 Палудан инициировал другие протесты. Тогда в Норчепинге сожжение Корана привело к столкновениям между полицией и протестующими и поджогами автомобилей. Три участника акции пострадали от пуль полицейских. «Все трое пострадавших арестованы по подозрению в совершении преступления», – говорилось в заявлении полиции.

Как это связано с возможным вступлением Швеции в НАТО?

В мае-2022 Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Для этого нужно одобрение всех 30 стран блока. Турция требовала от Швеции более жесткой позиции по отношению к Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в обеих странах, а ее участники обвиняются в попытке переворота в 2016 году.

Позднее Турция, Швеция и Финляндия на саммите в Мадриде подписали трехстороннее соглашение, чтобы убрать противоречия по шведскому и финскому членству в блоке. Сейчас Турция требует экстрадиции 130 человек, которых считает террористами. В декабре-2022 Махмут Тат (первый осужденный за участие в РПК) был выдан турецкой стороне.

Турция неоднократно высказывалась о неполном выполнении меморандума со стороны Швеции, хотя министр иностранных дел Тобиас Биллстрем говорил о продвижении в переговорах: «Сейчас мы очень близки к тому моменту, когда турецкому парламенту пора начать процесс ратификации».

По опросу газеты Dagens Nyheter, 60% шведских граждан поддержало вступление в НАТО, 79% – согласились с правительством, чтобы не идти на уступки перед Турцией (даже если это задерживает интегрирование). Сейчас заявку по интеграции Швеции в НАТО не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Как отреагировали политики?

Сожжение Корана в Стокгольме вызвало недовольство среди исламских стран. Например, так высказался представитель МИД Ирана Нассер Канани: «К сожалению, некоторые европейские страны пользуются свободой самовыражения как предлогом для попустительства действий экстремистских элементов».

Руководство Швеции осудило ситуацию, хотя сказало о свободе слова и самовыражении. Например, так высказался министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем: «Исламофобские провокации ужасны. В Швеции существует обширная свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я поддерживаем высказанные мнения».

МИД Турции тоже выступил с заявлением: «Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу... Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под прикрытием свободы самовыражения совершенно неприемлемо».

27 января министр обороны Швеции Пол Йонсон планировал посетить Турцию, чтобы обсудить вопрос вступления в НАТО. Теперь визит перенесен из-за опасений, что турецкая сторона не обеспечит меры безопасности по возможным протестам. Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что переговоры между странами потеряли смысл: «Неприемлемо не отреагировать на это и не сделать шаги. Необходимо сделать все необходимое и принять меры».

«Не надо прикрывать тиранию против мусульман свободой слова». Бойцы UFC осудили сожжение Корана

Хамзат Чимаев – этнический чеченец, но выступает за Швецию, где начинал профессиональную карьеру. Он одним из первых среди бойцов UFC прокомментировал ситуацию:

«Он [Палудан] для нас террорист. Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией. Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения. Почему вы позволяете ему так поступать?!»

Позицию Чимаева поддержал британо-дагестанский боец Мухаммад Мокаев: «Да накажет Аллах этих людей!»

Позже высказался полулегковес Мовсар Евлоев:

«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульман свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы общество нелюдей, как и те, кто одобряет эти действия.

Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам», которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, чего им так не хватает!»

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Фото: East News/FREDRIK SANDBERG/AFP; globallookpress.com/Ashraf Amra/Keystone Press Agency; instagram.com/khamzat_chimaev