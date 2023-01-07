Боксер умирал от болезни почек, но дрался, чтобы у семьи были деньги на Рождество. И победил

Умер в праздник.

Смерть американского боксера Билли Миске – одна из самых драматичных в истории бокса. Тяжеловес дрался в начале XX века, считался талантом и мог стать чемпионом. Мечту разрушила внезапная болезнь: Билли не мог нормально тренироваться и знал, что не доживет до 30 лет.

Но не остановился. Миске продолжил драться, чтобы спасти семью от нищеты.

Миске был перспективным боксером и дрался с чемпионом мира. Женился – и в тот же год узнал, что смертельно болен

Миске родился в конце XIX века в городе Сент-Пол штата Миннесота. С юности он занимался боксом, а в 19 дебютировал на профессиональном ринге: сначала дрался в среднем весе, но набрал массу и стал тяжеловесом.

Миске обожал бокс и усердно тренировался, вечерами пропадая в зале. Бокс был не только его страстью, но и единственным источником заработка. Билли отличала высокая скорость и нокаутирующий удар – качества, которые редко сочетаются у тяжеловесов. Фанаты называли Миске ударом молнии – под таким прозвищем он выходил в ринг.

Начало карьеры не было безупречным, но Миске считался талантом, а в 1918-м подрался с будущим чемпионом мира Джеком Демпси. Миске дал конкурентный бой и проиграл по очкам. Демпси признался, что с трудом выдержал давление.

Казалось, 1918-й станет поворотным для Миске: он неплохо подрался с Демпси, хорошо заработал и женился на девушке Мэри. Впереди маячила яркая карьера и семейное счастье. Но произошла трагедия, которая разрушила мечты молодого боксера.

Врачи поставили Миске страшный диагноз – болезнь Брайта (хроническое заболевание почек) или нефрит. В начале XX века она считалась практически неизлечимой, поэтому врачи прогнозировали ему не больше пяти лет жизни. Миске запретили боксировать, но он ослушался, чтобы кормить семью.

Мешали множественные долги – прогорел даже давний семейный бизнес. Гонораров едва хватало, чтобы оплачивать счета и отдавать долги. Миске продолжил драться, но уже не тренировался, потому что не позволяло здоровье. В таком состоянии Миске провел еще 30 боев, один из них в 1920-м – за звание чемпиона мира против Демпси.

Миске заработал хорошие деньги за реванш, но большой ценой. Демпси нокаутировал его в третьем раунде: «Я чувствовал, что это уже не тот боксер. Но он просил меня об этом бое, ему были нужны деньги. Билли был морально сломлен. Я хотел его нокаутировать в первом раунде. Сначала получалось не все, но в третьем раунде я попал».

Миске знал, что умрет, но вышел на последний бой. Все ради семьи – чтобы она отпраздновала Рождество

Осенью 1923-го Миске стало хуже: почки отказывали, он питался только вареной рыбой и куриным бульоном и понимал, что предстоящее Рождество станет для него последним. Из-за болезни он не выступал уже девять месяцев, поэтому семья экономила, чтобы прожить на старые гонорары. Миске понимал, что уже не подарит семье праздник – и вернулся в ринг.

Он пришел к агенту Джеку Редди и попросил найти ему соперника. «Старина, совсем скоро я умру, но мне нужен еще один бой! Я хочу подарить Мэри и детям еще одно счастливое Рождество, пока это возможно. Другого Рождества у меня не будет. Достань для меня этот чертов бой!» – сказал Миске.

В планах – подраться с нокаутером Биллом Бреннаном, которого он побеждал до болезни. Бой казался безумием, поэтому агент отговаривал. Миске ответил: «Какая разница? Лучше умереть в ринге, чем ждать этого в кресле-качалке».

Бой прошел 7 ноября 1923 года. На взвешивание Миске вышел изможденным: он был на восемь килограммов легче соперника (85 против 93) и считался андердогом. Болезнь убивала и не давала тренироваться. Миске редко вставал с кровати и говорил родным, что копит силы. Но Бреннан не блистал, так как узнал о проблемах Миске и почти не тренировался, быстро набрав лишний вес.

По воспоминаниям очевидцев, Билли был очень бледным и с трудом стоял на ногах. Первые три раунда вышли близкими, а в четвертом Билли нокаутировал Бреннана.

За победу Миске получил солидные 2,4 тысячи долларов, которые потратил на семью. Он сразу купил рождественские подарки: дочке – куклу и плюшевого медведя, сыновьям – велосипеды, жене – пианино. Мама получила дорогие продукты к столу и чек. Дом для семьи Миске обставил красивой мебелью, а остаток денег перевел на счет жене. Утром в сочельник он исполнил давнюю мечту – поохотился на уток, а вечер провел с семьей за ужином.

Ближе к ночи Миске стало хуже: он заперся в комнате, чтобы стерпеть боль. Позже агент Редди увез его из дома, чтобы дети не видели смерть. Миске доставили в больницу, где он впервые рассказал жене, что смертельно болен. Долгие годы он убеждал ее, что лечится и его жизни ничего не угрожает.

Билли Миске умер спустя шесть дней – в первый день нового 1924-го года. Ему было 29 лет.

Фото: commons.wikimedia.org/Bibliotheque nationale de France; boxrec.com; topclassboxing.co.uk