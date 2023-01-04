Как Конор провел 2022-й: вылетел из рейтингов UFC, стал качком (набрал 15 кг) и снялся в Голливуде

А еще судился с русским другом, которого называл крысой.

Конор Макгрегор – главная звезда UFC. В 2022-м он не провел ни одного боя, но постоянно мелькал в новостях и притягивал внимание.

Мы собрали главное из жизни Макгрегора, что сверкало в прошлом году.

Конор сильно раскачался: теперь его сравнивают с бодибилдерами и обвиняют в употреблении допинга

В июле 2021-го Макгрегор провел последний бой, когда второй раз подряд проиграл Дастину Порье и получил тяжелый перелом ноги. Но через две недели показал в соцсетях, как качается в тренажерном зале с гипсом на ноге.

Конор нагружал торс, чтобы не беспокоить больную лодыжку: выполнял подтягивания с отягощением, подъем на бицепс и жим гантелей лежа. Через полгода он стал заметно мощнее, а видео силовых тренировок все чаще появлялись в его соцсетях.

К началу 2022-го Конор набрал около 15 килограммов (не жира, а мышц) и создал тело бодибилдера.

«Он никогда не был таким большим. Мне интересно, на чем он сидит, потому что руки у него просто огромные. Голова, грудь – он сильно накачался. Сейчас он похож на бодибилдера», – считает чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг.

Комментатор UFC Джо Роган тоже заподозрил Макгрегора в употреблении допинга. Он пошутил: «Моча Конора растворит банку USADA для проб».

У этого есть основания: Макгрегора не проверяли больше года – последний раз летом 2021-го перед боем с Порье. Никто не знает, насколько он чист сейчас, потому что для ускоренного восстановления от травмы или набора массы могли использоваться запрещенные препараты.

Конор поссорился с Артемом Лобовым – дело дошло до суда. В 2018-м ради друга он напал на автобус команды Хабиба

Два ирландских бойца были лучшими друзьями: мелькали вместе на фото, тренировались в одном зале и покоряли UFC. Статусная дружба помогла Лобову попасть в UFC: на это повлиял сезон The Ultimate Fighter, где Конор был тренером. Лобов не был лучшим бойцом, но оставался отличным другом, жил в доме Макгрегора и ел завтраки его жены.

Ради него Макгрегор залез в самый шумный скандал UFC и чуть не попал под проблемы с законом. Когда Хабиб с друзьями наехал на Лобова в гостинице перед UFC 229, Конор разбил автобус, в котором сидел Нурмагомедов.

В 2022-м дружбы не стало: Лобов подал на Макгрегора в суд, потребовав деньги с продажи бренда виски Proper Twelve. Ответом стали сравнения с крысой и шуточная песня.

В чем суть иска? В августе 2022-го Лобов рассказал, что помог Конору придумать бренд виски. Вероятной благодарностью за предложенную идею стал миллион долларов, от которого он отказался.

«Знаете, когда я помогал ему в тренировочном лагере, он каждый раз хотел мне заплатить, но я никогда не принимал от него денег. Я сказал ему: «Мы всегда были друзьями и помогали друг другу. Я никогда не платил тебе за помощь в моей подготовке, поэтому не предлагай мне деньги», – вспоминал Лобов в интервью talkSPORT.

Спустя годы все изменилось: Лобов закончил карьеру и давно не дерется в UFC, а дружба с Конором, похоже, развалилась. Когда в 2021-м Макгрегор выгодно продал Proper Twelve бренду Proximo Spirits, Лобов вспомнил про собственный вклад, пошел в суд и потребовал 5% от суммы сделки. При этом ESPN сообщал, что Конор с партнерами продал контрольный пакет акций за 600 миллионов долларов.

Лобов не остановился и подал второй иск – за то, что Макгрегор назвал его крысой. Суд оперативно отклонил заявление и указал, что этого оскорбления недостаточно для начала разбирательства.

Конор снялся в Голливуде – в ремейке боевика 80-х. И стал героем документалки Netflix

В 2022-м стало известно, что Конор дебютирует в кино – в ремейке боевика 1989-го «Дом у дороги». Он давно целился в Голливуд, но не находил подходящий проект. В 2016-м Конор мог сыграть в фильме Вина Дизеля «Три икса», но после поражения Нейту Диасу отказался, чтобы сконцентрироваться на боях.

Сейчас участие Макгрегора подтверждено: съемки прошли осенью, Конор получил эпизодическую роль, а главную исполнил Джейк Джилленхол.

В оригинальном «Доме у дороги» вышибала (Патрик Суэйзи) приехал в маленький провинциальный городок, чтобы навести порядок в баре. Но столкнулся с коррумпированным бизнесменом и лидером местной банды – после чего начал войну.

Сюжет ремейка похож на оригинал, а главным героем станет бывший боец UFC, который воюет с мафией. Кого сыграет Конор – пока неизвестно. Deadline писал, что это будет полноценный персонаж, а не роль самого себя.

Издание отметило: в Голливуде давно хотели поработать с Макгрегором, но тот требовал, чтобы дебют был особенным и с подходящим персонажем. После предложения продюсеров Конор впервые посмотрел оригинальный «Дом у дороги» и заинтересовался ремейком.

Еще раньше Макгрегор появится на экранах в проекте Netflix. Это будет документальный фильм о восстановлении после перелома ноги и других эпизодах карьеры – например, о травме стопы, полученной перед боем с Хабибом.

«Этот документальный фильм выйдет перед моим следующим боем, четыре эпизода. И они появятся до моего голливудского дебюта в печально известном «Доме у дороги». Вы увидите, что к чему. И это не бесплатно», – предупредил Макгрегор.

Чего ждать от Конора в 2023-м? Соперников в UFC почти нет – но есть варианты вне промоушена

Конор находится в странной позиции: все понимают, что он сильно сдал, но драться с соперниками без имени не может. Поэтому UFC нужен а) хайповый боец; б) достаточно слабый для Конора.

В 2020 году таким стал ветеран Дональд Серроне: нокаут за 40 секунд вернул Макгрегора после поражения от Хабиба. Сейчас вариантов меньше. По слухам, соперником станет Майкл Чендлер. И он, и UFC хотят боя, но Макгрегор пока не подписал контракт. Хотя Чендлер уверен, что они подерутся в будущем:

«Получил ли я ответ от Конора Макгрегора? Пока никакого ответа. Это бой, к которому UFC проявил интерес. Я думаю, Конор заинтересован в нем, если основываться на его реакции в прошлом.

Нет никаких сомнений, что мы разделим октагон с Конором. Возможно, это не будет наш следующий бой, но это произойдет в будущем», – заявил Чендлер в интервью Walk on Wisdom.

Вне UFC у Макгрегора больше вариантов. По информации The Sun, в июле непобежденный боксер Флойд Мейвезер обсуждал с ним реванш. Другой вариант – блогер Джейк Пол, который еще в 2020-м вызывал Макгрегора на бой, а потом регулярно подкалывал в соцсетях.

Большой спорт закончился: UFC исключил Конора из рейтингов, а Дэйна Уайт не знает, когда он вернется в октагон. Но вариантов заработать по-прежнему много.

Фото: Instagram/rushammer, thenotoriousmma