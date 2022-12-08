Емельяненко проиграл блогеру, который весил почти на 30 кг меньше. Коваленко разбил лицо ветерану и дважды отправил в нокдаун

Не помогла даже смена имиджа.

Вечером 16 декабря в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба «РЕН ТВ», в главном бою которого Александр Емельяненко подрался с блогером Святославом Коваленко. Если смотреть на имена, то кажется, что это откровенный мисматч – Емельяненко намного мастеровитее. Да еще и тяжелее: на взвешивании Александр показал 110 килограммов – на 26 больше, чем блогер.

Фактически против Емельяненко вышел средневес-любитель, который только начал заниматься единоборствами. При этом фаворитом считался Коваленко – коэффициенты просели после взвешивания, где Емельяненко предстал не в лучшей форме. А у Святослава, наоборот, была хорошая серия в поп-ММА, где в последнем бою он победил Артема Тарасова.

Емельяненко в клетке напоминал пенсионера – медленный, с белыми волосами и бородой. Коваленко дважды отправил Александра в нокдаун, и на это было грустно смотреть

Емельяненко уже 41, и он сильно сдал: пропала реакция, скорость рук, а держать удар ветерану все тяжелее. В прошлом бою Александр улетел в нокаут от Вячеслава Дацика за 13 секунд. При этом Емельяненко был в хорошей физической форме – даже виднелись знаменитые кубики. А в поединке с Коваленко и внешне выглядел плохо – снова заплыл жиром и с трудом передвигался.

Емельяненко вышел в клетку под трек с повторяющимися словами «Дядя Саша». Так его называл перед боем Коваленко – блогер повторял, что для него честь драться с именитым соперником. И Святослава можно понять, ведь в поп-ММА он еще не встречался с такими бойцами.

Первый раунд начался с клинча — Коваленко пытался перевести Емельяненко, но безуспешно. Уже на первой минуте стало ясно, что бойцы не покажут красивый бой. Коваленко критиковать не стоит – он блогер, а не боец. Свят лишь недавно стал заниматься единоборствами, но не испугался и вышел против именитого профессионала, который тяжелее почти на 30 килограммов. Коваленко бил ветерана наотмашь, размашисто – мельницей, как принято говорить. При этом даже в таком уличном стиле он умудрялся попадать по Емельяненко – бросая в цель размашистые оверхэнды.

Что касается Емельяненко, то он был очень плох. Казалось, боец дерется на скорости 0,5х. Он пешком ходил за Коваленко, который отступал к сетке, и иногда бросал вялые серии. Часто они попадали в цель, но все равно не впечатляли – хотя раунд и выдался близким.

Во втором раунде все повторилось: Емельяненко пешком преследовал Коваленко, выбрасывая удары, на которые блогер отвечал оверхэндами. Но внезапно Свят взорвался и налетел на Емельяненко с яростными ударами, чего тот не ожидал. Александр опешил и рухнул на канвас, где Коваленко принялся его добивать. Но блогеру это не удалось (в бою было ограничение по работе в партере в 1 минуту), хотя лицо он Александру разбил. В конце раунда Емельяненко был активнее и больше попадал, но отправить соперника в нокдаун не сумел.

В третьем раунде Коваленко уже на первой минуте зацепил Емельяненко, и тот снова упал на канвас. К сожалению, теперь Александр падает почти от любого акцентированного удара. Емельяненко снова минуту пролежал под блогером, но когда встал, сам отправил соперника в нокдаун. Там Святослав хотел поймать ветерана на удушающий треугольником, но неудачно.

После боя Коваленко саркастически улыбался, а Емельяненко = поздравляли с победой. Когда Свят услышал, что решение судей будет раздельным – удивился. Но победителем выбрали именно его – к недовольству Емельяненко и его команды.

«Чувствую себя замечательно. Мне кажется, что я не проиграл этот бой. У меня было больше попаданий, у Святослава на один перевод в партер больше. А так, никаких серьезных попаданий я не ощутил», – сказал после боя Александр.

Коваленко можно только похвалить – он побеждает в поп-ММА, а теперь в его рекорде есть Емельяненко. А вот для Александра наступают темные времена – он показывает настолько плохие бои, что их уже не хочется смотреть. Трудно сказать, какой соперник нужен сейчас Емельяненко, чтобы он победил. Вероятно, у Александра ничего не выйдет даже в поп-ММА – его лучшие годы позади.

Фото: кадры из трансляции