Русский десантник в UFC снова победил. Павлович вырубил друга Гуфа за 54 секунды – на это было больно смотреть

Туиваса не продержался даже минуты.

Долгие годы главным российским тяжеловесом UFC считался Александр Волков. Драго то и дело подбирался к титульному бою, но в самый ответственный момент проигрывал и откатывался в рейтинге. Теперь же в UFC появился новый звездный тяжеловес из России – Сергей Павлович. Он уже выше Волкова в рейтинге (5-е место против 8-го) и уверенно движется наверх. А утром 4 декабря на UFC Fight Night Павлович деклассировал 4-го номера рейтинга – Тая Туивасу и снова показал яркий финиш.

Павлович – нокаутер, который вырубает всех на своем пути. Он дебютировал в UFC с поражения Алистару Овериму в первом раунде, после чего набил серию из четырех нокаутов подряд. Для этого Сергею потребовалось почти три года – из-за травмы: осенью 2019-го он провел бой и вернулся только весной 2022-го. Все победы Павлович одержал в первом раунде – от его ударов пали Марсело Голм, Морис Грин, Шамиль Абдурахимов и Деррик Льюис.

Льюиса Павлович вырубил в июле, а в декабре встретился с похожим по фактуре нокаутером – Таем Туивасой. После победы над тем же Льюисом Тай забрался слишком высоко в рейтинге, и россиянину выпал шанс это исправить.

Павлович начал без разведки, как и всегда: набросился на Туивасу с размашистыми хуками, которые грамотно перемешал с джебами в многоударных комбинациях. Словно гвозди, они влетали в голову Тая, который до этого боя, несмотря на рыхлую фигуру, считался очень быстрым тяжеловесом. Не таким быстрым в движении, как Сирил Ган, но на руках Туиваса часто перебивал соперников, используя скорость. Однако Павлович с такой яростью накинулся на Тая, что тот раз за разом пропускал зубодробительные удары, безуспешно пытаясь укрыться.

Богатырь устроил уже классическую огненную первую минуту боя – кажется, Павлович просто не умеет бить слабо. Каждый свой удар он выбрасывает в полною силу, словно перед ним груша, а не 4-й номер рейтинг тяжей UFC. Туиваса прижался к сетке, пытался уворачиваться и отвечать, но Сергей либо видел контратаки, либо «проглатывал» удары, словно совсем их не чувствовал.

Туивасе не удалось спастись: постепенно он обмяк под градом ударов Сергея, сполз по сетки, и россиянин попытался накормить его аперкотами, но вмешался рефери. Очередной сумасшедший финиш от Павловича, который официально внесет его в элиту тяжелого веса. Ведь после такой яркой победы над 4-м рейтингом открывается путь на по-настоящему громкие имена – других вариантов у лиги нет.

«Хочу сказать Таю, что он хороший мужик, у меня к нему только уважение. Я делаю большую работу, которую многие не видят. Хочу сказать спасибо всем, кто мне помогает. Скажи им, в этот раз я бонус заслужил? В прошлый раз они украли у меня бонус.

Мы разбирали соперника полностью, я был готов на все три раунда, к любой войне, это был очень важный бой в моей жизни. Что дальше? Сейчас я хочу отдохнуть, потому что была проведена большая работа. Потом с командой и менеджерами подумаем, как сделать. Даниэль, помнишь, как мы боролись и ты не давал мне встать с канваса? И я помню, как ты дал мне совет, что в тяжеловесах главное – функционал», – сказал Павлович экс-чемпиону Даниэлю Кормье, который работал комментатором на турнире.

До боя с Павловичем у Туивасы были хорошие впечатления о России: на турнире в Москве в 2018-м он зажигал в барах, тусовался с рэпером Гуфом и даже рассказывал, как пил чай в стриптиз-клубе. Но после встречи с Сергеем они могут подпортиться – всего за 54 секунды русский десантник разбил Туивасе лицо, из-за чего австралиец закончил бой в крови. Очень зрелищный финиш от Павловича, для которого он, возможно, станет важнейшим в карьере и поднимет на еще более высокие позиции в рейтинге.

Фото: Gettyimages.ru/ Jeff Bottari/Zuffa LLC; UFC