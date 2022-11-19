Шлеменко меняет Омск: застраивает город спортивными площадками, бесится от алкоголя и читает лекции в тюрьмах

Сибирское наследие.

Александр Шлеменко уже давно перерос ранг просто бойца. Да, он по-прежнему в центре MMA-внимания, но единоборства – это способ выхода на трибуну, благодаря которой Шлеменко развивает родной Омск.

Бой против Маги Исмаилова – лучший для этого повод. А ученик, спарринг-партнер и друг Шлеменко Андрей Корешков – лучший для этого экскурсовод.

«В нашей школе бесплатно занимаются более 500 детей»

Шлеменко, рассуждая об Омске 90-х, говорит о запахе клея, которым пропитан город, а также умирающих от алкоголя и наркотиков людях. Омск, в котором рос Корешков, родившийся в 1990-м, уже был немного другой. А из-за Шлеменко эволюционировал еще больше. Естественно, началось все со спорта: добившись успеха в Bellator и посмотрев на американскую инфраструктуру, Александр начал переносить это к себе:

«Конечно, Омск на момент знакомства с Сашей очень сильно отличается от того Омска, который есть в наши дни. Были ужасные дороги, улицы были не такие красивые, много домов в плачевном состоянии. Что было в социальном плане? Знаешь, не могу сказать в принципе, что город плохим был, потому что я себя плохо не чувствовал, занимался спортом, учился в школе.

Саша – очень сильный патриот. Покинуть Омск, уехать в Москву, я уже не говорю про Америку, где он был на контракте с Bellator – для его развития как медийного человека так было бы проще. Но он Омск не покидал и продолжает по мере возможностей город развивать. Сначала у нас был старый зал «Сатурн-профи», куда Александр, благодаря помощи «Газпром-нефти» и программе социальных инвестиций «Родные города», приобрел клетку: это была первая клетка в Сибири.

Потом он открыл школу «Шторм»: проектировал ее Саша лично сам, заимствовал опыт у американцев. Это все он совместил в одной школе, и самое главное – Александр это сделал именно в Омске, дав возможность многим ребятам тренироваться бесплатно. В нашей школе занимаются более 500 детей».

«Саша постоянно тратит на это свои средства. Но главное – силы и очень много нервов»

Стратегия Александра заработала – на бренд Шлеменко, ставшего заметным в MMA, пришли спонсоры, которые помогли развернуть все те идеи, которые боец хотел реализовать. При этом Александр тратил и свои деньги, а Корешков уверен – не будь Шлеменко отягощен этой социальной миссией, выступать в единоборствах было бы куда проще.

Но при этом бои – все-таки не основная история.

«Тратит ли Саша на это свои средства? Конечно, постоянно. Самое главное – он тратит свои силы. Тяжело быть одновременно бойцом, тренером, развивать школу и также быть общественным деятелем.

Мог бы он добиться в спорте большего, если бы не эти факторы? Тяжело сказать, но в любом случае выступать ему было бы намного легче», – уверен Корешков.

Что конкретно появилось в Омске, помимо школы единоборств «Шторм»? Александр сделал акцент на массовый и доступный спорт, потихонечку застраивая город спортивными площадками с турниками, брусьями и простыми тренажерами.

«Саша запустил фестиваль здорового образа жизни, открыл спортивные площадки, и, естественно, эти площадки очень дорогие. Как это происходит? Изначально мы в соцсетях размещали и делали голосование: где бы вы хотели видеть площадку? И было 3 варианта. Какой вариант поддерживался, такой и выбирали. Но не получится просто так взять, выдернуть какое-то место и что-то там строить, это все надо согласовывать. И сейчас построено уже 10 площадок.

Люди массово ходят, площадки никогда не пустуют. У нас около школы открылась, и когда я в 10 утра приезжаю на тренировку, люди занимаются, выходишь с тренировки – все еще занимаются».

«Что будет, если Шлеменко увидит кого-то из окружения с бутылкой пива? Проведет разъяснительную беседу»

Главное, чем добивает Шлеменко до массовой аудитории – трезвый образ жизни. Кажется, что в спортивном сегменте нет более яркого противника алкоголя, чем Александр. Он давил бутылку пива, на которой был изображен Олег Тактаров, а в каждом интервью говорит о ЗОЖ. В какой-то момент этого стало так много, что некоторых начало раздражать: от комментов в соцсетях до мемов.

«Саша всегда делал акцент на трезвом образе жизни. Я помню, когда мне было 15-16 лет, он еще тогда объяснял все пагубные воздействия алкоголя. Узнал из лекции того же профессора Жданова, который наглядно и подробно объясняет воздействие алкоголя на твой организм. Я был очень впечатлен», – вспоминает Корешков влияние идеологии Шлеменко.

По словам Андрея, количество пьющих уменьшается, причем это выходит за пределы Омска, потому что у Шлеменко огромная аудитория по всей России:

«Уверен, что положительная динамика от его действий есть, потому что очень много людей в соцсетях пишут: «Спасибо, ребят, за вашу деятельность, за то, что помогаете и объясняете».

Что будет, если Саша увидит кого-то из окружения с бутылкой пива? Проведет разъяснительную беседу – как минимум. И точно спросит: «Зачем ты это делаешь? Что тебе это дает?»

Если ответят, что так расслабляются, то лично я объясню, что это далеко не эффект расслабления, а плацебо. Тебе, кажется, что ты расслабляешься. Когда человек выпивает с целью разгрузиться, он загоняет себя в еще большую депрессию после того момента, как он отойдет».

«Есть ребята, которые к нам после зоны приходили заниматься. Паренек отсидел 8 лет, сейчас ему около 30 – тренируется для себя»

Но разговоры о трезвости и строительство площадок – не все, чем занимается Шлеменко. Оказывается, Александр сам ездит в тюрьмы и детские дома, чтобы разговаривать с людьми, которые там оказались.

Команда «Шторма» не особо это афиширует. И если реакция детей на стоящего перед ними Шлеменко примерно ожидаема, как и эффект от его слов – вдохновение и мотивация, то что происходит в тюрьмах?

«Саша посещает тюрьмы и детские дома. Приезжает и просто начинает разговаривать по душам с ребятами, где-то выступает с лекциями: они не нудные, он в живом общении выступает.

Как реагируют на такие разговоры? Люди, которые находятся в тюрьме, уже на пути перевоспитания. Если взять поведение человека на свободе, и когда он уже попадает туда, то люди все-таки задумываются, почему они попали в такую ситуацию. Условия не самые сахарные, там начинают меняться в лучшую сторону. И когда вот Саша приходит туда, все ребята, которые его слушают, с большим уважением и пониманием относятся, очень трепетно, я был свидетелем – слушают внимательно.

Также есть ребята, которые уже после зоны приходили к нам заниматься. Есть паренек: он 8 лет отсидел, сейчас ему в районе 30, он приходит и тренируется для себя».

При таких раскладах титулы Bellator и M-1 Global действительно отходят на второй план. Шлеменко делает для Омска невероятные вещи, а Андрей Корешков формулирует наследие, которое оставит Александр:

«Естественно, это ЗОЖ. Та позиция, которую он отстаивает. Он за правильные понятия, принципы и нормы жизни. Они в нынешнее время устаревают, кажутся не модными. Здоровый образ жизни , нравственность, сейчас молодежь относится легкомысленно к этому. Но он все делает правильно. Серьезный человек и семьянин, 5 детей».

Фото: instagram.com/rcc_mma ; instagram.com/shlemenkostormschool