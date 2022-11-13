Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски

Дружба, которая стоила 30 миллионов.

Когда-то Макгрегор и Лобов были едва ли не лучшими друзьями— Артем постоянно мелькал на фото с ирландцем, был его спарринг-партнером и вместе поднимался с низов. За это Конор протащил Лобова в UFC через сезон TUF, где был тренером. А когда Хабиб с друзьями наехали на Лобова в гостинице, Конор разбил автобус, в котором был Нурмагомедов, и попал под суд – все ради русского друга из Ирландии.

Лобов уверяет, что был близок к Макгрегору даже в бизнесе. В августе 2022-го Артем впервые рассказал, что помог Конору придумать бренд виски Proper Twelve. И якобы Макгрегор был так благодарен, что предложил Лобову за идею миллион долларов, но он отказался.

По словам Артема, он помог Конору запустить бизнес-проект, использовав старые связи. В прошлом Артем работал в баре отеля Radisson, поэтому смог встретиться с представителями разных заводов по производству виски.

«Как только все было готово, я пришел к Конору и сказал: «У меня есть для тебя сделка на миллиард долларов. Все уже сделано, тебе не нужно суетиться». Не уверен, воспринял ли он меня тогда всерьез. Я познакомил его с Оди Аттаром и другими людьми из компании Paradigm. Тогда мы приступили к работе.

Как видите, виски Конора имел большой успех. Я действительно счастлив быть частью этой истории. Конор предложил мне миллион долларов, но я отказался. Знаете, когда я ему помогал в тренировочном лагере, он каждый раз хотел мне заплатить, но я никогда не принимал от него денег. Я сказал ему: «Мы всегда были друзьями и помогали друг другу. Я никогда не платил тебе за твою помощь в моей подготовке, поэтому не предлагай мне деньги», – вспоминал Лобов.

Спустя годы все изменилось: Лобов закончил карьеру и давно не дерется в UFC, а дружба с Конором, похоже, дала трещину. Ведь Артем неожиданно вспомнил про свой вклад в бренд, который Конор уже успел выгодно продать. И Лобов пошел в суд, но не за обещанным миллионом, а сразу за тридцатью – по информации медиа, экс-боец требует 5% от суммы, которую Макгрегор заработал при продаже виски бренду Proximo Spirits.

Адвокат Лобова Дермот Макнамара уверена, что Артем имеет право на долю. Ведь у экс-бойца есть профильное финансовое образование, которое он использовал, поделившись с Конором нужными знаниями при запуске проекта.

«Мой клиент – бывший профессиональный боец со степенью магистра DCU в области финансов и рынков капитала. Мы инициировали разбирательство в высшем суде от его имени, чтобы обеспечить соблюдение соглашения с господином Макгрегором относительно бренда виски Proper Twelve.

Мой клиент был первоначальным создателем и соучредителем концепции запуска бренда ирландского виски, связанного с мистером Макгрегором. Поскольку эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении суда, мы не будем давать никаких дальнейших комментариев», – заявила юрист. Похоже, братским отношениям Конора и Лобова пришел конец.

Фото: instagram.com/rushammer