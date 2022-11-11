Прощальный бой Федора Емельяненко: снова подерется с Бейдером – снова за титул Bellator

В 2019-м Райан нокаутировал за 35 секунд.

Федор Емельяненко завершает (правда, во второй раз) карьеру в MMA. Последним соперником легенды станет Райан Бейдер – действующий чемпион Bellator в тяжелом весе, а поединок пройдет 4 февраля. Бойцы уже встречались в финале Гран-при промоушена в 2019 году, и тогда дело закончилось нокаутом от Бейдера за 35 секунд.

Теперь Емельяненко сделает все, чтобы и закрыть поражение, и уйти из спорта с титулом второй мировой организации.

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Федор подписал контракт с Bellator в 2017-м, а в дебютном поединке летом того же года проиграл нокаутом Мэтту Митриону. После этого Емельяненко зашел в Гран-при тяжеловесов, проехавшись по плей-офф: в первых раундах нокаутировал и Фрэнка Мира, и Чейла Соннена.

Но вот финал (в январе 2019-го) Федору не удался: Райан Бейдер к тому моменту не проигрывал 3 года – как ушел из UFC. И решающий поединок забрал одним точным попаданием за 35 секунд.

Так Райан стал двойным чемпионом Bellator (до этого забрав пояс в полутяжелом весе), но уже через бой один титул потерял – Вадим Немков, ученик Федора, без шансов разбил Бейдера. Фактически на этом Райан закончился как полутяжеловес, потому что в Гран-при его тоже вынесли, но вот как тяж Бейдер без сбоев защищает чемпионский пояс: победил решениями Валентина Молдавского (еще одного ученика Емельяненко) и Чейка Конго.

Федор же за это время оформил две победы нокаутом: над Куинтоном Джексоном и Тимоти Джонсоном. И стал готовиться к завершению карьеры. Президент Bellator Скотт Кокер рассказывал, что прощальный бой планировали устроить на Красной площади, и даже получили одобрение, но в 2022-м это осуществить не удалось.

«К сожалению, так получается, что бой пройдет не в России. Я готов в любом месте провести прощальный поединок. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. Хотелось бы, чтобы соперником был Бейдер.

Когда готовился к финалу Гран-при тяжеловесов, не все сложилось благополучно, и случилось поражение. Хочу попробовать еще раз и на этой ноте уже закончить. По контракту это последний бой, но я чувствую в себе силы, есть большое желание провести бой за пояс», – говорил Емельяненко весной.

И перед финалом Гран-при полутяжеловесов, в котором Вадим Немков подерется с Кори Андерсоном, реванш Емельяненко – Бейдер утвердили официально.

Из плохих новостей:

• Бейдер – все также быстр для тяжелого веса и с мощным ударом.

• Райан хорошо борется и в 5 раундах проверяет себя гораздо чаще.

• Держалка и стиль Федора вряд ли поменялись спустя 3 года, когда ему уже 46 лет.

Из хорошего:

• Емельяненко тоже быстрый и с ударом – но надо попасть первому.

• Фактически это будет 4-я подготовка Федора, связанная с Бейдером: сначала его собственная, потом – когда помогал Немкову и Молдавскому.

• Медийно это противостояние – лучшее для прощального боя.

Федор финалом карьеры попытается закрыть самое болезненное поражение после ее возобновления, и это восхищает. Соперник действительно сложный, а не как обычно выбирают для проводов. Если Емельяненко уходит из спорта с успешным реваншем и титулом Bellator – это лучший сценарий, который только можно представить.

Фото: Bellator