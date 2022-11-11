Брат Хабиба дерется за пояс Bellator: Усман не похож на Орла, а вместо скучной борьбы – нокаутирует

Титульный поединок уже этой ночью.

Хабиб – главная звезда династии Нурмагомедовых, но не единственная. За тренерскую карьеру его отец Абдулманап воспитал плеяду молодых бойцов, которые теперь покоряют США. Уже три победы без поражений в UFC одержал 26-летний Умар Нурмагомедов (15-0), а в ночь на 19 ноября за титул Bellator в легком весе подерется 24-летний Усман (15-0) – двоюродный брат Хабиба.

Усман – тайский боксер и много дерется в cтойке, что нетипично для бойца с его фамилией. И хотя боец тренируется с Хабибом, он мало напоминает старшего брата.

Усмана называют главным талантом клана после Хабиба. Он любит удары ногами и редко доводит бои до решения

Усман родился в Кизилюрте и с детства занимался вольной борьбой. Но в секции менялись тренеры, поэтому он бросил тренировки, потеряв интерес к спорту. Лишь когда старший брат Умар пошел на тайский бокс, Усман последовал за ним. Ему понравилось драться, и после окончания школы он переехал в Махачкалу – к дяде Абдулманапу.

У нового наставника Усман подтянул вольную борьбу и грэпплинг, став чемпионом мира по ММА среди юниоров. Боец выступает в легком весе и обладает хорошей антропометрией: у него высокий рост (181 см) и длинные ноги, которые он использует в бою. У Усмана широкий арсенал приемов: от ударов коленями и локтями (школа тайского бокса) до тейкдаунов и контроля в партере (школа Абдулманапа).

Тренер возлагал большие надежды на Усмана, а Али Абдель-Азиз (менеджер Хабиба) считает его улучшенной версией своего клиента:

«Усман – настоящий убийца. Людям следует присмотреться к нему. У него есть все: ударная техника, грэпплинг, джиу-джитсу, он умеет нокаутировать соперников локтями. Он феноменален: некое сочетание Хабиба, Джона Джонса и Исраэля Адесаньи».

Статистика Усмана – 15-0, из которых 8 побед нокаутами. Последний бой до перехода в Bellator он провел в сентябре 2020-го: на турнире, посвященному Абудлманапу Нурмагомедову, Усман победил Святослава Шабанова (13-10).

Усман был быстрее соперника – и во втором раунде после серии лоукиков Шабанов захромал. Усман перевел его в партер, где принялся молотить по больной ноге.

– Остановите бой, – обратился Шабанов к рефери после нескольких мощных ударов.

– Сдаешься? – спокойно уточнил Усман.

– Да.

После боя Нурмагомедов был скромен:

«Я тренируюсь в лучшей команде мира. Какие могут быть эмоции? Эйфории пока еще нет, я чуть не догоняю. Столько камер на меня, это как будто калашниковы на меня направили».

И это правда – Усман тренируется с лучшими. Он даже занимался в одном зале с экс-чемпионом полусреднего веса UFC Камару Усманом. Под совместным фото в соцсетях чемпион оставил смайлики, а пользователи шутили над созвучием имен бойцов.

Bellator – шанс для Усмана. Лига на него рассчитывает: он носит громкую фамилию и получил титульник за три боя

Хабиб посещает бои двоюродного брата и сильно переживает (в этот раз не сможет – из-за проблем с визой). По его словам, Усману тяжело найти соперника, поэтому переход в Bellator был во благо. Глава промоушена Скотт Кокер сразу заявил, что рассчитывает на молодого бойца:

«Подписав контракт с Усманом Нурмагомедовым, мы даем понять, что Bellator – дом для лучших бойцов на планете и организация, куда приезжают соревноваться будущие звезды ММА. Я очень рад, что Усман присоединился к промоушену, он сразу же получит возможность продемонстрировать свои навыки.

Как и его более известный двоюродный брат, Усман дерется в легком весе. Он тренируется в зале Хабиба – в Американской Академии Кикбоксинга в Калифорнии, а также обучался у Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане», – написал Кокер в соцсетях.

Первым соперником Усмана стал 28-летний американец Майк Хэмел (7-4). До этого боец проиграл 4 из 6 боев за последние четыре года и был вполне по зубам Нурмагомедову. Хабиб тогда поддержал двоюродного брата:

«Мы верим и возлагаем большие надежды на Усмана. Газуй, братишка, и не сбавляй обороты. Время покорять Америку».

Усман легко расправился с Хэмелом, а затем еще с двумя соперниками – Патриком Пиетилой и Кристофером Гонсалесом (обоих победил удушающим). В Bellator Усману хватило трех боев, чтобы добраться до титульника. При этом Усман изменил стиль ради большой цели – он больше борется и меньше рискует в стойке.

А против действующего чемпиона 36-летнего Патрики Фрейре (брата Патрисио Фрейре – чемпиона-полулегковеса) выходит разгромным фаворитом. Ведь многие считают, что Патрики менее талантлив, чем его брат Патрисио, о чем говорят и их рекорды – 24-10 против 34-5

Хотя Усман только начал карьеру, у него уже сотни тысяч подписчиков в соцсетях. В этом заслуга Хабиба – его фанаты следят за окружением бойца. Но Усман не гонится за славой, ведь помнит главный совет Абдулманапа.

«Всегда дядя Манап мне говорил быть смиренным, вести себя скромно, когда выходишь из клетки. После боя бывает много эмоций, но я вспоминаю эти слова и успокаиваюсь. Буду всю жизнь благодарен своему дяде», – говорит Усман Нурмагомедов.

Сможет ли Усман стать новым чемпионом, мы узнаем уже скоро – в ночь на воскресенье на Bellator 288. А возглавит кард другой россиянин – Вадим Немков, который подерется с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov ; fighttime.ru