Адесанья третий раз проиграл Перейре: Иззи снова забирал бой, но угодил в нокаут и потерял пояс UFC

Абсурдный сюжет.

Бой Адесаньи и Перейры в UFC был уже трилогией: два раза бойцы дрались в кикбоксинге, теперь встретились в октагоне ММА. Алекс дважды победил Исраэля, после чего пришел за его поясом в UFC – и снова сотворил историю.

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В кикбоксинге бои Адесаньи и Перейры проходили по похожему сценарию: Иззи контролировал дистанцию, выглядел техничнее, но в итоге проигрывал. В первый раз было спорное судейское решение, во второй – нокаут, после которого Адесанью откачивали врачи.

Трилогия в UFC обещала нечто похожее, ведь в ММА у Исраэля еще больше козырей – все-таки он доминирующий чемпион, который давно тренируется в смешанном стиле, а Перейру всего за год довели до титульника (хотя формально в ММА он выступает с 2015-го). Но фактор нокаута никто не отменял, особенно в случае с Алексом – бойцом с тяжелейшим левым хуком и инстинктом хищника.

Адесанья до боя говорил, что изменился со времен кикбоксинга – стал мощнее, и теперь его удары Перейра точно прочувствует. И первый раунд показал, что это правда – на последних секундах Исраэль так потряс бразильца, что того на шатающихся ногах увели в угол.

Но Алекс быстро восстановился и забрал второй раунд. Секрет бразильца прост: если ему удавалось запереть Иззи у сетки, то он начинал попадать – сперва мощным джебом, потом и коронными хуками. Адесанья хорошо двигался и уходил с линии атаки, но пропускал, когда бразилец лишал его пространства.

Но в третьем и четвертом раунде Иззи снова доминировал: сперва он подключил борьбу и разнес Алекса в партере, затем перебил и в стойке – снова показавшись более техничным и быстрым бойцом.

Так уже было во втором бою Адесаньи и Перейры: Иззи доминировал, мог отправить Перейру на канвас, а в итоге в финальном раунде улетел в нокаут. Теперь это повторилось в UFC, хотя нокаут и не был таким страшным. Адесанья снова был заперт у сетки, где Перейра его дожал – выпустил серию, после которой рефери остановил бой.

Решающим оказался все тот же коронный левый хук, после которого Иззи потерялся и ушел в глухую защиту. Он повторил свою ошибку из второго раунда, снова позволив себя зажать у сетки. Поэтому победа Перейры заслуженная, хотя бразилец и отдавал бой – 1-3 по раундам на всех карточках судей.

До этого Адесанья не проигрывал в среднем весе (только в полутяжах Яну Блаховичу), теперь же он вообще потерял пояс. Вероятно, Иззи получит незамедлительный реванш, ведь других кандидатов нет. Единственный вариант – Хамзат Чимаев, который хочет перейти в средний дивизион из-за проблем с весогонкой.

И чеченец уже заявил, что хочет драться с Перейрой, которого считает удобным соперником (ведь Алекса почти раунд контролировал в партере даже Иззи):

«Это мой пояс! Я готов драться с Перейрой в Бразилии. Легкие деньги».

Фото: REUTERS/Jessica Alcheh-USA TODAY Sports