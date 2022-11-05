«Отомщу за Канело и заберу у Бивола все». Российский чемпион подерется с безумным мексиканцем – у него рекорд 44-0 и длинный язык

Дмитрий защищает пояс уже сегодня вечером.

5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет большой боксерский турнир, на котором Дмитрий Бивол будет в четвертый раз защищать титул чемпиона мира по версии WBA Super.

Его соперник – дерзкий и непобежденный мексиканец Хильберто Рамирес с фантастическим рекордом 44-0. Многие считают, что Рамирес станет самым опасным соперником в карьере Бивола. И это при том, что Дмитрий уже прошел самого Канело Альвареса.

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Бивол и Рамирес – одного возраста, им обоим по 31 году. Однако боксеры находятся на разных этапах карьеры: если Бивол уже стал звездой, побив Канело, то Рамирес пока относительно неизвестен. При том, что за карьеру провел аж 44 поединка, 30 из которых закончил нокаутами.

Столь высокую продуктивность Рамиреса можно объяснить уровнем оппозиции – он часто дерется с боксерами невысокого уровня, после чего быстро восстанавливается и снова выходит в ринг. Это привело к тому, что за карьеру мексиканец провел в два раза больше боев, чем ровесник Бивол – рекорд россиянина 20-0.

На стороне Рамиреса также физические показатели: Бивол – крупный полутяжеловес, но мексиканец еще больше. Хильберто на шесть сантиметров выше (189 см против 183 см) и превосходит его в размахе рук (191 см против 183 см).

Рамирес – неудобный боксер-левша, который обладает нокаутирующим ударом, а по ходу боя наносит огромное количество ударов и поддерживает высокий темп. Как бы странно ни звучало, но для Бивола такой соперник стилистически более опасен, чем менее габаритный Канело, выцеливавший жесткие одиночные панчи.

Хильберто одержал 44 победы, но звездой так и не стал. При этом он упрекает Бивола в том, что россиянин бегал от него. А в предстоящем поединке обещает отомстить Дмитрию за Канело:

«5 ноября заберу пояс! Очень горжусь тем, что представляю не только город Масатлан, но и всю Мексику, и всех латиноамериканцев. Мне не терпится доказать всем и самому себе, что могу это сделать.

Бивол – жесткий парень. Он действительно хороший соперник. Но это будет месть за мексиканцев, ведь он победил Канело. Ожидаю, что Дмитрий покажет лучшую версию самого себя. Жду, что это будет захватывающий бой. Это будет война».

Бивол в трэштоке не участвовал: был традиционно сдержанным и немногословным. Лишь заверил, что точно не боялся Рамиреса и никогда его не избегал:

«Ну да, конечно-конечно. Боюсь его. Всегда его боялся. Он уже много раз об этом говорил, но это не соответствует действительности. И я знаю, что ему самому известно, что это – неправда. Об этом знают все в моей команде, и в его команде тоже. Но он все равно говорил это».

Как же сложится бой – мы узнаем уже вечером 5 ноября. Если Бивол пройдет безумного мексиканца, то докажет, что он – доминирующий чемпион весовой, после чего все будут ждать поединка за абсолютное чемпионство с Артуром Бетербиевым.

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim, Ethan Miller