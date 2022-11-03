Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Онлайн вечера бокса

Дмитрий Бивол – один из самых доминирующих боксеров современности. В этом году он стал еще мощнее и известнее, когда без шансов разбил экс-лидера P4P Сауля Альвареса. Канело проиграл лишь второй раз в профессиональной карьере (первое поражение было от Флойда Мейвезера), а Бивол успешно защитил чемпионский пояс WBA.

Теперь же титул Дмитрия попытается отнять другой мексиканец – Хильберто Рамирес, в активе которого 44 боя – и все победы! 30 раз Рамирес отправлял соперников в нокаут, а безумный рекорд внушает опасения перед предстоящим поединком.

И настрой у Рамиреса максимально серьезный:

"Я заберу пояс! Мне не терпится доказать всем и самому себе, что я могу это сделать. Бивол – жесткий парень и действительно хороший соперник. Но это будет месть за мексиканцев, ведь он победил Канело. Я по-настоящему мотивирован, ведь так долго ждал бой за титул чемпиона мира. Бивол избегал меня последние несколько лет, но теперь ему некуда деваться, время пришло".

Поединок пройдет 5 ноября в Абу-Даби, а вечер бокса начнется в 18:00 по московскому времени. Сам бой Бивола и Рамиреса – после 23:00, а мы внимательно будем следить за ивентом в онлайн-трансляции, так что не пропустите!