Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?

Разбираем навыки бойцов.

В эту субботу на UFC 280 Ислам Махачев подерется за титул в легком весе против Чарльза Оливейры. Оба бойца идут на сумасшедшей серии побед (10 у Ислама и 11 у Чарльза), не проигрывая много лет. И клетка, наконец, выявит сильнейшего легковеса и достойного преемника Хабиба.

Это будет война стилей – дагестанская борьба против джиу-джитсу. Фаворитом считается Махачев – несмотря на то, что Оливейра – фактический чемпион дивизиона (он потерял пояс из-за проваленного взвешивания). До встречи с дагестанцем Чарльз уничтожил Чендлера, Порье и Гейджи. А вот Махачев столкнулся с оппозицией поскромнее – финишировав Тиагу Мозеса, Дэна Хукера и Бобби Грина.

Оливейра — мастер джиу-джитсу и рекордсмен UFC по победам сабмишенами. Его считают угрозой Махачеву, но у Ислама больше козырей в партере

Чего ждать от боя Махачева и Оливейры? Все понимают: это должна быть дуэль в партере. Оливейра – элитный джитсер, владеющий рекордом UFC по победам сабмишенами (16 за карьеру в промоушене). Бразилец запросто придушил Гейджи и Порье, но Махачева это вряд ли испугает. Ведь Ислама называют преемником Хабиба, который уничтожает соперников в партере, пускай и в немного другом стиле.

Махачев – это не только дагестанская борьба Абдулманапа Нурмагомедова, но и высочайший уровень самбо. Приемы из этого спорта Ислам использует чаще Хабиба. Махачев обожает эффектные броски, зацепы и подсечки. Именно по этой причине дагестанец часто использует клинч – из этой позиции он обычно лишает соперника опоры.

Что это дает в поединке с Оливейрой? Во-первых, Чарльз – не только топовый джитсер, но и неплохой ударник. Последние годы он заметно прогрессировал и сейчас на ногах не менее опасен, чем в партере. Ударная техника Оливейры – это приемы из тайского бокса: фронт-кики, мидл-кики, панчи коленями, а также резкие руки и локти. Для борца соперник с таким арсеналом опасен особенно – он может ответить на проход ударом колена или ноги. Поэтому нырять в ноги к Оливейре – риск, а вот лишать равновесия из клинча – более безопасный вариант.

Во-вторых, при проходе в ноги борец рискует попасться на гильотину. А это – один из любимых приемов Чарльза. Так, к примеру, проиграл Кевин Ли, который пытался бороться с Оливейрой, но во время одного из проходов нарвался на удушающий – и сдался.

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Поэтому бороться из клинча с Оливейрой намного безопаснее, хотя тоже трудно. Ведь Чарльз работает на ближней дистанции, он буквально таранит соперника, из-за чего много попадает, но и сам пропускает. Однако для Махачева это вряд ли станет проблемой: в отличие от Чарльза, дагестанец пропускает очень мало. Исламу принадлежит рекорд UFC – в среднем за минуту Ислам пропускает меньше одного удара (0,84%). В стойке Махачев обычно работает вторым номером – отступает при ударах соперника, пытаясь поймать на контратаке или провалить.

Но задержится ли бой в стойке? Очевидно, для Махачева не станет проблемой перевести Оливейру. Кто-то скажет – это на руку Чарльзу, ведь со спины джитсеры лишь опаснее. Но это тоже весьма спорно. Последние бои Оливейра проводит в стойке и разбивает соперников, лишь после этого выходя на любимые удушающие.

Вот и перед боем с Махачевым Оливейра обещает вырубить Ислама в первом раунде. Предпочел бы Чарльз провести бой в стойке или на спине? Вероятно, на ногах, ведь там он все-таки имеет преимущество – пусть и небольшое.

А вот работа на спине – непредсказуемый сценарий. Можно вспомнить тот же бой с Кевином Ли – борцом намного ниже уровнем, чем Махачев, но который действовал в стилистически схожей манере. Что делал Оливейра, когда оказывался на земле? При граунд-энд-паунде Чарльз спасался, выходя на треугольник или пробуя скручивание пятки.

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Когда же Ли хотел навалиться на Оливейру и поработать на очки, тот сразу же искал руку соперника, чтобы за счет рычага свипнуть (перевернуть) соперника и оказаться в доминирующей позиции. Однако сработают ли эти трюки с Махачевым – большой вопрос. Ведь Ислам не стремится уничтожить соперника в партере, работая методично и не спеша. А фирменное давление на туловище от учеников Абдулманапа и отключение ног могут наглухо лишить Оливейру пространства.

Что касается работы сверху, то там Чарльз драться и сам не хочет, да и не очень умеет. Его легко перевернуть и снова контролировать. Однако даже это позволило Оливейре забрать два первых раунда против Ли на карточках судей, а в третьем финишировать уставшего соперника.

Махачев против Оливейры – гонка на выносливость. Оба бойца не дрались пять раундов, но исход могут решить именно чемпионские отрезки

Вероятно, выносливость – ключевой аспект боя Оливейры и Махачева. Многие считают, что тот, кто устанет первым, и проиграет. Арсенал сабмишенов у обоих бойцов огромный, и им нужен лишь шанс, чтобы выйти на болевой или удушающий. При этом ни Чарльз, ни Ислам не проходили дистанцию в пять раундов, хотя и считаются выносливыми бойцами.

Чей стиль более изматывающий? Сказать трудно. Формально джитсер способен умышленно вымотать борца – особенно, когда тот находится сверху. Оливейра постоянно вяжет руки соперника и угрожает приемами, хотя сам не тратит на них полную силу.

Однако Махачев, в отличие от Хабиба, не любит граунд-энд-паунд. Для него не проблема засушить бой, выискивая пространство для сабмишена. И да, Ислам тоже любит сбить выносливость соперника – однако делает это в клинче и чаще всего у сетки. Тактику использует похожую – угрожает переводом, вынуждая соперника защищаться и тратить силы.

Конечно, ММА – непредсказуемый спорт. И не исключено, что Оливейра вырубит Махачева, либо Ислам подловит бразильца. Однако дуэль в партере – это то, что хотели бы увидеть многие фанаты. Ведь в октагоне встретятся лучший джитсер и лучший борец легкого дивизиона. А их бой, наконец, ответит на вопрос, как хорошо готов преемник Хабиба к джиу-джитсу уровня Оливейры.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC, Jeff Bottari/Zuffa LLC