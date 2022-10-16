Бывшего бойфренда Лолиты вырубили в бою MMA за 16 секунд. Камил Гаджиев вручил ему бонус 100 тысяч рублей – за бой вечера

Чудеса в AMC Fight Nights.

14 октября в Сочи прошел турнир AMC Fight Nights 115, в главном карде которого подрались Михаил Газаев и Юрий Киселев. Газаев – боец-мем, который не выходил в клетку шесть лет. Последний раз он дрался в 2016-м, но и соперник у него был подходящий – 46-летний Киселев с рекордом 7-6, которого в последнем поединке за три минуты финишировал Магомед Маликов. Тот самый боец из Дагестана, который в 2011-м за 23 секунды нокаутировал Александра Емельяненко.

Несмотря на яркое прозвище Киселева – Плейбой, все ждали возвращения именно Газаева. Ведь в 2013-м он прославился и стал мемом – подравшись против кикбоксера Константина Глухова. Большую часть боя Михаил провел на одном колене – оказалось, это был его геймплан, ведь при опоре на три точки по нему нельзя было бить. Газаев опасался ударов кикбоксера, но в третьем раунде Глухов не выдержал и отвесил сопернику соккер-кик в голову.

Газаеву присудили победу, ведь Глухов нанес запрещенный удар. А в послематчевом интервью Михаилов выдал речь, которая вошла в историю: «Мы развиваемся! Я думаю, мы взяли его хитростью. Попал он – выиграл я. Какие могут быть претензии?»

Во время взвешивания перед турниром в Сочи Газаев снова устроил шоу. Когда ведущий похвалил внешний вид Михаила, тот парировал: «Самочувствие как в старом танке. Дуло стоит. Братуха, не переживай, все нормально. Давай очками чпокнемся. Много гангстеров в индустрии развелось? Да мне ***** [все равно]. Я ******** [шикарный]».

Но клетка показала, что в битве ветеранов силы были неравны. Газаев хоть и провел без боев больше шести лет, сохранил нокаутирующую мощь. В самом начале первого раунда бойцы пошли в размен: Газаев увернулся, правый боковой Плейбоя пролетел по воздуху, а вот Михаил отвесил мощный оверхэнд, который зашел прямо в цель. 46-летний Киселев рухнул в нокаут, а Газаев по-гангстерски не стал его добивать.

Бой получился быстрым, хотя многие ждали на турнире именно его. Ведь Киселев тоже был известен, при этом весьма скандально. Во-первых, спортсмен из Донецка называл себя чемпионом мира по боям без правил. А этот титул, по его же словам, он получил, победив монахов Шаолиня.

«Когда я, преодолев все трудности, побывал в замке Шаолинь и даже стал там чемпионом мира, выиграв у непобедимых раньше монахов, казалось, достиг в жизни всего, к чему стремился».

Во-вторых, Киселев был любовником певицы Лолиты. Пара познакомилась на съемках проекта Первого канала «Большие гонки», а Лолита посвящала бойцу песни и даже думала о разводе с мужем. Но Киселев расстался с певицей, и красивой истории не получилось.

Так что это был бой двух легенд, в котором победил самый хитрый. Да, в этот раз Газаев не стоял на коленях, но все-таки подловил Киселева на контратаке. И впереди Михаила, вероятно, ждет бой со старым обидчиком – Глуховым, который когда-то нокаутировал его и сорвал хитрый геймплан.

Фото: instagram.com/fightnights; Телеканал UDAR