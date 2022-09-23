Александр Емельяненко против Вячеслава Дацика. Онлайн вечера бокса от Hardcore

Все началось в 2010-м. Тогда Александр неожиданно раскритиковал Вячеслава во время эфира на ТВ:

"Таких как Дацик нельзя отнести ни к людям, ни к спортсменам. Это скорее исключения в нашем обществе. Он никогда не показывал выдающихся результатов в спорте. Это просто отморозок, который выскочил на улицу, начитавшись непонятных книжек, и принялся совершать разбои на улицах города. Когда спортивная общественность поняла, что он за человек и что от него ждать, от него все отвернулись, поскольку таких людей в спорте нет и быть не должно.

Говорят, что Дацик не чувствует боли? Нет, это не так. Я попросил своих ребят, с которыми вместе тренируемся, если он попадется им на глаза, задержать его и позвонить мне. Я приеду и развенчаю этот миф".

Естественно, Дацик ответил, записав видео и назвав Емельяненко «петушком», который «кукарекает». И отметил, что в тюрьме Александра отправят в петушатню за «блатные» звезды на плечах, которые он закрыл другими татуировками.

Вячеслав мечтал о бое против Емельяненко в кругу из горящих кольев и по бирманским правилам (гораздо более жесткая версия тайского бокса). В итоге конфликт затянулся на 12 лет, бойцы друг друга постоянно оскорбляли, а решится все в боксерском ринге.

Подробная история конфликта – вот тут.