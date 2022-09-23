Александр Емельяненко против Вячеслава Дацика. Онлайн вечера бокса от Hardcore

Начало 24 сентября в 20:00 по московскому времени.
Когда и где пройдет бой?
Уже в эту субботу – первый стадионный турнир Hardcore Boxing. В Москве на «ЦСКА Арене» пройдет развязка конфликта, который длится 12 лет. Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик, закусившиеся еще в 2010-х, наконец-то выявят сильнейшего по спортивному принципу.
В со-главном событии подерутся Дмитрий Кудряшов и чемпион Hardcore на голых кулаках Сослан Асбаров, также в этот вечер в ринг выйдут звезды промоушена: Денис Недашковский, Виталий Бодров, Сауло Кавалари и многие другие. Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию этого масштабного события – с фото и видео прямо со стадиона, не пропустите!
Почему Емельяненко и Дацик конфликтуют?
Все началось в 2010-м. Тогда Александр неожиданно раскритиковал Вячеслава во время эфира на ТВ:
"Таких как Дацик нельзя отнести ни к людям, ни к спортсменам. Это скорее исключения в нашем обществе. Он никогда не показывал выдающихся результатов в спорте. Это просто отморозок, который выскочил на улицу, начитавшись непонятных книжек, и принялся совершать разбои на улицах города. Когда спортивная общественность поняла, что он за человек и что от него ждать, от него все отвернулись, поскольку таких людей в спорте нет и быть не должно.
Говорят, что Дацик не чувствует боли? Нет, это не так. Я попросил своих ребят, с которыми вместе тренируемся, если он попадется им на глаза, задержать его и позвонить мне. Я приеду и развенчаю этот миф".
Естественно, Дацик ответил, записав видео и назвав Емельяненко «петушком», который «кукарекает». И отметил, что в тюрьме Александра отправят в петушатню за «блатные» звезды на плечах, которые он закрыл другими татуировками.
Вячеслав мечтал о бое против Емельяненко в кругу из горящих кольев и по бирманским правилам (гораздо более жесткая версия тайского бокса). В итоге конфликт затянулся на 12 лет, бойцы друг друга постоянно оскорбляли, а решится все в боксерском ринге.
Подробная история конфликта – вот тут.
Кард вечера Hardcore Boxing
Итак, 24 сентября в ринге мы увидим:
• Александр Емельяненко – Вячеслав Дацик;
• Дмитрий Кудряшов – Сослан Асбаров;
• Виталий Бодров – Асрор Акпарходжаев;
• Али Балоев – Курейш Сагов;
• Денис Недашковский – Сауло Кавалари;
• Мартин Джуарян – Эмиль Новрузов;
• Андрей Чеботарев – Гор Туманян;
• Никита Захаревич – Егор Горшков;
• Руслан Файфер – Данил Шаталов;
• Вадим Вершинин – Виталий Ананин;
• Тигран Согоян – Гусейн Магомедов.
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