Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»

Теперь выяснят это в боксерском ринге.

Карьера Александра Емельяненко в ММА идет к закату: последние два боя 40-летний тяжеловес проиграл досрочно – средневесам Маге Исмаилову и Марсио Сантосу. В клетке Александр выглядел слабо, поэтому все чаще заглядывает в поп-ММА, где оппозиция не такая мощная.

Эпопея с Джиганом боем не закончилась, но зато Емельяненко подрался с блогером Артемом Тарасовым и 51-летним Джеффом Монсоном. При этом с последним – на голых кулаках в Hardcore FC. И хотя в обоих боях Емельяненко не блистал, уровень соперников оказался еще ниже.

А сегодня выяснилось, что Александр подерется с давним врагом – Вячеславом Дациком. Бойцы годами оскорбляли друг друга в медиа, а в сентябре выявят сильнейшего в ринге Hardcore Boxing.

Емельяненко и Дацик могли подраться раньше: поссорились еще в 2010-м и годами ругались в медиа. Вячеслав хотел бой на голых кулаках и без судей

Главный бой в поп-ММА, который сейчас ждут от Емельяненко – это схватка со скандальным Вячеславом Дациком. Конфликт Александра с Рыжим Тарзаном длится больше 10 лет: все эти годы бойцы оскорбляют друг друга, намекают на темное тюремное прошлое и обещают легко вырубить при встрече.

При этом у Емельяненко и Дацика много общего: обоим тяжеловесам за 40 (Александру 40, Вячеславу 42), оба по несколько раз сидели в тюрьме, а сейчас – дерутся в поп-ММА. Конфликт бойцов зародился еще в 2010-м, когда Емельяненко на ТВ неожиданно резко раскритиковал Рыжего Тарзана.

«Таких как Дацик нельзя отнести ни к людям, ни к спортсменам. Это скорее исключения в нашем обществе. Он никогда не показывал выдающихся результатов в спорте. Это просто отморозок, который выскочил на улицу, начитавшись непонятных книжек и принялся совершать разбои на улицах города. Когда спортивная общественность поняла, что он за человек и что от него ждать, от него все отвернулись, поскольку таких людей в спорте нет и быть не должно.

Говорят, что Дацик не чувствует боли? Нет, это не так. Я попросил своих ребят, с которыми вместе тренируемся, если он попадется им на глаза, задержать его и позвонить мне. Я приеду и развенчаю этот миф», – сказал Александр в прямом эфире.

Тогда Дацика часто крутили на ТВ: в 2007-м его задержали за серию ограблений салонов сотовой связи, но вместо тюрьмы поместили в психиатрическую клинику. Оттуда в 2010-м Вячеслав сбежал и пытался получить политическое убежище в Норвегии. После побега Емельяненко и выдал ту самую речь на ТВ, с которой началась многолетняя вражда с Дациком.

Вячеслав, к слову, отреагировал оперативно – и записал видео, в котором полностью бритоголовый на фоне нацистской символики назвал Емельяненко «петушком», который «кукарекает». И отметил, что в тюрьме Александра отправят в петушатню за «блатные» звезды на плечах, которые он закрыл другими татуировками.

Вражда бойцов длилась больше 10 лет и обострилась с расцветом поп-ММА. Дацик активно развивался в новом жанре и регулярно вызывал Емельяненко на бой – при этом по необычным правилам:

«Будем биться с Александром Емельяненко по бирманским правилам. Это аналог тайского бокса. Только руки не в перчатках, а оборачиваются бечевками, которые покрываются клеем и морской галькой. Деремся не на ринге, а в круге с кольями и песком. Очень жесткий бой. Никаких судей в круге не будет. Думаю, такая битва всем понравится.

Почему Емельяненко согласится? Потому что у нас есть личная неприязнь. Бои на ринге – это там какие-то денежные моменты. Здесь деньги никого не интересуют. Нас интересует кровь. Я хочу пустить кровь ему, он хочет пустить кровь мне. Кто кого забьет! Здесь будет разборка, жесткое мясо. Мы деремся за честь воина, ради своего счастья», – сказал Дацик в марте 2019-го, когда снова вышел из тюрьмы (в этот раз бойцу дали 3,5 года за то, что он совершил разбойное нападение на притоны проституток).

Примечательно, что 1 марта Емельяненко и сам был задержан в Кисловодске за езду в нетрезвом виде, нарушение правил дорожного движения и попытку скрыться с места ДТП. На момент вызова Дацика Александр отбывал 10 суток административного ареста. Поэтому бойцы стоили друг друга – и казалось, их бой точно состоится.

Емельяненко долго отказывался от боя с Дациком, заявляя, что тот сидел «петухом». Но все-таки согласился – бойцы подерутся на Hardcore Boxing

Вскоре выяснилось, что Емельяненко не горит желанием драться с Дациком. Александр отказывался от вызовов и не реагировал на Рыжего Тарзана, который даже смастерил афишу к бою. А спустя два года Емельяненко выдал тираду, в которой «ответил» за 2010-й, заявив, что Дацик сам сидел в петушатне.

«Я его вообще не рассматриваю как спортсмена. Не знаю, откуда взялась эта история, почему он за меня цепляется. Если хочешь, чтобы тебя узнали, скажи, что ты готов подраться с Александром Емельяненко. Он там уже какие-то афиши лепит, вызывает меня на бой, еще что-то делает.

С такими мне вообще не хочется драться, потому что вокруг них поднимается не какая-то словесная перепалка касаемо боя, а от них просто выливается грязь, которая мне не нужна. В петушатнике был Дацик, а не я. Братва посмотрит на меня и скажет: «Блин, Сань, кого ты бить идешь? Зачем ты курятник этот гоняешь?» – сказал Емельяненко в 2021-м в передаче «ХукВам».

Но 10 мая 2022-го произошло историческое событие: Емельяненко и Дацик подписали контракт и все-таки подерутся в ринге. Бой пройдет в боксерском филиале Hardcore FC – в сентябре этого года.

«Я рад, что наступило это время. У меня конфликта с Дациком нет, я не знаю, почему он со своей супругой так на меня ядом дышит. Это очередной поединок против хорошего бойца», – рассказал Емельяненко.

Фаворита назвать трудно – все зависит от формы бойцов. Если Емельяненко выйдет в таком же состоянии, как против Тарасова, Сантоса и Монсона, то легко может очутиться в нокауте. Ведь Дацик после выхода из тюрьмы – почти образцовый спортсмен: он сбросил вес, усердно тренируется и соблюдает строгий режим. У Вячеслава нет вредных привычек, и все время он посвящает спорту. В сентябре у Дацика родилась дочь, и он сконцентрировался на заработке – регулярно выступая в поп-ММА, где стал одной из главных звезд.

Конечно, по мастерству сравнивать Емельяненко и Дацика глупо – Александр когда-то был хорошим бойцом и неплохо выступал с братом в Pride FC, а Вячеслав закончил карьеру в ММА с отрицательным рекордом 6-8. У бойцов разные уровни, но в 40+ важна не столько техника, сколько физика. Раньше была уверенность, что даже после загулов Емельяненко может быстро набрать форму. Но сейчас уверенности нет: в феврале против Монсона Александр выглядел слабо, умудряясь пропускать удары даже от 51-летнего борца.

А вот Дацик – коллекционирует в поп-ММА победы, нередко разбивая даже молодых соперников. В апреле Вячеслав наглухо вырубил в первом раунде 32-летнего Сауло Кавалари – именитого кикбоксера, который до 2016-го владел поясом топовой организации Glory. Сейчас Кавалари далек от лучшей формы, но это не отменяет успеха Дацика. Ведь в марте Кавалари залетел на кулачный турнир Hardcore, где в первом раунде нокаутировал одну из звезд тяжелого веса промоушена – 26-летнего и двухметрового Дениса Недашковского. И победа над Кавалари не единственная для Дацика – Рыжий Тарзан много и успешно выступает в рингах поп-ММА.

Нет сомнений, что Дацик подойдет к бою с Емельяненко в хорошей форме и будет заряжен на нокаут. А вот Александру нужно что-то менять и попытаться вернуть хотя бы форму конца 2019-го, когда он нокаутировал в ринге Михаила Кокляева. С тех пор Емельяненко не боксировал, а вот Дацик большую часть боев провел именно в ринге – и в этом аспекте тоже будет иметь преимущество.

«Для меня противостояние принципиальное. Оно имеет личный характер, были личные оскорбления. Надеюсь, что он выйдет в хорошей форме, чтобы это не выглядело избиением в одну калитку. Потому что я буду к этому бою готовиться», – заявил Дацик после подписания контракта.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Вадим Жернов, Стрингер, Анатолий Медведь