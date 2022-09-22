Дацик – скандальный персонаж поп-ММА: бежал из психбольницы в Норвегию, гнал голых проституток в полицию и называл себя сыном Сварога

Приключения Рыжего Тарзана.

Вячеслав Дацик – скандальный боец, который в последние годы превратился в звезду поп-ММА. Сейчас у Дацика жена и ребенок, а еще – жирные контракты в ММА и боксе. Но когда-то Дацик был безумным неонацистом, который несколько раз сидел в тюрьме, признавался в любви к Сварогу и бежал из психбольницы.

Мы вспомнили путь Рыжего Тарзана в преддверии его поединка с Александром Емельяненко – не менее скандальным бойцом. Конфликт Дацика и Емельяненко длится больше 10 лет: все эти годы они оскорбляют друг друга, ворошат темное тюремное прошлое и обещают вырубить в ринге.

Дацик нокаутировал будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Вышел на бой случайно – из-за того, что едва не подрался с охраной

Яркий скальп в рекорде Дацика – это однозначно Андрей Орловский. У Вячеслава не получилось большой карьеры в профессиональных ММА, он не дрался в крупных промоушенах, а главную победу одержал уже в дебюте – нокаутировав будущего чемпиона UFC.

Этот бой был дебютным и для Орловского. Белорусу исполнилось всего 20 лет, но он был уже известнее Дацика – за месяц до встречи с Рыжим Тарзаном Орловский выиграл чемпионат мира по боевому самбо среди юниоров.

Впрочем, Дацик был еще младше – на момент боя ему исполнилось 18. И вышел в клетку Вячеслав совершенно случайно, едва не подравшись с охраной.

«Меня в этом бою вообще не должно было быть, я просто шел посмотреть турнир. Коля Кудряшов (бывший боец, актер, режиссер – Sports.ru) хотел провести меня через служебный вход, а я поперся через главный. До меня докопались охранники. А когда я был мелким, был вообще отморозком. Наехал на всю охрану. Хотел их всех там хлопнуть.

Они начали на меня что-то рыкать. Тут подтянулся Коля. Говорит: «Что, боец крутой?» Отвечаю: «Типа того» «А что, на ринг слабо – против Орловского?» А мне ничего не слабо. И я что, знал, кто такой Орловский? Да мне вообще по барабану было. С ним кто-то отказался биться, а я вышел на замену. Просто с улицы. Из-за того, что докопался до охраны на входе», – вспоминал Дацик в интервью «СЭ».

Бой прошел в Санкт-Петербурге на турнире M-1 MFC – World Championship 1999 в рамках Гран-при. Это был четвертьфинал, и бойцы дрались в классическом восьмиугольнике. О смешанных единоборствах тогда в России не знал практически никто – Федор Емельяненко даже не дебютировал в ММА.

Бой вышел односторонним, Орловский выглядел намного мастеровитее и легко перебивал Дацика. Но в какой-то момент белорус устал, а Рыжий Тарзан, наоборот, включил режим берсерка. Почувствовав кровь, он мощнейшим правым боковым срубил Орловского – чистый нокаут. Бой остановили через 6 минут и 5 секунд (формат турнира предусматривал 10-минутные раунды).

Дацик грабил салоны сотовой связи, из-за чего угодил в психбольницу. Но сбежал на лодке в Норвегию и с оружием просил политическое убежище

Из-за частых поражений Рыжий Тарзан бросил спортивную карьеру и ушел в криминал. В 2007-м он стал фигурантом серии ограблений салонов сотовой связи. Судебный процесс длился два года, за которые Дацик показал себя во всей красе. Власти признали бойца психически больным и отправили на принудительное лечение.

Вячеслав избежал тюрьмы, а потом оказался в психиатрической больнице. Говорят, там он наводил ужас не только на больных, но и на медработников. А в 2010-м боец сбежал из больницы – попросил санитара вывести его на улицу, оттолкнул и убежал.

Сначала появилась информация, что Дацик уехал в Москву. Затем – что сбежал во Львов. Однако оказалось, что боец на лодке доплыл аж до Норвегии. Вскоре в сети появилось сразу два видео с его участием. На одном из них Дацик предстал в футболке со свастикой и топором в руках.

Вскоре выяснилось, что Дацик сдался властям и попросил политическое убежище. Однако шокированные норвежцы не только признали его вменяемым, но и сами накинули срок. Дело в том, что Дацик пришел сдаваться в полицейский участок с заряженным пистолетом Макарова.

Власти дали бойцу восемь месяцев тюрьмы за нелегальное хранение огнестрельного оружия. Но отсидеть весь срок ему не дали — в Норвегию поступил запрос об экстрадиции в Россию. А на родине Дацика приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за разбойные нападения на салоны сотовой связи.

Тогда Дацик уже был известен в сети – в первую очередь за счет видео, на котором Вячеслав рассказывает полицейским немножко о себе: «Рыжий Тарзан, сын Сварога, повелитель муромских лесов из рода Серых Псов!»

Также медийности Дацику прибавил конфликт с Александром Емельяненко. Тот зачем-то сказал в интервью по телевидению, что готов заставить Вячеслава почувствовать боль (Рыжий Тарзан заявлял, что якобы никогда ее не испытывал). Дацик, само собой, ответил – и началась многолетняя вражда.

В тюрьме Дацик изучал юриспруденцию. Но выйдя на свободу, ворвался в бордель и отвел голых проституток в полицию

За решеткой Дацик читал книги и изучал юриспруденцию, чтобы заниматься правозащитной деятельностью. В 2016-м вышел на свободу, а уже спустя два месяца стал соучастником «антибордельного» рейда в Петербурге.

Дацик ворвался в салон интимных услуг, заставил раздеться девять проституток и в голом виде отвел их в полицейских участок. На вопрос полиции, почему девушки были без одежды, Дацик ответил: «В чем застали, в том и повели. Страна должна знать своих героев».

Борьба с проституцией стала навязчивой идеей Дацика. Особенно – с африканскими жрицами любви, которые, по мнению Вячеслава, заражают россиян СПИДом. Вячеслав даже обратился к нации:

«Русичи по всей стране, если вы знаете, где есть бордели, вызывайте 102 и заставляйте полицию их оформлять. Делайте, как мы, и защищайте наш народ от *********, который здесь вырос».

На этом Рыжий Тарзан не остановился и совершил еще одно нападение, а вскоре снова получил тюремный срок в 3,5 года, только уже в колонии строгого режима. Рассмотрение дела не раз переносилось, а суду приходилось продлевать срок задержания. В начале 2019-го боец вышел из-под стражи в связи с отбытием наказания.

Дацик пытался переплыть границу Эстонии, чтобы помочь другу. Но лодку унесло, и авантюристов схватили пограничники

В третий раз Дацик угодил в тюрьму за незаконное пересечение границы с Эстонией в декабре 2019-го. Суд приговорил его к году лишения свободы. Не досидев один месяц до конца срока, Рыжий Тарзан был освобожден по УДО.

Зачем Дацик бежал в Эстонию? По словам его жены Виктории, во всем виноват человек, с которым Вячеслав сел в лодку – знакомый по имени Дмитрий.

«Он нам дом ремонтировал, зовут вроде Дима. Говорит, ему надо срочно перебраться через границу. Причин не знаю. Ну и на жалость надавил, трое детей у него, говорит.

Вот Слава и согласился. Он думал, на реке лед, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», – рассказала Виктория.

Дацик женился и сделал супругу своим менеджером. Она родила ему дочь Валькирию, боец стал звездой поп-ММА

Одно время Дацик долго сожительствовал с некой женщиной из Уфы по имени Ксения. Она родила Рыжему Тарзану сына Ярослава и дочь Василису.

В 2019-м году Дацик, чтобы дать 14-летнему сыну мужское воспитание, привел его в спортзал, где нанес телесные повреждения. У юноши обнаружили ушибы, ссадины и кровоподтеки, что было засвидетельствовано врачами. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, хотя сам спортсмен не увидел в своих действиях ничего плохого.

«Я его в спортзал водил, он боец будущий, я его тренировать буду. Ярика водил в спортзал и побрил там налысо. Волосы уже сантиметров 20. Деньги только детям даю, а ей ##### (ничего) не даю», – рассказывал Дацик.

Сейчас Рыжий Тарзан состоит в браке с другой женщиной – Викторией Малмыгиной. Она же стала и менеджером бойца. Свадьба прошла в декабре 2019-го. А недавно у пары родилась дочь – ее назвали Валькирия Злата.

Дацику уже 42, но он активно дерется и переживает лучший период в карьере. Вячеслав стал звездой поп-ММА, регулярно боксирует, а вскоре подерется по правилам бокса с Александром Емельяненко. У бойцов давняя вражда, которая длится больше 10 лет. И в эту субботу они, наконец, встретятся – пускай и в ринге, а не октагоне.

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь, Владимир Астапкович; Instagram/datsik_official