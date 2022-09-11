Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун

Крики «USA!» не смутили Борза.

Хамзат Чимаев вышел в октагон UFC под гул фанатов. Вероятно, их разозлило, что чеченец провалил взвешивание и едва не сорвал турнир. UFC экстренно перемешал пары, чтобы спасти кард. А Чимаев не только не извинился, а еще и активно показывал всем средний палец на взвешивании.

Впрочем, Хамзата можно понять, ведь сгонять вес ему запретили врачи – из-за проблем с кишечником и судорог. Поэтому против Холланда Чимаев вышел уничтожать – в уже привычном для себя стиле. Да, Бернс в предыдущем бою дал серьезный отпор Хамзату. Но Холланд – боец совершенно другого уровня, особенно в том, что касается партера.

И Чимаев доказал это в октагоне: он с первых секунд бросился в ноги Холланда и принялся швырять американца по октагону. Трибуны пытались гудеть и кричать “USA”, но это не помогало – слишком большой была разница в классе.

На второй минуте Чимаев взял Холланда на удушающий и вскоре заставил сдаться. Примечательно, что после победы Хамзат не унижал соперника, а дружелюбно с ним обнялся. Похоже, страсти, которые кипели до турнира, улеглись. А Хамзат был рад, что уверенно победил, напомнив, насколько доминирующе он умеет выступать.

Впрочем, это вряд ли было сложной задачей для чеченца. Холланд славится плохим партером и не раз признавал, что толком не умеет бороться. А перед боем с Чимаевым откровенно заявил – он выходит за чеком:

«Мне звонили мои родственники и говорили, что очень переживают за меня, ведь я ужасно борюсь. Тем не менее, я рад такой возможности, ведь мне отлично заплатят. Нужно просто выйти и сделать свою работу.

Не могу сказать, что мне интересен бой с Хамзатом, я никогда особо о нем не говорил, однако UFC нужен был тот человек, который спасет этот кард. Для меня не имеет значения, где и с кем драться, я стану новым Дональдом Серроне».

Чимаев показал привычный для себя бой – если убрать за скобки схватку с Бернсом. Снова доминация в партере, снова быстрая победа и снова 0 пропущенных ударов. Однако вряд ли победа над Холландом приблизит Чимаева к титулу – теперь многих интересует, в каком весе чеченец будет выступать дальше. Ведь проваленная весогонка – сигнал, что, возможно, Хамзату стоит перейти в средний вес. На что чеченец сам не раз намекал, бросая вызовы Исраэлю Адесанье.

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Фото: REUTERS/Joe Camporeale; eastnews.ru/John Locher