«Эрни так сильно бил, что потряс даже моих африканских предков». Умер великий панчер Шейверс – Мохаммед Али считал его мощнее Формана и Фрейзера

Он избил даже Сталлоне – на кастинге «Рокки 3».

70-е в боксе – золотая эпоха, когда Али, Фрейзер, Форман, Нортон и Холмс прижизненно высекали свои имена в истории бокса. Но в это время не только чемпионы мира создавали наследие. 1 сентября не стало одного из таких особенных спортсменов: Эрни Шейверс по прозвищу Черный разрушитель так и не завоевал титул лучшего тяжеловеса, но навсегда запомнился как один из самых устрашающих панчеров в истории спорта.

Его исключительность признавали великие, оставив после встреч с Шейверсом целый ворох сочных цитат о невероятной силе удара Эрни. Вспоминаем о боксере, чье имя не редко ставят в один ряд с Тайсоном, Фрейзером и Льюисом, и чью мощь на себе ощущал даже Сталлоне.

Шейверс вырубал всех еще в любителях, что привлекло внимание Дона Кинга. В профессионалах Эрни дважды дрался за титул, но оба раза проиграл – Али и Холмсу

Эрни Шейверс родился 31 августа 1945 года в американском Гарленде. Шейверс всегда был крупным парнем и природным тяжеловесом. В молодости он работал руками на заводе General Motors, что, вероятно, определило его феноменальную силу.

Впервые в боксерский зал Эрни пришел уже взрослым 22-летним парнем и сразу же начал выступать в любителях, успев за 2 неполных года набить рекорд 20 побед при 6 поражениях. Серия из 9 нокаутов подряд в любителях впечатлила организаторов турнира Golden Gloves и пробудила интерес Дона Кинга, который позже работал менеджером Эрни. В 1969 году Шейверс выиграл чемпионат США среди любителей в тяжелом весе и перешел в профессионалы. Именно отсюда начинается история зрелищных заруб и выключающих свет панчей.

За профессиональную карьеру длиной более четверти века (с 1969-го по 1995-й) Шейверс провел 89 поединков: 74 победы, 14 поражений и 1 ничья. Но самое главное – 68 (!) побед он добыл нокаутом. И это именно то, что выделяло его среди остальных.

Шейверс был не самым искусным боксером и не отличался особенной скоростью, но это с лихвой окупалось зрелищем, которое он закатывал в ринге. Его дикие удары правой часто превращали поединки в натуральное побоище. Хотя к стилю американца часто находили ключи: Джерри Куорри нащупал не до конца сросшийся перелом челюсти Эрни и вместо многораундовой рубки выключил свет сопернику в первом раунде. Именно он прервал сумасшедшую победную серию набравшего ход Шейверса. Обнаружив слабости и дыры в игре Эрни, следующие оппоненты уже не ложились штабелями от его ударов. Боб Столлингс выжил под градом страшных ударов Эрни и смог в итоге победить единогласным решением судей. Джимми Янг также держал удар всю дистанцию поединка и свел бой в ничью. А уже Рон Лайл смог после нокдауна во втором раунде эффектной серией по этажам уложить Шейверса на настил.

Но карьера Эрни все равно шла в гору, и он в короткий срок получил несколько титульных шансов. Признанный нокаутер дважды боксировал за право зваться лучшим в мире, правда, оба раза уступил. В 1977 году на арене Madison Square Garden Шейверс оспаривал титулы WBC, WBA и журнала The Ring у легендарного Мохаммеда Али. Эпический поединок продлился все 15 раундов, но статус лучшего в мире остался за Величайшим.

Второй шанс Эрни получил в 1979 году на арене Caesars Palace. Шейверс проиграл техническим нокаутом в 11 раунде обладателю пояса WBC Ларри Холмсу. Это была вторая встреча Эрни и Ларри: первая прошла всю дистанцию и закончилась победой Холмса по очкам.

Самыми знаковыми победами Черного разрушителя стали два ярких нокаута в 1 раунде с бывшими чемпионами мира: сначала в бою с Джимми Эллисом в 1973, а позднее в поединке с Кеном Нортоном в 1979.

Необыкновенная сила удара Эрни – то, что удивляло и уничтожало. 7 боксеров ушли из спорта после нокаутов от Шейверса

Эксперты постоянно подсчитывают мощь панчей боксеров и создают рейтинги. Система очень размыта, так как нокаут зависит не только силы удара в килограммах, но и от точности, тайминга и многих других параметров. Споры о методе не прекратятся никогда, но специалисты едины во мнении об Эрни Шейверсе.

В 2003 году The Ring опубликовал список 100 лучших панчеров в истории бокса: Шейверс занял в нем 10-е место (первое – у Джо Луиса). Недурно для человека, так и не ставшего чемпионом. Сила ударов Эрни стала легендарной еще до того, как он завершил карьеру, ведь целых семь бойцов ушли из бокса, получив фирменный правый от Шейверса.

Лучше всего об Эрни и его особенных ударах говорят те, кто почувствовал их на себе. Рэндалл Текс Кобб, который победил Эрни в 1980-м, сказал про своего соперника: «Да никто не бьет так, как Шейверс! Если кто-то ударит сильнее Шейверса, я его пристрелю! Эрни мог ударить тебя в шею, и ты получал перелом лодыжки!»

Мохаммед Али всегда умел ярко высказаться, не упустил возможность и после победы над Шейверсом: «Эрни ударил меня так сильно, что потряс даже моих родственников в Африке».

Ларри Холмс, который дважды справился с мощью легендарного панчера, не раз отдавал должное сопернику и даже сравнивал его силу с Тайсоном:

«Эрни бьет сильнее, чем любой другой боксер, включая Майка Тайсона. Он меня ударил, и я упал лицом на настил, а в ушах у меня зазвучал саксофонист Джимми Тиллис». Холмс рассуждал, что если удар Железного Майка похож на столкновение с идущей на полной скорости «Феррари», то встреча с кулаком Эрни – это удар лоб в лоб с грузовиком.

Джеймс Тиллис (не путать с саксофонистом!) тоже отмечал музыкальные эффекты от подач Шейверса: «Я оказался в стране фантазий. Я слышал саксофоны и тромбоны, я видел маленьких синих крыс, которые курили сигары и пили виски».

Однако не всем требовалось почувствовать удары Эрни на себе, чтобы уважать его устрашающую мощь. Один из величайших нокаутеров этой эпохи Джордж Форман (в списке The Ring он оказался на строчку выше Эрни) так говорил об ударной мощи Шейверса: «Я никогда с ним не дрался. И слава богу».

После спорта Шейверс мог оказаться в кино. Но на кастинге «Рокки 3» поломал Сталлоне: Сильвестр настаивал, чтобы Эрни работал в полную силу

После завершения карьеры Эрни особо не светился: на фоне титулов боксеров, с которыми Шейверс выступал в одно время, он просто терялся. Но в шоу-бизнесе Эрни едва не оказался – пока еще сам выступал.

Сильвестр Сталлоне в 1980-х на съемках «Рокки 3» хотел видеть для роли Клаббера Ланга настоящего профессионала. На пробы пригласили Эрни, а спарринг – был одним из этапов кастинга.

Сталлоне спарринговал с Шейверсом, но боксер все никак не соглашался бить актера в полную силу. Слай дерзкой фразой «Ну же, покажи что-то стоящее» все-таки раззадорил Эрни – и тот пробил Сильвестру точно в ребра. Звезда фильма получил такой удар в корпус, что Шейверса в фильм не позвал. Сталлоне выносил с ринга помощник.

«Это меня чуть не убило. Я тут же отправился в туалет, где меня и вывернуло», – вспоминал позже Сталлоне.

Эрни Шейверс так и не стал чемпионом мира, но заставлял чувствовать себя обычными смертными даже величайших спортсменов в истории.

Фото: Gettyimages.ru/Bettmann, Disney General Entertainment Content; en.wikipedia.org