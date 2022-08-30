Том Харди покоряет джиу-джитсу: выигрывает соревнования, отламывая соперникам руки. Актер давно полюбил единоборства

Киану Ривз, кстати, тоже тренируется.

В конце августа Том Харди внезапно залетел в спортивные хайлайты: на турнире по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне актер завоевал две золотые медали (выступал в двух разделах): оба финала Том провел в доминирующем стиле и победил досрочно. А в полуфинале эффектно применил рычаг локтя и едва не сломал сопернику руку. Армейский ветеран Дэнни Эпплтон признался, что предпочел сдаться из-за напора и страсти, которую выплескивал Харди.

«Он действительно сильный парень. Я участвовал примерно в шести турнирах и в каждом был на подиуме. Но он, вероятно, самый сильный соперник, который у меня был. Том определенно соответствовал своему персонажу Бэйна», – сказал Эпплтон.

Так что не все актеры используют дублеров для сцен с эффектными драками – Том Харди действительно погружен в мир единоборств и добился там хороших показателей.

У Харди синий пояс в джиу-джитсу. Он занимается в благотворительной организации для Королевской морской пехоты

Основной элемент бразильского джиу-джитсу (именно в нем зажигает Харди) – борьба в партере с болевыми и удушающими приемами. Там есть два раздела – ги и ноу-ги. В ги спортсмены выступают в кимоно, что делает технический арсенал шире – можно использовать и отворот «куртки», и даже сам пояс для проведения сабмишенов. В ноу-ги решает взрывная скорость и физическая сила – там можно выступать в рашгардах и шортах.

Кстати, две золотые медали в Вулверхэмптоне Том завоевал именно поэтому – преуспел в двух разделах сразу.

Харди влюбился в единоборства в 2010-х, когда начал подготовку к фильму «Воин». В фильме герой Харди – Томми Конлон, ветеран, дезертировавший с войны в Ираке, возвращается в родной город и вписывается на турнир по ММА за многомиллионный гонорар.

«Том тренировался с многими парнями из UFC, потратил месяцы для усовершенствования формы и в фильме технически выглядел круто. Ребята хорошенько его обучили. Он часто спарринговался и на одной из тренировок даже травмировал руку», – рассказал Sports.ru в 2019-м тренер актера Энтони Макгэнн.

Харди занимался смешанными единоборствами, боксом и джиу-джитсу. Он серьезно продвинулся в освоении вида – в 2020-м актер получил синий пояс с четырьмя полосками.

До пурпурного очень далеко, но синий, в отличие от белого, нужно заслужить. Этот период считается важнейшим в развитии атлета: синий пояс означает, что боец освоил базовые знания и готов к новым техникам и выступлениям на соревнованиях. Именно с синего пояса в бразильском джиу-джитсу начинаются требования по стажу – для повышения ранга Харди нужно отработать с синим хотя бы два года.

Джиу-джитсу Том занимается в рамках программы REORG Jiu-Jitsu Foundation – это благотворительная организация, которая обслуживает Королевскую морскую пехоту. Там помогают британским ветеранам войны, а Харди регулярно участвует в акциях фонда и выступает на турнирах для сбора средств. Актер указан в качестве доверенного лица на сайте организации.

Харди тренируется как профессионал – иногда по два раза в день. Поэтому он даже постоянно опаздывает на съемки

Несмотря на плотный график съемок, Том уделяет тренировкам огромное внимание. Он тренируется по пять раз в неделю – иногда дважды в день.

«Он предпочитает бокс и бразильское джиу-джитсу – утром одно, вечером второе. Его также тренирует обладатель черного пояса, но сердце Харди принадлежит боксу!

Да, Том любит джиу-джитсу, но он знает, как хорошо бить, при этом в спаррингах предпочитает технично боксировать. Также он работает по лапам», – уверен тренер Макгэнн.

Но, кажется, Макгэнн преувеличил – в инстаграме Тома чаще появляются кадры с джиу-джитсу, а папарацци ловят его перед тренировками именно этого вида.

Возможно, именно из-за тренировок у Тома случаются частые опоздания на съемки. Например, во время работы над «Безумный Макс: Дорога ярости» он регулярно ругался с Шарлиз Терон. Актриса приходила ровно в 8 утра, наносила грим, надевала костюм, а Тома все было.

«9 утра, а Тома по-прежнему нет. Шарлиз сидела в боевой машине в гриме и ждала его. Она даже не выходила в туалет, чтобы ничего не испортилось. Харди пришел где-то после 11, а Терон все это время ждала в машине. Затем она выпрыгнула оттуда и начала кричать: «Оштрафуйте этого гребаного ублюдка на 100 тысяч долларов за каждую минуту опоздания. Он задерживал всю группу. Это неуважительно».

Она была права. А он бросился к ней и крикнул: «Что ты мне сказала?» Он казался довольно агрессивным», – рассказал оператор Марк Гоэльнихт в книге «Кровь, пот и хром: дикая и правдивая история «Безумного Макса: Дорога ярости».

Но есть и другое мнение: Джек Макгэнн, который выступает в профессиональном боксе и тренируется с Харди, сказал:

«Он один из самых милых и приятных людей, которых я когда-либо встречал. Когда дело доходит до боев и бокса, у него есть та маленькая неприятная полоса, которая нужна. Он кусается, идет вперед и не отступает. Я бы не хотел, чтобы он сменил профессию. Но если бы ему пришлось, он бы преуспел».

Харди полностью отдается тренировкам и подготовке к роли. Например, для «Воина» он занимался по несколько раз в день: боксом, кикбоксингом и в тренажерном зале.

«Два часа боксом в день, два часа тайским боксом, два часа джиу-джитсу, два часа хореографии и два часа качалки семь дней в неделю в течение трех месяцев. Вы должны действительно хотеть этого, а это был вызов», – смеялся Харди в интервью The Guardian в 2011-м.

Тренеры отмечали его страсть и усердие, а Том ловил вдохновение и все больше погружался в единоборства.

«Он не тот актер, который боится ударов. Том – мужик, который всегда спаррингуется в полную силу и делает это 2-3 раза в неделю, по 8 раундов», – очередной комплимент Харди от Макгэнна.

Подготовка к «Воину» и «Темному рыцарю» сильно отличалась от образа Харди в фильме «Бронсон». Знаменитый британский заключенный прославился безумием и силой, но у него не было спортзала, инвентаря и правильного питания – он тренировался в одиночной камере и позже написал про это бестселлер в области книг о фитнесе. Чтобы максимально походить на героя, Харди выполнял все то же, что мог делать Бронсон: отжимания разнообразными хватами, берпи, звездные прыжки, пресс и приседания с человеком на плечах. По словам Харди, за одну тренировку он выполнял в сумме 1000 повторений.

Еще актер немного читерил с питанием. Чтобы догнать гигантского уголовника, Том запивал пиццу колой (в больших количествах) – набрал для роли 20 кг.

«Это вредная пища, но мне пришлось, потому что Чарли был здоровым парнем. Надо было накинуть солидный слой жира», – вспоминал актер.

Такой подход явно отличался от подготовок к «Воину» и «Темному рыцарю»: там на первый план вышли тренировки с железом и строгая диета.

«Том ест здоровую пищу. Его диеты делятся на разные периоды, которые включают сбалансированные продукты, поэтому он в форме круглый год. Плюс он не пьет алкоголь», – говорил Энтони в 2019-м. Бронсон же снимался в 2007-м.

Возможно, навыки единоборств пригодятся Харди в новом проекте. В конце года выйдет фильм Netflix «Хаос», в котором Том играет детектива, сражающегося с мафией – втащить там кому-то точно придется.

Кто еще из знаменитостей занимается джиу-джитсу?

Джиу-джитсу действительно популярный спорт: им занимаются Кейт Аптон, Чак Норрис, Мел Гибсон, Скарлетт Йоханссон, Микки Рурк, Николас Кейдж и другие. Вот селебрити, которые еще усерднее практикуют джиу-джитсу:

Гай Ричи. Топовый режиссер занимается с 2010 года и за пять лет заработал черный пояс.

Джейсон Стэтэм. Конечно, он тренировался вместе с Ричи и дошел до пурпурного пояса. Еще Джейсон занимается кикбоксингом и каратэ.

Вин Дизель. Статус актера неизвестен, но о его страсти рассказал экс-боец UFC Антонио Ногейра: «Тренировался с ним несколько раз. У него есть навыки, он примерно на уровне синего пояса».

Джона Хилл. В 2019-м актер выложил фото с Кенни Флорианом – экс-бойцом UFC. Тогда на Хилле был белый пояс с двумя полосами, но, по его словам, он был уже близок к синему.

Трэвис Баркер. Барабанщик Blink 182 приобщил к джиу-джитсу даже своих детей. Пока у него белый пояс.

Виз Халифа. Рэпер хвастался, что набрал почти 20 кг благодаря джиу-джитсу и правильному питанию. Еще Виз практикует ММА.

Киану Ривз. Скорее всего, вы уже оценили его скиллы в фильме «Джон Уик». Киану в порядке, несмотря на то, что пояс пока белый.

Джонни ли Миллер . Звезда фильма «На игле» выступает на турнирах по тайскому боксу, а в джиу-джитсу наработал на синий пояс.

Фото: instagram.com/tomhardy ; imdb.com; twitter.com/