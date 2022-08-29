Чемпионом UFC в 1994-м стал полицейский с 0 боев в ММА. Он представлял школу ниндзя и забил голыми кулаками пузатого каратиста

Безумные ММА прошлого века.

9 сентября 1994 года офицер полиции из Небраски Стив Дженнум приехал на финал UFC 3 в качестве запасного бойца. Из-за травмы Кена Шемрока Стив подрался в финале – против каратиста Гарольда Ховарда за приз в 60 тысяч долларов. И в тот вечер Дженнум навсегда вошел в историю – как человек, который выиграл турнир UFC в первом же своем поединке в ММА.

Дженнум служил в полиции и тренировался как японский ниндзя. Он подрался на третьем турнире UFC – тогда это считали боями без правил

Дженнум служил в полиции и обожал подпольные бои. Он часто смотрел видео клана Грейси, на которых бразильские джитсеры дрались с любым, кто бросал им вызов в зале. Когда же Стив узнал о UFC, то встретился с друзьями-полицейскими, чтобы посмотреть первый турнир. Парни думали, что это будет похоже на профессиональный рестлинг. Но когда увидели, как в первом же поединке бойцу выбили зубы, то поняли, что все по-настоящему.

Дженнум, который занимался тхэквондо и ниндзюцу (редким японским боевым искусством), загорелся идеей попасть в UFC. Вместе с другом Джо Бодлером он подал заявку на третий турнир. И вскоре Стиву позвонили и сообщили, что он принят в качестве запасного бойца. Дженнум и Бодлер тренировались вместе, работая в полиции Омахи. Они оба хотели бросить себе вызов и стать лучшими в боевых искусствах. Но лишь одному из парней представилась такая возможность.

Запасными на UFC 3 стали полицейский Дженнум и мастер кунг-фу Феликс Митчелл. Принцип выбора был прост: если у кого-то из участников турнира-восьмерки случалась травма, организаторы бросали монетку и выбирали того, кто выйдет на замену. Если же травм не было, запасные дрались друг с другом перед чемпионским поединком, чтобы дать финалистам отдохнуть.

На UFC 3 все бои проходили в один вечер (это норма для ранних ММА), а победитель получал 60 тысяч долларов. В ту пору в UFC не было весовых категорий, раундов или ограничений по времени. Участники дрались на голых кулаках и могли выиграть только сабмишеном, выбросом полотенца, нокаутом или остановкой рефери.

UFC 3 стал первым в истории промоушена турниром, когда рефери получил право остановить поединок. Им в тот вечер был «Большой» Джон Маккарти, впоследствии ставший легендой в мире ММА.

Дженнум вместе с болельщиками наблюдал за турниром, в финале которого должны были подраться Кен Шемрок и Гарольд Ховард. Дженнум сильно расстроился, ведь второй запасной – Феликс Митчелл, уже вышел на замену в полуфинале вместо травмированного Кейта Хакни. Дженнум был так увлечен просмотром турнира из зала, что просто пропустил жеребьевку – и теперь остался без боя.

Перед началом финала подавленный Дженнум уходил с арены, когда на парковке увидел Шемрока. Бойца уносили под руки партнеры по команде – оказалось, Кен получил травму и не мог драться. И тогда Дженнум побежал обратно на арену, ведь понял, что попал в финал.

«Я был на парковке со своей командой перед финальным боем и увидел Кена Шемрока. Он обхватил своих угловых, и они помогали ему идти. Мой партнер по тренировкам, Деннис Кларк, услышал, как Кен сказал, что вряд ли сможет продолжать. Он очень сильно хромал, и я подумал, что у него была травма колена. Мы поспешили обратно в раздевалку, ведь я получил шанс выступить в UFC», – вспоминал Дженнум.

Дженнум выиграл UFC 3: забил канадского каратиста и забрал 60 тысяч долларов. Но дальше не задалось – проиграл Танку Эбботу и навсегда ушел из UFC

В финале Дженнум встретился с Гарольдом Ховардом – как его представили, чемпионом по джиу-джитсу и трехкратным – по карате. На турнире у Ховарда была одна победа над тайским боксером Роландом Пейном, а в полуфинале канадец должен был встретиться с Ройсом Грейси, но угол бразильца отказался от поединка из-за травм, полученных в бою с Кимом Леопольдо.

Большинство угловых Дженнума были полицейскими, включая его жену. «Она очень поддерживала меня, тренировалась со мной и сама была неплохим бойцом», – вспоминал Стив.

Семья и коллеги считали Дженнума сумасшедшим и не понимали, зачем ему кровавые бои. Начальству инициатива тоже не нравилась – участие полицейского в подпольных турнирах казалось недопустимым. Однако Дженнуму все-таки разрешили драться, ведь увидели, как для него это важно.

Финал вышел тяжелым для Дженнума: более габаритный Ховард почти сразу подбил ему левый глаз, открыв рассечение. Дженнум уклонился от второго удара и сблизился с Ховардом, но тот попытался выйти на удушение гильотиной. Однако Дженнум вырвался из захвата, поднялся на ноги, после чего сам перевел Ховарда на землю. В партере Стив забил канадца голыми кулаками, вынудив его угол выбросить сразу несколько полотенец.

В тот вечер Дженнум вошел в историю, став третьим чемпионом UFC. Джон Маккарти остановил бой на отметке 1:27, а Стив получил чек на 60 тысяч долларов от промоутера Арта Дэви.

Многие отмечают, что Дженнум вышел в финал свежим – и это было преимуществом. А Ховард, судя по манере боя, был не самым мастеровитым бойцом (после UFC 3 он потерпит еще два поражения и уйдет из ММА). Кроме того, победителей турниров-восьмерок сейчас вообще не принято считать полноценными чемпионами UFC. Но Дженнума все-таки так называют: отмечая, что это – одно из самых абсурдных чемпионств в истории лиги, ведь Стив выиграл турнир, одновременно дебютировав в ММА.

На UFC 4 Дженнум подрался снова: в четвертьфинале он победил Мельтона Боуэна сабмишеном, но после этого снялся из-за травмы. А на следующем турнире в первом же поединке Дженнум проиграл намного более тяжелому Танку Эбботу, после чего больше не дрался в UFC. Стив один раз выступил в США, съездил в Японию, но оба боя проиграл. После чего ушел из ММА, сконцентрировавшись на работе в полиции.

«Я никогда не чувствовал себя профессиональным бойцом, моя карьера была связана с правоохранительными органами. Я втянулся в ранние ММА на UFC 3, но после Ultimate Ultimate 95 испугался, что бойцов могут начать арестовывать. Я почувствовал, что моя карьера в полиции может оказаться под угрозой», – признался Стив.

Дженнум с ностальгией вспоминает времена раннего UFC: тогда все бойцы дружили, поддерживали друг друга, а спорт был по-настоящему мужским. Исключением был только Танк Эббот: Стив пытался поговорить с ним после боя, но нокаутер проигнорировал его, Дженнум считает, что Танк просто не любит полицейских – и Эббот этого даже не скрывал.

После ухода из ММА Дженнум продолжил служить в полиции: он провел в органах больше 30 лет и сейчас готовится к пенсии. Стив признается, что технологии сильно изменили его службу, поэтому ему все время приходится учиться чему-то новому.

Но еще больше изменилось отношение общества к полиции. Дженнум считает, что в США многие ненавидят копов, хотя никогда с ними не сталкивались. В этом Стив винит СМи и политиков, которые дискредитируют органы в своих интересах.

Дженнум признается, что сейчас тяжело найти хороших сотрудников в полицию. А старшеклассникам, которые хотят сделать карьеру в органах, Стив не советует этого не делать.

Однако сам Дженнум любит работу и самым приятным в ней считает помощь людям. «Помогать другим – это очень приятный опыт. Я думаю, что большинство офицеров чувствуют это. Защищать людей от плохих парней – это полезно для общества», – уверен Стив.

По воле случая Дженнум стал чемпионом и оказался у истоков UFC. Да, он не оставил заметного следа в ММА – из-за слабых навыков, разницы в габаритах с соперниками и вынужденного ухода. Но Дженнум навсегда вошел в историю человеком, который стал чемпионом UFC в своем первом же бою в ММА. Пускай, это и был турнир-восьмерка, к которым сейчас принято относиться снисходительно.

Фото: mmaweekly.com