Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым

Но есть ли теперь в этом смысл?

Поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова на турнире RCC мог стать событием года в российских MMA, но Мага получил травму, и схватка подвисла на неопределенный срок.

В итоге Исмаилова заменил 33-летний серб Александр Илич (14-5) по прозвищу Джокер. Боец не самый именитый – последнее время он дрался в польской лиге KSW, а с 2019-го проиграл три из четырех боев. Впрочем, обычно Илич уступал в борьбе, а в стойке он и правда неплохой фактурный кикбоксер, который выглядел угрозой для 38-летнего Шлеменко.

Илич не дрался в топовых лигах – UFC, Bellator или PFL (с последней были переговоры, но они ничем не закончились). Но даже на таком уровне Илич устраивал шоу для фанатов. Серб – эксцентричный парень: он любит покер (на родине стал представителем местного покер-рума), татуировки и балканский рэп. А на стердауны выходит в образе Джокера – антигероя вселенной Бэтмена.

Шлеменко до боя признался, что не знает этого персонажа. И вообще не любит комиксы, а предпочитает русских героев-богатырей:

«Я бы не хотел ассоциировать себя с Бэтменом. Я пропагандирую наши традиционные ценности, наших героев. На самом деле мне Бэтмен никогда не нравился. Вот эти все комиксные американские герои… Они меня никогда не завлекали. Хотя я смотрел «Терминатора», фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, Чаком Норрисом».

Илич до боя называл Шлеменко легендой: восхищался его послужным списком и признавал, что это главный соперник в его карьере. Но за Шлеменко было немного страшно, ведь сибиряку предстояло сразиться с высоким кикбоксером (рост Илича – 188 см), который мощно заряжает ногами и умеет нокаутировать.

Шлеменко понимал опасность соперника, говорил, что хочет измотать серба и затянуть бой в поздние раунды:

«Если мне не изменяет память, то он ни разу не проигрывал нокаутом. Да, у него были поражения, связанные с борьбой. Он очень неудобен тем, что хорошо чувствует дистанцию, хорошо двигается, к нему очень тяжело подойти. Поэтому я не рассчитываю на короткий бой».

Александр не хотел форсировать нокаут – однако у Илича было другое мнение. Бой получился слишком коротким: уже на первой минуте Илич поймал Шлеменко зубодробительным коленом, после которого добил на земле. Боя фактически не получилось – серб уничтожил сибиряка за 21 секунду, и никто толком не успел понять, что произошло.

После поражения Шлеменко не мог поверить в случившееся. Дело не в нокауте, а в обескураживающе быстром завершении боя. Александр рассчитывал на долгий поединок, а в итоге не продержался и 30 секунд. При этом остановка судьи была своевременной – хотя Шторм и был в сознании.

Илич после победы плакал и кланялся в ноги Шлеменко – главный триумф в карьере серба. После этого он может рассчитывать на именитых соперников в российских ММА, а также на щедрые контракты. Ведь Марсио Сантоса на всех не хватит (востребованный бразилец уже дрался и со Шлеменко, и с Емельяненко), и новые лица точно нужны промоушенам. Особенно такие яркие, как татуированный сербский Джокер.

После боя одним из самых расстроенных в зале был Исмаилов. Ведь Мага рассчитывал закатить со Шлеменко громкий денежный бой, но помешала травма. А будет ли этот бой интересен зрителю после такого поражения Шторма – вопрос.

Шлеменко считался разгромным фаворитом перед боем с Иличем, но улетел в нокаут на 21-й секунде. Кажется, лучшие годы Шторма позади.

Фото: трансляция РЕН ТВ