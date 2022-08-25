Усик и Джошуа 10 лет назад вместе выиграли Олимпиаду. Александр хотел уйти из бокса, но спас отец, а Энтони – дрался со сроком за наркоторговлю

Возвращаемся в золотой 2012-й.

В 2012-м в Лондоне прошла Олимпиада, на которой выступили Александр Усик (категория до 93 кг) и Энтони Джошуа (категория выше 93 кг). На тот момент боксеры были молодыми талантами, которые бились на любительском уровне. И оба выиграли Олимпиаду, хотя их путь к золоту получился разным.

Джошуа до Олимпиады едва не сел в тюрьму за торговлю наркотиками, а на турнире одержал ряд спорных побед. Усик же был фаворитом и катком проехался по соперникам, уверенно забрав золото.

Усик хотел уйти из бокса после неудачи на Олимпиаде-2008. Но за 4 года изменил окружение, победил Бетербиева, а после золота – станцевал гопак с казацким чубом на голове

«Олимпийское золото я считаю высшим достижением в карьере. Для меня на данный момент нет ничего выше, включая мои пояса в тяжелом весе или те, которые у меня есть в супертяжелом весе. Возможно, если я объединю все титулы в супертяжелом дивизионе и получу все четыре пояса, то подумаю над тем, что важнее: золото Олимпиады или четыре пояса», – признается Усик.

Впервые Усик поехал на Олимпиаду в 2008-м. В Пекине 21-летний Александр выступил неудачно и вылетел уже в 1/4. Это стало для ннего сильным ударом, ведь украинец мечтал выиграть Олимпиаду, а после поражения – стал сомневаться в своих боксерских способностях.

«Я попал туда немного случайно. Парень получил травму, другой был не готов. Я был на категорию ниже и мне сказали, что я буду выступать на лицензионном турнире в Италии. Круто, я даже в это не верил. Как-то так случилось, что я завоевал лицензию на Олимпийские игры 2008 года. И был сказочно доволен, что еду туда. Но я не очень серьезно к этому отнесся. Мне был 21 год, я рассказывал всем, что еду на Олимпиаду. Это же круто, ничего себе. Вместо того, чтобы рассказывать, надо было тренироваться. Я был в зале, но я думаю, что недостаточно работал, чтобы завоевать какую-то медаль.

Что я чувствовал, когда вернулся с пекинской Олимпиады без медали? Я вообще после пекинской Олимпиады хотел уйти из бокса и на некоторое время из него ушел. Но, царство небесное моему отцу, очень хорошо помню, что он мне сказал: «Санечка, если ты будешь сдаваться сейчас, ты в жизни никогда не добьешься результата. Соберись, иди паши, отправляйся на следующую Олимпиаду и завоюй там золото», – вспоминал Усик.

На Олимпиаду-2012 в Лондоне Усик приехал уже одним из фаворитов весовой до 93 кг (на тот момент он уже начал тренироваться у отца Василия Ломаченко). Ведь годом ранее украинец выиграл чемпионат мира в Баку, что позволило ему автоматом пройти сразу в 1/4 Олимпиады. И в первом же поединке на турнире Усик столкнулся с россиянином Артуром Бетербиевым, которого победил в упорной борьбе со счетом 17-13.

В полуфинале Усик не оставил шансов болгарину Тарвелу Пулеву. По ходу боя Александр отправил соперника в нокдаун и завершил встречу с разгромным счетом 21-5.

Но в финале Усика ждал итальянец Клементе Руссо – тот самый боксер, который победил Александра в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Но за 4 года Усик сильно прибавил, и в этот раз был сильнее итальянца. Руссо сражался и даже забрал первый раунд, но Усик перехватил инициативу, а в концовке перебил соперника. Александр выиграл финал со счетом 14:11, после чего станцевал гопак прямо в ринге.

Позже Александр не раз танцевал, когда был профессионалом. Гопак он исполнил и в 2021-м – после первой победы над Джошуа:

Кстати, свой знаменитый казацкий чуб Усик отрастил специально к Олимпиаде. В 2022-м, спустя 10 лет, с таким же чубом Александр победит в реванше Энтони Джошуа – уже на профессиональном ринге. Однако секрет успеха молодого Усика был не в прическе: на Олимпиаде Александр выглядел окрыленным, а двигался так быстро, словно был на несколько весовых категорий легче соперников. Именно скорость и техника уже тогда стали козырями Усика, которые он сохранил и после перехода в профессионалы.

После победы на Олимпиаде Усик был счастлив, ведь давно мечтал о золоте. Но дома украинца ждала трагедия: его отец ушел из жизни, не дождавшись возвращения сына из Лондона. Усик-старший так и не увидел золотую медаль Александра. Буквально через пару месяцев олимпийский чемпион перешел в профессионалы, где продолжил побеждать. Но успех в Лондоне всегда считал главным в жизни:

«Олимпиада-2012 года была для меня совсем другой. Я полностью перестал общаться с определенным контингентом людей, которые говорят: «Это невозможно», «Да ладно, лучше завязывай и иди на работу», «Ты и золото – куда тебе».

Мы не верим в себя, это зачастую идет из детства. У нас какие-то комплексы, и мы их держим себе. Мы собираем в душе камни или надеваем на себя сетку, которая не дает нашим крыльям расправиться. Мы все умеем летать. И это нужно понимать каждому.

Тогда у меня уже появилась семья. Я женился, у меня был ребенок. То, что нас мотивирует, мы должны оберегать, охранять. На тот момент это была моя беременная супруга и дочь, мои кумовья, мой круг людей, с которыми я остался в общении. Я оградил себя полностью. Я стал мирским монахом. Я не гулял, не посещал мероприятия, дни рождения, еще что-то. Если мы не можем контролировать себя в малом, то мы никогда не добьемся большого».

Джошуа тоже выиграл домашнюю Олимпиаду-2012, но более спорно. Будущий соперник считал, что британцу подсуживали, а за год до турнира Энтони чуть не сел за наркоторговлю

До того, как начать профессиональную карьеру, англичанин Энтони Джошуа тоже завоевал золотую медаль в категории выше 93 кг на домашней Олимпиаде-2012. Однако путь к победе Энтони был не таким гладким, как у Усика. Джошуа не считался фаворитом турнира, а в каждом бою выкладывался по максимуму, ведь поединки получались близкими, а решения судей – спорными.

Уже в 1/8 финала 22-летний Джошуа встретился со своим ровесником – восходящей звездой кубинского бокса Эрисланди Савоном. Британец победил, но с минимальным преимуществом – 17:16. Два следующих боя с серебряным призером Олимпиады-2008 китайцем Чжан Чжилэем (15:11) и бронзовым призером ЧМ-2021 Иваном Дычко (13:11) тоже получились близкими. Но финал по накалу и интриге превзошел все предыдущие бои.

32-летний итальянец Роберто Каммарелле заметно превосходил Джошуа в опыте: он уже был двукратным чемпионом мира, а помимо олимпийского золота Пекина у него была бронза Игр-2004 в Афинах, где он уступил в полуфинале будущему чемпиону Александру Поветкину.

В финале Джошуа и Каммарелле показали рубку и охотно шли в размен. Два раунда казалось, что итальянец был лучше – и начал заключительный отрезок боя при счете 10:13.

Но Джошуа забрал финальный раунд: молодой британец оказался активнее подуставшего соперника и после гонга был уверен в победе. Однако итоговый счет вышел равным – 18:18, но судьи предпочли британца из-за большей активности.

После победы Джошуа заявил, что не хочет сразу переходить в профессионалы, а задержится в любителях и, возможно, подерется на Олимпиаде-2016 года в Рио-де-Жанейро. Но через год изменил решение – уже летом 2013 года Энтони дебютировал на профессиональном ринге. До конца года британец оформил три досрочные победы – все нокаутами в 1-2 раунде.

Удивительно, но Джошуа начал заниматься боксом очень поздно – только в 18 лет. Перед Олимпиадой никто не видел в Энтони фаворита турнира. На чемпионате Европы-2011 он дошел до четвертьфинала, где проиграл техническим нокаутом Михаю Нистору. Впрочем, на чемпионате мира-2011 британец уже дошел до финала, но минимально (21:22) уступил Магомедрасулу Меджидову.

Позже Джаррелл Миллер, один из потенциальных соперников Джошуа, поставил под сомнение легитимность олимпийского золота британца. Энтони должен был подраться с Миллером в 2019-м, но американец провалил допинг-тест, и на замену вышел Энди Руис – сенсационно победив непобежденного Джошуа.

«Ах да, о его выступлении в Лондоне... Это когда он проиграл два боя из трех, но получил медаль, так? Та Олимпиада была дерьмом собачьим. Я не куплюсь на подобные истории. Взгляните на его тогдашних оппонентов – они надрали ему задницу, но Джошуа был объявлен победителем в своем родном городе. Понимаете, к чему я веду?

На Олимпийских играх издавна кидают бойцов. Меня этим не проведешь. Ты можешь выиграть хоть все медали на свете. Свои медали я завоевал на улицах. Для меня они значат больше, чем что-либо. Можете сколько угодно говорить о медалях. Для меня это дерьмо ничего не значит», – сказал Миллер.

Любопытно, что за год до Олимпиады 22-летний Джошуа и вовсе мог оказаться в тюрьме. В марте 2011-го он был арестован за незаконное хранение и продажу гашиша. Молодому спортсмену грозил тюремный срок, но суд приговорил боксера к году условного заключения и 100 часам общественных работ.

«Я был таким же, как и многие молодые парни. Для меня важнее всего было приодеться как следует, мне нравились драки и девчонки. Я был не самым лучшим человеком. Однако арест изменил многое. Он заставил меня повзрослеть и внимательнее относиться к своим обязанностям», – вспоминал о криминальном прошлом Джошуа.

Фото: Gettyimages.ru/Scott Heavey