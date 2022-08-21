Лучший боец UFC улетел в глухой нокаут. Усман не проигрывал почти 10 лет, побил рекорд Хабиба, но сложился от хай-кика Эдвардса

В полусреднем дивизионе новый король.

Леон Эдвардс – боец, который очень долго ждал титульный шанс. В 2015-м британец проиграл Камару Усману, после чего оформил серию из 9 побед подряд. Все признавали, что Эдвардс – универсальный и максимально техничный боец, но никто не говорил о Леоне-чемпионе.

Ведь британец – скучный в медиа, флегматичный в клетке, казалось, ему вообще не нравится драться. Большую часть побед Эдвардс одержал решением, он не залетал в хайлайты и не нравился рядовому зрителю. Но статистика – вещь упрямая, и серией побед Эдвардс все-таки заслужил титульный шанс.

Эдвардс первым в истории UFC перевел Усмана на канвас. Но после выигранного раунда отдавал бой – спас сумасшедший нокаут на последней минуте

Это произошло на UFC 278, где Усман принял реванш с Эдвардсом. С 2015-го многое изменилось: Камару стал доминирующим чемпионом и прокачал бокс, а Леон еще больше развил универсализм и научился бороться. В первом поединке Усман уничтожил британца в партере, но было ясно, что в реванше будет сложнее.

И первый раунд это показал: Усман доминировал в стойке, перевел Эдвардса в партер, но британец быстро поднялся. А вскоре и сам подловил Усмана на ошибке, переведя того на канвас. Эдвардс стал первым бойцом в истории UFC, который провел успешный тейкдаун Усману. И Леон попытался развить успех – наносил удары и даже хотел задушить нигерийца.

Но дальнейшие раунды показали, что чемпион пришел в себя. Уже во второй пятиминутке Усман в доминирующей манере начал разбивать Эдвардса в стойке, после чего снова переводил на канвас. Камару достаточно легко давались тейкдауны, вот только надолго удержать Эдвардса на земле не получалось. Это же касалось и стойки – Усман моментами просто избивал Леона, но не наносил критического урона, хотя и забирал раунды.

К финальной пятиминутке было полное ощущение доминации Усмана. До боя Камару рассказал, что умеет ментально ломать соперников. И казалось, что Усман сделал это с Эдвардсом – Леон откровенно сдавал раунды, а в перерывах выглядел подавленным. Настолько, что на Леона кричал тренер – пытался завести бойца, напоминая, что это главный шанс его жизни. Но Эдвардс сидел с пустыми глазами, будто хочет побыстрее уйти из октагона.

Так начался пятый раунд. Усман продолжил давление, Эдвардс попытался бороться – безуспешно. И на последней минуте произошло то, что навсегда вошло в историю UFC. Серией финтов Эдвардс замаскировал левый хай-кик, который прилетел точно в голову Усмана. Это глухой нокаут – первый в карьере Камару.

Эдвардс – новый чемпион UFC: он прервал доминацию Усмана, и это не случайность. Леона недооценивали, но он – главный универсал дивизиона

В это с трудом верится, но Эдвардс – новый чемпион полусреднего веса. Заслуженно? На все сто. В UFC Леон не проигрывал с 2015-го – тогда он уступил все тому же Усману. За эти 7 лет Эдвардс показал поразительный прогресс: британец прокачал ударку, клинч и особенно партер. Настолько, что не боялся бороться с Усманом и сам смело тащил нигерийца в партер.

Да, Эдвардс проигрывал бой по карточкам судей. И если бы не этот удар, Леона бы могли прозвать безвольным – настолько легко он отдавал бой. Ведь после первого раунда от Эдвардса ждали большего – он показал, что по навыкам способен конкурировать с Усманом. Кроме того, он выглядел даже более габаритным – редкость для соперников Камару. Но то, как Эдвардс отдал три раунда подряд, настораживало. Однако он искал свой шанс – и выиграл под самый занавес боя.

Это не случайная победа, а нокаут – не лаки панч. Сейчас Эдвардс – возможно, самый универсальный боец дивизиона. И такой атлет всегда сохраняет шансы на победу, он опасен до последних секунд боя. Британец хорош в стойке, весь бой избегал серьезного урона, хотя Усман разряжался сериями и охотился за нокаутом. Но Эдвардс даже не был в нокдауне, хотя Ковингтон, Масвидаль или Бернс подтвердят, насколько тяжелый удар у Усмана. А Леон закончил бой с относительно чистым лицом – это результат хорошей защиты.

И, конечно, того, что Эдвардс быстро вставал из партера. Если бы Леон задержался под Усманом на земле, то были бы и сечки, и гематомы, и, возможно, досрочное поражение. Но Камару не удавалось держать Эдвардса на земле после переводов. И в этом – тоже заслуга Эдвардса.

Поэтому это чемпионство нельзя считать случайным. Эдвардс – не Пенья, которая чудом победила Нуньес, а в реванше была деклассирована. Леон показал класс и подловил Усмана, когда тот слишком поверил в себя и расслабился. Камару улетел в глухой нокаут, и UFC потерял главного доминирующего чемпиона.

На пресс-конференции Эдвардс рассказал, что заранее готовил нокаутирующий удар. Поэтому не хочет, чтобы его считали случайным:

«Решающую комбинацию мы много нарабатывали, это не было ударом наудачу. Удар зашел чисто. У него слишком ориентированный на бокс стиль, то, как он защищается, ныряет от джеба. Я, кстати, выбросил ту же самую комбинацию в бою с Белалом, который признали несостоявшимся из-за тычка в глаз».

До этого Усман был непобежденным в UFC: одержал 15 побед подряд, из которых 5 – защиты титула. Нигериец побил рекорд Хабиба по победам и защитам в UFC, но потерял все. И нет сомнений, что несмотря на наличие в дивизионе Чимаева и Ковингтона, Усман заслужил незамедлительный реванш.

Фото: East News/Francisco Kjolseth/The Salt Lake Tribune via AP; REUTERS/Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports