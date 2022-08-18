Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя

Начало 20 августа в 22:00 по московскому времени.

Александр Усик и Энтони Джошуа готовы к реваншу: второй бой элитных тяжеловесов пройдет уже в эту субботу в Саудовской Аравии, а на кону будут стоять 3 чемпионских титула, которые Усик отобрал у Джошуа в первом противостоянии.

Сможет ли Энтони вернуть пояса, проделав работу над ошибками? Или Александр только укрепит позиции в королевском дивизионе? Все главное с поединка года – в нашей онлайн-трансляции!

До боя

Первый бой между Усиком и Джошуа прошел в сентябре 2021-го в Лондоне, и там Александр показал всю красоту бокса. Усик уверенно переиграл соперника, демонстрируя гораздо большую техническую оснащенность, выносливость и отличный геймплан. На протяжении поединка Энтони так и не смог приспособиться к Александру, а когда дело шло к проигрышу – оказался неспособен что-то экстренно переламывать.

Усик заслуженно победил единогласным решением судей и забрал титулы WBA, WBO и IBF. И вместе с этим Александр заслужил справедливое распределение гонораров в реванше: если первый поединок рассчитывался в соотношении 80 на 20 в пользу Джошуа, то во втором бою будет уже 50 на 50. По информации британских медиа, боксеры получат по 40 миллионов долларов гарантированного гонорара.

Реванш пройдет на нейтральной территории – в Саудовской Аравии, которая предложила лучшие условия для организации поединка.

«Контракт на реванш, помимо равного распределения гонорара, включал еще и принцип максимизации выгоды обеих сторон. Это означает, что наша работа, как промоутеров из групп Matchroom и K2 Promotions, заключается в том, чтобы предоставить нашим боксерам лучшие условия, доступные на рынке.

Именно этот критерий должен был стать решающим при принятии решений. Предложение из Саудовской Аравии было самым заманчивым, ни у нас, ни у них не было другого выхода, кроме как провести там бой», – рассказывал промоутер Усика Александр Красюк.

Вечер бокса в Джидде начнется 20 августа в 18:00 по московскому времени, а главный бой – примерно в 23:00, и мы, конечно же, мимо него не пройдем!