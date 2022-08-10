Босс UFC – секс-машина: Уайт потерял девственность в 14, спит с ринг-герзл, а стриптизерша сняла с ним интим-видео

Ее парень шантажировал промоутера – дошло до ФБР.

Дэйна Уайт – босс UFC, которого знает почти каждый в мире ММА. Несмотря на публичность, Уайт скрывает личную жизнь. Не все знают, что Уайт женат, а уж его жену – Энн – видели совсем немногие. В интернете можно найти их совместные фото, но на мероприятия Уайт почти никогда не берет супругу, на которой женат больше 20 лет.

Уайт с юности обожал секс: потерял девственность в подсобке с газонокосилками и принимал стероиды, чтобы нравиться девушкам

Уайт рано женился, хотя в юности был одержим сексом и женщинами. Дэйна потерял девственность в 14, но этот опыт вспоминает со смехом:

«Я был очень сексуально активным. Первый секс у меня был в 14 лет. В подсобке сервиса техобслуживания в Вегасе, с девчонкой по имени Джейн. Нас окружали грабли и газонокосилки.

У меня был самый острый инструмент? Пожалуй, самый маленький. Все случилось как-то неловко и быстро. Я определенно не впечатлил Джейн, после этого у нас больше ничего ни разу не было».

В 16 лет Уайт впервые завел серьезные отношения, но часто изменял избраннице. Дэйна принимал стероиды, занимался боксом и постоянно ходил по вечеринкам.

«Когда я учился в старшей школе – тут, в Вегасе, был один доктор... Ты приходил к нему в кабинет и говорил, что хотел попробовать его программу набора массы. Он делал тебе уколы и давал таблетки. Очень быстро я почувствовал себя сильным. Просто сверхчеловеком», – признавался Дэйна.

До 20 лет Уайт отрывался как следует, но вскоре понял, что ему нужны деньги. Дэйна быстро ворвался в бойцовский бизнес – уже в 22-23 года он имел широкую сеть из элитных клиентов в Лас-Вегасе, которым давал частные уроки бокса. А в 28 начал вести дела будущих звезд ММА Чака Лиддела и Тито Ортиза. После 30 Уайт уже был президентом UFC, самой быстрорастущей спортивной лиги США середины нулевых – и сохранил интерес к красивым женщинам.

Уайт давно женат, но все уверены, что он изменяет. Однажды стриптизерша сняла секс с Дэйной на видео – промоутер защищался от шантажа при помощи ФБР

Со своей женой Энн Уайт бизнесмен вместе с 1996 года – они познакомились еще в школе Лас-Вегаса. У пары растут двое сыновей и дочь. Кстати, один из ребят – Эйдан Уайт, очень похожий на отца в молодости, в 2018-м дебютировал в профессиональном боксе.

Уайт скрывает жену от публики и пытается сохранить личную жизнь в тайне. При этом ходит много слухов о романах промоутера на стороне. Про них рассказала даже мать Уайта, у которой напряженные отношения с сыном:

«Он нехороший человек, кажется, его характер изменился. Он просто ужасно разговаривает с женщинами и относится к ним. Я воспитывала его иначе. Мне трудно смириться с его браком, если можно так это назвать. Если хочешь быть с кем-то другим, то тебе не следует жениться. Не превращай свой брак в клоунаду, а его брак именно клоунада.

Он спит с октагон-герлз. Есть по крайней мере две девушки, о которых я знаю – одна снималась в рекламе Xyience, я не знаю, как ее зовут. Вторую звали Рашель, она снималась для Playboy и пыталась построить карьеру (похоже, речь идет о Рашель Лиа – Sports.ru). Было очевидно, что у них с Дэйной отношения. И еще он спал с сестрой своей жены в моем доме, я была просто в бешенстве!»

Скандальный тренер Джошуа Фабиа (сектант, который занимался карьерой Диего Санчеса в UFC) заявил, что Уайт вступал в интимную связь даже с девушками-бойцами. Об этом Фабиа рассказал в эфире шоу на YouTube-канале своего подопечного Джона Гибсона.

«Почему никто не говорит об этом? Почему никто не рассказывает, что происходит? Дэйна Уайт спит с девушками-бойцами лиги. Со сколькими из них у него был секс? Это правда. Давайте проясним, в промоушене слишком много грязи и глупости», – сказал Фабиа.

По словам тренера, у него даже были видеозаписи, подтверждающие сексуальную связь Уайта с девушками из промоушена. При этом руководство UFC заявление не прокомментировало, а Фабиа так ничего и не показал. И вряд ли человеку с такой репутацией вообще можно доверять.

Однако скандал с видеозаписями все-таки настиг Уайта. После одного из турниров в 2014-м Дэйна провел ночь со стриптизершей. Она сняла секс на видео, а вскоре ее бойфренд Эрнесто Джошуа (агент по недвижимости) стал шантажировать Уайта.

Босс на провокации не повелся и пошел в органы. Джошуа арестовали агенты ФБР, и он оказался в тюрьме. А после отсидки стал судиться с Уайтом: он требовал денег за то, что умолчал фамилию промоутера – якобы за это Дэйна обещал ему 450 тысяч долларов.

Сам Уайт гневно прокомментировал иск, назвав Рамоса подонком:

«Я только что узнал, что против меня был подан противозаконный иск. Этот парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который также осужденный преступник, и пытается снова вымогать у меня деньги.

Он не получил от меня денег в прошлый раз, и он не получит от меня денег в этот раз. Я с нетерпением жду, когда суд отклонит иск, чтобы я мог навсегда избавиться от этих подонков», – сказал Уайт.

Денег парень не получил, а суд встал на сторону Уайта. Но история получила огласку и точно дошла до жены Уайта. Как она отреагировала на нее – увы, неизвестно.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Ethan Miller, Angel Valentin, Isaac Brekken