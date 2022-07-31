«Как тебе мой бокс, Майк»? Русский десантник из UFC нокаутировал Льюиса за 55 секунд – и обратился к Тайсону в зале

Павлович – новая звезда тяжелого веса.

На UFC 277 Сергей Павлович провел один из важнейших боев в жизни. Схватка с Дерриком Льюисом должна была ввести бойца в топы UFC – и Павлович не подвел: десантник-нокаутер вырубил американца уже на 55-й секунде, заставив трибуны Техаса свистеть от негодования.

Павлович – нокаутер, который рвется в топы UFC. Он вырубил Льюиса за 55 секунд, отомстив за бойцов-россиян. После чего обратился к Майку Тайсону под свист трибун

Павлович – относительно новое имя в тяжелом весе UFC. Он подписал контракт с лигой еще в 2018-м, но с тех пор провел только четыре боя. Уже в дебюте Павлович проиграл техническим нокаутом в первом раунде Алистару Овериму, после чего оформил три уверенные досрочные победы. Это не были громкие имена, не считая соотечественника Шамиля Абдурахимова, который числился в рейтинге дивизиона, но был на спаде и серии поражений.

Поэтому по-настоящему медийным Павлович стал только сейчас, когда получил в соперники Деррика Льюиса – 5-го номера рейтинга. Когда-то 37-летний нокаутер даже дрался за титул, но после поражения Туивасе в феврале – рисковал вылететь из топов.

Это была дуэль нокаутеров, и все понимали – долго бой не продлится. Павлович – 30-летний и более молодой боец, который берет не количеством, а качеством ударов. Сергей не самый быстрый тяжеловес, но при этом обладает бетонными кулаками. Поэтому Павловичу достаточно нескольких попаданий, чтобы разбить оборону соперника.

Льюис и вовсе – мастер одного удара. Он может проигрывать бой, казаться пассивным, но только появится шанс – Черный Зверь тушит свет. Поэтому Деррик был опасен для Павловича, хотя и подходил к бою андердогом.

Тем более, у Льюиса репутация грозы россиян в UFC – до этого он уже нокаутировал Волкова, Олейника и Абдурахимова. Многим фанатам из России Деррик не нравится и поведением – к примеру, перед боем с Олейником американец плюнул в контейнер с едой Алексея.

А накануне поединка с Павловичем Льюис выдал необычную цитату про Россию и нацизм:

«Какой самый странный вопрос мне когда-либо задавали? Не знаю. По мне, они все странные. Например, как я получил мое прозвище Черный зверь. Я всегда думаю, что такой вопрос, когда они его мне задают – это замануха. Особенно, когда его задают иностранцы. Потому что они автоматически думают о чем-то расистском. Стараюсь особо не давать им пищу для всего этого... Люди из России, Германии и всего такого – они уже рождаются со значком свастики».

Однако бой показал, что сейчас Льюис – не соперник Павловичу, хотя и выглядел угрожающе на битве взглядов. Сергей с первых секунд завладел инициативой, прессинговал Деррика, а в конце первой минуты разрядился серией у сетки. Тяжелые попадания зашли в голову Льюиса, который упал на канвас, где вмешался рефери, не давший Сергею добить американца.

Это была яркая победа – очевидно, лучшие годы Льюиса в UFC позади. А вот история Павловича только начинается – после такого быстрого нокаута он точно ворвется в топ-10. Уже в октагоне Сергей дал интервью Джо Рогану, обратившись к Майку Тайсону, который был в зале.

«Я был готов бить Льюиса все пять раундов, три раунда, без разницы. Я проделал к этому бою очень большую работу. Спасибо всем, кто мне помогал. Майк, как тебе мой бокс? Скажи!» – пошутил под свист трибун.

Из-за политики фанаты в США всегда посвистывают россиянам. Но в этот раз они превзошли себя: Льюис – из Техаса, но второй раз подряд проиграл при родной публике.

С победой Павловича не все согласны – топы UFC считают остановку ранней. Следующим для Сергея может стать Волков, но боя россиян не хочет их тренер

Яркая победа Павловича не всем понравилась – многие посчитали остановку ранней. Ведь Льюис упал на канвас, но не отключился, а рефери Дэн Мираглиотта не позволил Павловичу добить американца.

«Это была плохая остановка!» – написал в соцсетях Даниэль Кормье. Нганну согласился с экс-чемпионом: «Это определенно ранняя остановка».

Возможно, Мираглиотта поторопился, но от этого победа Павловича не становится менее уверенной. Уже в размене было заметно, что Льюис слишком медленный, а под шквалом ударов – от силы американца не осталось и следа. Деррик попытался подловить раскрывшегося Павловича, но в итоге сам пропустил серию.

А на земле у Льюиса почти не было шансов – вероятно, Сергей бы его легко добил. Поэтому Мираглиотта и вмешался – хотя и спровоцировал обсуждения позднего финиша, а также дал Льюису повод для оправданий.

Тренер Тарас Кияшко, который готовил Павловича к поединку, считает, что сейчас Сергей – один из лучших тяжеловесов планеты.

«Сергей показал, что он один из сильнейших тяжей не только в России, но и в мире. У него был хороший настрой и план на бой. Сергей почувствовал, что попал и пошел добивать. Да, обмен ударами был, но когда Сергей пошел добивать, уже было видно, что он хорошо зацепил Льюиса. Не казалось, что Льюис хитрит», – рассказал Тарас Sports.ru.

Кто может стать следующим соперником Павловича? Интересный вопрос, ведь в тяжелом весе сформировалась элита, до которой Сергею пока не добраться. Туиваса – хороший вариант, но в сентябре он дерется с Ганом. Миочич должен подраться с Джонсом, Аспиналл получил травму в бою с Блейдсом и выбыл на долгий срок, а 9-й номер Марчин Тыбура уже забронирован для Александра Романова.

Остается только сам Блейдс, но он мечтает о более топовых соперниках. Или застрявшие в середине рейтинга Жаирзиньо Розенстрайк и Александр Волков (7 и 8 номера рейтинга) – в июне они дрались друг с другом, и россиянин победил нокаутом в первом раунде.

Если забыть про то, что Волков и Павлович – соотечественники, этот бой выглядит самым логичным. Для UFC нормально сталкивать бойцов из одной страны – до Льюиса Павлович уже побеждал Абдурахимова. Но здесь ситуация более щекотливая, ведь Волков – тоже подопечный тренера Тараса Кияшко. И именно Александр помогал Павловичу готовиться к бою с Льюисом, имитируя стиль американца.

«Все может быть... Не хотелось бы, нашим парням есть еще с кем там подраться. Нам интересны ребята из пары Ган – Туйваса, Миочич», – заявил Кияшко.

Фото: East News/Carmen Mandato/Getty Images/AFP