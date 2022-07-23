«Вы нас за пацанов держите?» Скандал в АСА: бойцы били по удару в минуту, глава лиги ворвался в клетку и дисквалифицировал обоих

Багов и Магомедов просто не хотели драться.

22 июля в Сочи прошел турнир ACA 141, в со-главном событии которого Али Багов и Рашид Магомедов подрались в четвертьфинале Гран-при лиги в легком весе (призовой фонд – миллион долларов).

От боя ждали зрелища: 31-летний Багов – опытный борец по прозвищу Халк, который в начале карьеры дрался с Хабибом, а в АСА стал чемпионом в легком весе. А 38-летний Магомедов – экс-боец UFC, который в организации отбился с рекордом 5-1, победив хороших бойцов – Бобби Грина и даже Гилберта Бернса (проиграл лишь Бенеилу Дариушу). Но сейчас Магомедов далек от пика – яркий ударник проиграл Александру Сарнавскому в сентябре, а против Багова вышел большим андердогом.

Победитель пары должен был встретиться Артемом Резниковым в полуфинале. Казахстанец ждал бой и признался, что болел за Багова:

«Это два сильных бойца, одни из лучших этого веса. Думаю, что будет очень интересный поединок. На мой взгляд небольшой фаворит – Али Багов, но и Рашид очень сильный, хорошо дышит. Будет бой ударника против борца, это всем интересно. Я буду болеть за Али».

Но победителя он так и не узнал – как и никто другой.

Багов и Магомедов сорвали поединок: бойцы не били друг друга по лицу и показали четыре раунда спарринга. Это было трудно смотреть – возмущались даже комментаторы

Бой Багова и Магомедова обернулся скандалом – вряд ли кто-то этого ожидал. Уже на битве взглядов было заметно, что бойцы дружелюбны друг к другу. Но в клетке выяснилось, что они не хотят драться и почти не наносят ударов.

Багов, как и ожидалось, с первого раунда начал бороться (очень вяло), а Магомедов лишь защищался. Бойцы почти не били друг друга по лицу, а лишь имитировали попадания – как во время спарринга. Выглядело странно, и рефери постоянно призывал бойцов быть активнее. Но Багов и Магомедов по-прежнему не наносили сильных ударов – и становилось ясно, что делали это умышленно.

Багов не вкладывался и лишь имитировал бокс. Но в партере был активнее: прессинговал соперника, клинчевал у сетки и с трудом, но проводил тейкдауны. Али редко заканчивает бои досрочно, но в этом поединке почти не пытался финишировать Магомедова. Граунд-энд-паунда мы не увидели: все удары Багов наносил по корпусу и лишь в первом раунде попытался задушить Магомедова, забрав спину, но неудачно.

В итоге за 4 раунда, то есть за 20 минут, Али и Багов суммарно выбросили 48 точных (и слабых) ударов. В пересчете это 2,4 удара в минуту на двоих, по удару от каждого.

Глава АСА вышел в клетку – и присудил обоим бойцам дисквалификацию. У Хасиева лопнуло терпение, но теперь Резников остался без соперника

Рефери вынес бойцам устное предупреждение, а позже – обоим дал по желтой карточке. Магомедов с пониманием принял санкции, а вот Багов возмущался – Али казалось, что он показывает полноценный бой. Перед финальным раундом рефери еще раз попросил бойцов драться – ведь судьям нечего было оценивать.

Однако поединок не дошел до конца: пятому раунду не позволил начаться основатель лиги Майрбек Хасиев, ворвавшийся в клетку. В ярости он объявил, что поединок окончен, а бойцы дисквалифицированы. При этом Хасиев не уточнил, кто же теперь будет драться в полуфинале Гран-при с Резниковым.

«Уважаемые друзья, лига АСА – это не детский сад, это серьезная лига. Лига АСА на сегодняшний день, кто бы что ни болтал – это вторая лига мира. Когда я это говорю, вы каждый раз упрекаете нас в чем-то. А теперь мы вам показываем, какая мы лига.

Все, дисквалификация. У меня нервов уже не хватает. Это что такое? Вы что здесь, блин, нас за пацанов держите что ли? Так, все свободны», – эмоционально заявил Хасиев в клетке. После чего несколько раз прокричал «Аллаху Акбар» и «Ахмат» – сила!»

Интересно, что недавно на Hardocre Boxing также был аннулирован результат боя. Хамзат Куриев и Амхад Джанчураев провели схватку за третье место в Гран-при, но тоже не дрались в полную силу – из-за дружеских и национальных отношений. Тогда поединок закончился «нокаутом» во втором раунде, но позже организаторы отменили такой исход.

Грустно, но реалии профессионального спорта и наличие контрактных обязательств доходят не до всех обитателей карты российских ММА. Землячество, религиозные запреты или простая дружба – факторы, которые бойцы используют, чтобы отказаться от поединка. Это усложняет матчмейкинг, но в Гран-при выбора соперника нет. Бойцы выкручиваются по-своему, но вряд ли это радует фанатов и организаторов.

Фото: ACA MMA