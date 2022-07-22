«Мозжечок разрывается во все стороны, но мы не жестим». Никита Крылов идет к бою с легендой UFC – при помощи... батута и легкой атлетики

Неожиданный тренд!

Никита Крылов – один из лучших полутяжеловесов UFC, который вечером 23 июля подерется с легендой дивизиона Александром Густафссоном. Бой примечателен не только афишей, но и новым подходом Крылова к тренировкам. Он 2 месяца провел на сборах в Кисловодске, где важной составляющей была легкая атлетика.

Тренер Артем Чернов, который уже воспитал чемпионов России, а в прошлом выступал в многоборье, с 2016-го пробует элементы родного вида для подготовки бойцов. Помимо Крылова к нему в кэмп ездят боец UFC Сергей Хандожко, топы ACA Валерий Мясников и Виталий Слипенко, а также новичок Bellator Сергей Билостенный.

Sports.ru поговорил с Черновым, чтобы понять, как легкая атлетика ложится на MMA, из-за чего Кисловодск стал идеальной базой для лагеря и почему фраза Пьера де Кубертена про психологию должна дополняться физиологией.

Все началось с тренировки боксеров в толкании ядра. Чернов считает, что его задача – сделать атлета без слабых мест

Артем Чернов тренирует с 2013-го, за полтора года сделав Анну Евсейчик чемпионкой России в беге на 400 метров среди юниоров. Но в 2016-м Чернов стал ближе знакомиться с представителями MMA, что привело к симбиозу видов спорта в его программах.

«Понял, что легкую атлетику можно интегрировать в боевые искусства, когда увидел в училище олимпийского резерва, как боксеры приходили толкать ядро, чтобы ставить удар. С этого все началось в голове. Учитывая, что почти в каждой футбольной команде тренер по физподготовке – легкоатлет, решил, что можно больше. Тренер по MMA Алексей Ганненко поспособствовал моей фантазии реализоваться на практике, когда после совместной тренировки кричал, что у него болят все мышцы, о существовании которых он раньше и не знал.

Дальше Ганненко практиковал на себе и внедрял комплексы упражнений в свои тренировки, а затем ребята стали приезжать ко мне на сборы в Кисловодск или Краснодар», – рассказывает о начале Чернов.

Для тех, кто следит за единоборствами, максимально привычно наблюдать стандартные тренировки бойцов: отработки на лапах или мешках, спарринги, кроссфит или кардио. Оказывается, процесс можно разнообразить, добавив упражнения других видов спорта, которые прокачают нужные для боя скиллы, но под непривычным соусом:

«Смешанные единоборства и легкая атлетика – то же самое, просто другие углы приложения усилий. Принцип биомеханики един. Нет ни одного действия в жизни, которое ты не выполнял бы в легкой атлетике.

Многоборье очень похоже на MMA, во многих компонентах. Когда есть понимание биомеханики, то все элементарно вяжется. Опыт в легкой атлетике позволяет видеть примерные пределы возможностей человека, потому что легкая атлетика – не субъективный, а объективный вид спорта. Все можно измерить и понять кондиции. Я должен сделать атлета без слабых мест: по силе, функционалу, во взрывных показателях, тяге и мощности».

Боец ACA Виталий Слипенко говорит, что тренировки Чернова надламывают, но именно так выводят на новый уровень, когда идет постоянное преодоление. Процесс разбивается на циклы и разнообразные как упражнения, так и локации, из-за чего не приедается.

«Когда ты на начинающем уровне, то это хорошая база, чтобы развиваться. Когда ты уже профессионал, то уровень скиллов у твоей оппозиции примерно такой же, как и твой. Пьер де Кубертен сказал, что в борьбе равных побеждает психология, но здесь еще добавляется и физиология. Когда ты физиологически сильнее и выносливее, то при прочих равных ты переедешь оппонента», – считает тренер.

Тренировки проходят в горах, чтобы «на нуле» выигрывать в выносливости. Боец Крылов – уже почти на уровне КМС по легкой атлетике

Самым звездным бойцом, вписавшимся в систему подготовки Чернова, стал Никита Крылов. Сейчас он 11-й в рейтинге полутяжеловесов UFC, но пару боев назад лишь раздельным решением судей проиграл Гловеру Тейшейре, который до июня этого года был чемпионом промоушена. В субботу Никита встретится с Александром Густафссоном – настоящей легендой дивизиона и человеком, который устроил Джону Джонсу самую безумную проверку в истории.

«С Никитосом начали подготовку очень плавно. Он приехал уже в очень хорошей форме, а когда завершил цикл акклиматизации, то его показатели удивили. Крылов набрал атлетизма, он выглядит уже как топовый многоборец. Посмотрите фотографии десятки лучших многоборцев», – рассказывает Чернов.

Одна из основ – тренировки в горах. Артем тренирует и на равнине, но подходы различаются в интенсивности: на высоте она меньше из-за нехватки кислорода, зато при возвращении идет большой буст функционала:

«Горы – это здоровье. Даже если ты тут ничего не делаешь, то все равно набираешься здоровья. Если отслеживать биохимию, то все показатели будут только расти. В Кисловодске мягкий климат: я Россию от Калининграда до Сахалина объездил, но лучше места не встречал. Среднегорье и высокогорье создают очень большую подушку выносливости. Здесь уже лет 50 функционирует олимпийская база: тогда ученые доказали, что когда ты спускаешься «на ноль», клетки организма поглощают кислород и пампятся, из-за чего ты не устаешь. Мышцы не закисляются так, как если готовиться не в горах. В условиях гипоксии организм привыкает работать с нехваткой кислорода, поэтому когда боец будет драться «на нуле», он уже выигрывает в функционале у соперника.

Наши тренировки проходили на высоте 650 метров, гоняли в Ессентуки, чуть пониже, когда нужно было дать больше интенсивности. Кисловодск – 900-1000 метров, а еще на 1600. Лавировали между климатическими моментами и спецификой тренировочных циклов».

Даже среди необычных упражнений, которые дает Чернов бойцам, выделяются батуты. Для чего нужны остальные, примерно понятно: выносливость, взрывные качества, стато-динамика и функционал. Но и батуты не просто развлечение, хотя моральный момент тоже очень важен.

«Батуты неплохо заходят для развития координации. Мозжечок разрывается во все стороны. Но мы не жестим в сторону профессиональных моментов, с бойцами попроще: делаем то же кардио, но без нагрузки на суставы. Не надо никуда ни бежать, ни крутить. Разгоняем свой вес, выполняя технические элементы. Плюс это психологически разгружает человека. Когда ты день за днем впахиваешь по жести, хоть и дозировано, все эти циклы давят. А тут батуты – и ты как маленький ребенок. Прыжки вызывают столько гормонов счастья и радости! Выходишь из тягомотной повседневной работы.

С точки зрения физиологии полученные эмоции очень бодрят гормональный фон в организме. Все эти сальто и кувырочки делаются в непринужденной атмосфере, а объем проделанных прыжков и движений – большой», – объясняет Чернов.

Как бойца Крылова мы видели уже во многих поединках, но на UFC в Лондоне нам предстоит оценить и его физическую форму, выносливость и силу. 2 месяца в Кисловодске приблизили Никиту к успехам даже в легкой атлетике, а Чернов считает бойца невероятно сильным:

«Крылов может выполнить норматив КМС по многоборью, если где-то месяца 4 потренируется под этот спорт. Если пару лет повкалывать, то может и мастера. Никита стремится к идеалу технических действий, разбирает все по мелочам и набирает атлетизм. Он пробежал 100-метровку в кроссовках, не в шиповках, за 11,3 секунды.

Людей, кто пахал бы больше – в моей практике не было. 3 тренировки в день по 2-3 часа, так 2 месяца, ну это же космос».

Если Крылов сбросит с результата 0,4 секунды – то получится уже кандидат в мастера спорта на 100-метровке. Главное, чтобы эти кондиции помогли ему и против Густафссона, и в следующих боях.

Фото: eastnews.ru/Per Haljestam-USA TODAY Sports