Хабиб – в Зале славы UFC! Нурмагомедов стал первым бойцом из России в почетном списке

Рассказываем, как туда вообще попасть.

В UFC началась самая жаркая неделя года: International fight week. Фанаты единоборств ждут это событие каждый год, а в 2022-м оно еще и юбилейное – 10-е. В это время промоушен устраивает кучу активностей: приглашает звездных бойцов, закатывает громкие пресс-конференции и ставит во главе недели мощный турнир.

А еще – проводит церемонию включения в Зал славы. На этот раз туда попали бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье и бывшая доминанта легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов.

Теперь в современном Зале славы UFC 9 бойцов (среди них – одна женщина). Есть даже человек, который не был чемпионом

О включении Хабиба в Зал славы UFC стало известно еще в начале марта, когда промоушен представил соответствующий ролик на одном из турниров. Минувшей же ночью в Лас-Вегасе прошла сама церемония: Нурмагомедову вручили специальный пиджак с нашивкой UFC Hall of Fame и статуэтку.

«Десять лет назад мое мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все. Но за последние два года все, что произошло, изменило меня. Мое мышление изменилось. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоциональный момент для меня. Абдулманап вложился в нас, он вложился в меня, в моих братьев, в близких мне людей. Вложил в тысячи и тысячи детей в Дагестане», – сказал Хабиб.

Называя главный момент в карьере, Нурмагомедов вспомнил поединок против Конора Макгрегора: «Это случилось здесь, 6 октября 2018 года. На этой самой арене. Это был величайший бой в истории ММА, и я очень рад, что выиграл его. Я мог проиграть любой бой, но только не этот».

Вместе с Хабибом в Зал славы UFC в этом году включили и Даниэля Кормья. Помимо них в современном списке еще 7 человек: Форрест Гриффин, Би Джей Пенн, Юрайя Фейбер, Ронда Раузи, Майкл Биспинг, Рашад Эванс и Жорж Сен-Пьер. Все они были чемпионами UFC, кроме Фейбера.

Зал славы UFC разделен на 4 категории. Заслуги в других организациях тоже учитываются

На 9 людях современного списка Зал славы не ограничивается. В нем бойцы, которые дебютировали в MMA после 17 ноября 2000-го. А те, кто ворвались в смешанные единоборства до этой даты, претендуют на попадание в Зал славы UFC в разделе «Пионеры».

Объяснение разделению эпох очень простое: поединки на ранних турнирах UFC проходили без ограничения по времени, иногда без перчаток, а единой системы правил или подсчета очков вообще не существовало. Тогда было столкновение стилей, где дзюдоист дрался с каратистом, а не боец MMA против бойца MMA. UFC 28, который прошел 17 ноября 2000 года, стал первым ивентом с устоявшимися правилами, которые подвели под единый стандарт. Фактически он и стал началом новой эры смешанных единоборств, из-за чего в Зале славы два подразделения с бойцами: пионерами и современными.

От пионеров в Зал включены: Ройс Грейси, Кен Шемрок, Дэн Северн, Рэнди Кутюр, Марк Коулман, Чак Лидделл, Мэтт Хьюз, Тито Ортис, Пэт Милетич, Бас Руттен, Антонио Родриго Ногейра, Дон Фрай, Морис Смит, Кадзуси Сакураба, Мэтт Серра, Рич Франклин и Кевин Рэнделман.

Помимо момента дебюта для включения в Зал славы важны следующие критерии:

• Достижения в UFC и за пределами октагона (второе – важнее);

• Возраст 35 лет и старше, либо – нахождение на пенсии от одного года;

• Действующие бойцы могут попасть в список, но предпочтительнее те, кто уже завершил карьеру.

Пионеры могут быть включены в Зал славы и за заслуги в других промоушенах: Pride, WEC и Strikeforce. Все эти организации в итоге поглотил UFC.

Также в Зале славы UFC есть подразделение с лучшими боями и категория, учитывающая деятельность не бойцов – за вклад в развитие MMA. Поединки могут претендовать на этот статус через 5 лет после самого боя, а также должны иметь историческое значение для промоушена (в Зал славы попадут оба участника).

В этом году туда залетело побоище Каба Суонсона и Ду Хо Чоя, которое они закатили в 2016 году. Пожалуй, самый известный бой из Зала славы UFC: первый поединок между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.

В списке выдающихся личностей всего 7 человек: Чарльз Льюис-младший (основатель бойцовской линейки одежды Tapout), Джеффри Блатник (комментатор UFC), Боб Майровиц (один из основателей UFC), Джо Силва (матчмейкер промоушена), Брюс Коннал (телевизионный продюсер), Арт Дэйви (один из основателей UFC и матчмейкер) и Марк Рэтнер (вице-президент UFC).

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato