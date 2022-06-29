Мохаммед Али стал боксером из-за украденного велосипеда. Он изменил его жизнь, познакомил с тренером и сделал олимпийским чемпионом

Все решает случай.

Мохаммед Али родился 17 января 1942 года в Луисвилле, штат Кентукки. В отличие от большинства будущих чемпионов, его родители, Кассиус и Одесса Клей, принадлежали к среднему классу, и мальчик рос в благополучной части города. Его отец был художником вывесок и плакатов, а мать вела домашнее хозяйство.

По воскресеньям семья, включая младшего брата Рудольфа, собиралась в баптистской церкви, а в будние дни Мохаммед (тогда еще Кассиус) посещал школу. Он хотел стать художником, по примеру отца, но один случай навсегда изменил его жизнь.

Али в детстве не занимался боксом, а пришел в зал случайно. У Мохаммеда украли велосипед – так он познакомился с первым тренером

Стабильный заработок родителей позволял юному Кассиусу не работать, что было редкостью среди афроамериканских подростков. Но будущий чемпион все равно нашел подработку в Луисвиллском университете, где мыл парты и классные доски. На заработанные деньги 12-летний Клей купил себе красный велосипед за 60 долларов и на следующий день приехал на нем в университет. Это был дождливый октябрьский вечер, в университете проходила ярмарка, где раздавали бесплатное мороженое, и Кассиус оставил велосипед на улице. А когда вышел, то понял: его новый велосипед украли.

Клей был в ярости: кто-то сказал ему, что в подвале есть полицейский, и мальчик спустился туда. Подвал оказался спортзалом – офицер Джо Мартин был любителем бокса и обучал там детей. У Кассиуса на глазах были слезы, и он обо всем рассказал полицейскому.

«Он все время говорил, что хочет набить морду тому, кто украл его велосипед. Я сказал ему, что прежде чем говорить об этом, нужно научиться драться», – вспоминал Мартин в интервью 1980 года.

Этот разговор положил начало боксерской карьере Клея, который впоследствии стал золотым медалистом Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе и, возможно, величайшим боксером в истории. До встречи с Мартином Кассиус не занимался боксом, но спустя шесть недель тренировок провел первый бой и победил.

Али стал великим боксером, но помнил про кражу. Теперь это называют «моментом красного велосипеда» – случаем, который меняет жизнь

Уже в средней школе Кассиус стал успешным боксером-любителем, выиграв шесть чемпионатов Кентукки «Золотые перчатки» и два национальных чемпионата. К моменту окончания школы у него было 100 побед и всего 8 поражений. В 1950-х он выступал в местной телепередаче «Завтрашние чемпионы», которую продюсировал Джо Мартин. За каждый бой школьнику платили четыре доллара. Но вскоре Клей перешел на новый уровень и в 1960-м стал чемпионом Олимпийских игр в полутяжелом весе.

Карьера в спорте негативно влияла на успеваемость Клея в школе, и однажды он даже остался на второй год. Но в 1960-м директор Этвуд Уилсон помог боксеру, и тот все же окончил школу, получив вместо диплома справку. Директор считал, что будущие успехи Клея сделают его школу популярной.

Джо Мартин умер в Луисвилле в сентябре 1996-го – всего через два месяца после того, как уже Мохаммед Али пронес факел на Олимпийских играх. Так вышло, что Мартин стал его первым тренером по боксу и познакомил будущего чемпиона со спортом. И все это – благодаря случайной встрече.

В своей автобиографии Али писал, что навсегда запомнил тот день. Его так переполняло волнение при виде боксерского зала, что он почти забыл о велосипеде. «Меня охватило чувство благоговения», – вспоминал Али.

Для Мохаммеда это был поворотный момент в жизни или «момент красного велосипеда». Случай познакомил мальчика с Мартином, и всего через шесть лет он завоюет олимпийское золото. Если бы воры не украли велосипед Кассиуса, не факт, что он бы пришел в бокс. И не факт, что мы бы когда-нибудь узнали имя Мохаммеда Али. Ведь Кассиус Клей-младший мог выбрать путь отца – и стать художником.

Впоследствии «моментом красного велосипеда» стали называть любой случай, который круто меняет жизнь. И только от человека зависит, сумеет ли он воспользоваться им так, как это сделал Али. В тот день Мохаммед не нашел свой велосипед, но изменил свою судьбу. Впоследствии красный велосипед повесили в Луисвиллском университете – как артефакт, который привел чемпиона в бокс. Но в 2016-м его снова украли и больше уже не находили.

Фото: en.wikipedia.org