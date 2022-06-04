Бой Александра Волкова против Жаирзиньо Розенстрайка. Онлайн UFC в Лас-Вегасе

Начало 4 июня в 23:00 по московскому времени.

Лучший российский тяжеловес Александр Волков возвращается в дело. Уже в ночь на это воскресенье он подерется с опасным нокаутером Жаирзиньо Розенстрайком, а кто-то из бойцов впервые в своей карьере в UFC потерпит 2 поражения подряд. В со-главном событии турнира Мовсар Евлоев встретится с Дэном Иге, а еще на этом ивенте в промоушене дебютирует Ринат Фахретдинов.

Мы не пройдем мимо такого события – все главное будет в нашей онлайн-трансляции!

До боев

Волков в этом году задал очень высокий темп. В марте он подрался с Томом Аспинэллом (проиграл сабмишеном в первом раунде), а уже сейчас выходит на очередной поединок. При этом в последнее время Александр показывает нестабильные выступления, чередуя победы и поражения (проигрыш Сирилу Гану в 2021-м он закрыл победой над Марчином Тыбурой), а встреча с Жаирзиньо Розенстрайком – хороший шанс улучшить позиции в рейтинге.

Тяжеловес из Суринама оказался в схожей с Волковым ситуации. К 2020-му его считали одним из главных проспектов UFC, но Фрэнсис Нганну нокаутом за 20 секунд не только сбил с Розенстрайка хайп, но и надломил его. Жаирзиньо по-прежнему побеждает нокаутами, но теперь стал еще и проигрывать: последний раз он выходил в октагон в сентябре прошлого года и уступил единогласным решением Кёртис Блэйдсу.

Ни Волков, ни Розенстрайк еще не проигрывали в UFC дважды подряд. При этом у каждого есть очевидные козыри: Жаирзиньо достаточно всего одного удара, чтобы финишировать соперника, а Волков – опытный боец, который неудобен Розенстрайку антропометрически и технически.

Также на этом турнире выступят российские бойцы Мовсар Евлоев и Ринат Фахретдинов. Первый попробует приблизиться к титульнику поединком против Дэна Иге, а второй – только дебютирует в промоушене.

Так что подключаемся к нашему онлайну 4 июня в 23:00 по московскому времени – и не пропускаем поединки наших ребят!

Фото: instagram.com/ufcrussia; East News/ Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Sipa USA