Соперник Волкова в UFC – громила из Суринама. Он сидел за контрабанду кокаина, помогает детям на родине и вырубает касанием

Александру будет тяжело.

В 2019-м Жаирзиньо Розенстрайк громко залетел в UFC. Тяжеловес одержал четыре досрочные победы подряд – в том числе, вырубив Андрея Орловского и Алистара Оверима. Тогда Розенстрайк был на хайпе: обещал стать первым чемпионом UFC из Суринама и вызывал на бой Нганну.

Но Фрэнсис, хоть и не был тогда чемпионом, превратил хайп Розенстрайка в пепел – уже на 20-й секунде размашистыми ударами забив проспекта. После этого Жаирзиньо надломился и стал чередовать победы и поражения, превратившись в середняка. А в ночь на это воскресенье встретится с Александром Волковым – россиянином, который оказался в похожей ситуации.

Розенстрайк был великаном с детства. Родители назвали его в честь бразильского футболиста, но Жаирзиньо дрался на поле и пошел в кикбоксинг

В детстве Розенстрайк не думал, что станет бойцом. Он вырос в Суринаме, где все играли в футбол или баскетбол. Жаирзиньо был крупнее других детей, поэтому играл в силовой манере. Когда Розенстрайк в очередной раз подрался на футбольном поле, тренер предложил ему пойти в соседний зал для кикбоксинга. И парень послушался – на тот момент ему было 17.

«Я пришел в зал, но у меня был длинный язык. И я сказал одному из парней: «Хочешь поспарринговать со мной?» Он ответил: «Хорошо, погнали». И этот парень избил меня. Я пришел на следующий день, поговорил с тренером и сказал: «Я хочу тренироваться, чтобы победить этого парня». Он ответил, что это так не работает. И добавил: «Если ты хочешь тренироваться, приходи завтра снова». Вот как все и началось», – вспоминает с улыбкой 31-летний Розенстрайк.

Сейчас одна из целей Жаирзиньо – развивать ММА в родном Суринаме. Он давно выступает в Европе и США, рассказывая о культуре и разнообразии Суринама. Ведь часто оказывается, что люди даже не знают, где расположено это государство – Африке или Южной Америке (верный – второй вариант).

Боец рассказал, что официальный язык в Суринаме – голландский, но там говорят еще на 11 языках. Розенстрайк свободно говорит по-голландски и по-английски, а также довольно хорошо владеет португальским и испанским. Розенстрайк также говорит на сранан-тонго, местном креольском языке, который распространен среди суринамцев.

«Голландский – наш родной язык. Когда вы разговариваете с пожилыми людьми, то используете голландский. Это более уважительно. На местном языке вы разговариваете со своими друзьями. Ты не можешь говорить с родителями на местном сленге», – рассказывает Розенстрайк.

При этом Жаирзиньо – не суринамское имя. Родители Розенстрайка были фанатами футбола и назвали сына в честь бразильского футболиста 1980-х Жаира Фильо, более известного как Жаирзиньо.

«Им понравилось это имя, поэтому они назвали меня в его честь. Думаю, они ожидали, что я стану футболистом. Но этого не случилось», – говорит боец.

Розенстрайк никогда не встречался со своим тезкой, но хотел бы увидеться в будущем. Когда он был в Бразилии, то зашел в знаменитый футбольный музей в Сан-Паулу и посмотрел на Жаирзиньо:

«Я поискал его имя, чтобы узнать о нем немного больше. Это было мило».

У Розенстрайка необычное имя, но и фамилия – тоже. В переводе с голландского она означает «розовый куст». Поэтому в Европе Розенстрайк стал выступать под кличкой – называя себя «Биги Бой». Это прозвище закрепилось за ним еще в детстве, когда он, десятилетний, играл со сверстниками в баскетбол.

«Я должен был сделать бросок. Все кричали: «Эй, ты, бросай. Ты, ты – Биги Бой, давай!» Я забивал, и мы выиграли игру. Я был немного выше всех, так что считался большим мальчиком. Вот так я получил это прозвище.

С тех пор я использовал его, потому что никто не помнил, как произносится мое имя. Все говорили мне: «О, эмм, привет, как тебя зовут еще раз?» Как только у них появилась возможность называть меня Биги Бой, это имя закрепилось», – говорит Жаирзиньо.

Розенстрайк сидел в тюрьме за контрабанду наркотиков, но считает, что невиновен. После этого боец открыл фонд для помощи трудной молодежи

Может показаться, что Розенстрайк – очередной темнокожий нокаутер в UFC без особых навыков, но с тяжелым ударом. Однако это не так. По меркам ММА, Розенстрайк не самый универсальный боец, но до UFC он много выступал в кикбоксинге – в течение семи лет. И там набил рекорд 76-8-1, выиграв несколько, пусть и не самых больших, но титулов.

Жаирзиньо провел первый профессиональный бой в ММА в 2012-м, но вернулся только в 2017-м, когда начал проигрывать в кикбоксинге. А за три года до возвращения в ММА – в 2014-м, боец угодил в криминальную историю, из-за которой даже отсидел в тюрьме.

В 2014-м Розенстрайк был арестован с семью друзьями и осужден в Нидерландах за контрабанду кокаина. Розенстрайк был арестован в аэропорту с группой мужчин, у которых были наркотики, когда они собирались на турнир по кикбоксингу. Товарищи Розенстрайка ввезли в страну более шести килограммов кокаина и сделали это старинным способом – через капсулы в желудке.

Но, как писали в СМИ, наркотиков лично у Жарзиньо найдено не было. По словам Розенстрайка, его незаконно отправили в тюрьму, где он провел около года. Боец по сей день настаивает на невиновности и говорит, что у него просто не было денег на хорошего адвоката.

«Тогда у нас не было финансовой возможности, чтобы нанять себе качественного защитника. Это было действительно тяжело. Моя семья, моя мама, папа, все были печальны. Но это сделало меня сильнее, это сделало меня лучшим человеком.

Я был невиновен, и после того, как вышел, я был сосредоточен на деле. Все это сделало меня сильнее... Это было душераздирающе для моей семьи. Я благодарю бога за то, что прошел через эти трудные времена», – признается боец.

Розенстрайк сразу вернулся к тренировкам и провел поединок по кикбоксингу 20 декабря 2015-го, одержав победу нокаутом в первом раунде над Колином Джорджем в Нидерландах.

Розенстрайк признался, что после отсидки сузил круг общения и уже не так легко доверяет друзьям. Он поклялся никогда больше не попадать в тюрьму – совершенствоваться и помогать другим. Розенстрайк основал фонд в Суринаме, через который помогает трудной молодежи заниматься спортом. Жаирзиньо тесно сотрудничает с Министерством молодежи и спорта Суринама, реализуя различные проекты.

Как пройдет бой с Волковым? Александр на спаде, но должен побеждать по очкам. Однако Жаирзиньо имеет шансы на нокаут – и неплохие

В бою с Волковым Розенстрайку очень нужна победа. Это интересный поединок, ведь сейчас Жаирзиньо и Александр – середняки (хоть и возглавляют кард), которые бьются за право вернуться в элиту. Оба бойца на спаде, пусть и на разном, но для кого-то ситуация станет еще хуже – и он проиграет второй раз подряд. До этого ни Волков, ни Розенстрайк два раза подряд в UFC не проигрывали (у Александра такая ситуация произошла в Bellator в 2015-м, после чего он ушел из промоушена).

В чем сильные стороны Розенстрайка? Суринамец – нокаутер, он не борется, хотя и обладает неплохой защитой от тейкдаунов (даже топовому борцу Блейдсу было его трудно переводить). Против мастеровитых соперников Жаирзиньо работает вторым номером, иногда – достаточно пассивно, как в бою с Сирилом Ганом. Хотя в первых поединках в UFC Розенстрайк не был таким осторожным – и вырубал уже в первом раунде.

Вот так улетел бедняга Аллен Кроудер – всего за 9 секунд:

Последнее время Розенстрайк дерется в манере Деррика Льюиса – затаившись, ждет шанс взорваться и донести нокаутирующий удар. Это несовершенный стиль, ведь с ним трудно побеждать по очкам (у Жаирзиньо лишь одна победа решением в карьере – при этом раздельным, против украинца Андрея Ковалева в Rizin). Соперник в таких боях в глазах судей выглядит более активным, наносит удары и забирает раунды. Для Волкова, на бумаге, стиль Розенстрайка удобен – при помощи длинных конечностей Александр может перебить Розенстрайка на дистанции и забрать бой решением.

Вот только с Льюисом Волков действовал так же – разбирал стоячего соперника, но за несколько секунд до конца улетел в нокаут. Волков выигрывал бой, но дал нокаутеру шанс – и он им воспользовался. В карьере Розенстрайка был похожий бой – против Оверима. Там Алистар тоже забирал бой по очкам, но Жаирзиньо одним ударом уложил ветерана спать на последних секундах. Да еще и очень жестко порвал ему губу.

Вообще, у Розенстрайка невероятно сильный удар. Ему достаточно коснуться соперника, чтобы он отправился спать. Просто посмотрите на его нокаут против Орловского. Может показаться, что Андрей потерял равновесие, но нет – он улетел в нокаут, и рефери остановил поединок, не дожидаясь добивания.

Похожий нокаут Розенстрайк оформил в бою с Сакаи – снова опрокинув соперника одним ударом:

Это не самые академичные панчи, которые в исполнении других бойцов могли бы не принести результата. Но Розенстрайк обладает чудовищной силой, чем и заслужил сравнение с Льюисом. Однако самое главное – не сила, а отличный тайминг и точность ударов Жаирзиньо. Ведь соперники складываются не от случайного тычка, а от точного и резкого удара, который прилетает в нужный момент. Именно поэтому даже Блейдс, который дрался максимально осторожно, закончил бой с заплывшим глазом. Ведь Розенстрайку нужен один момент, чтобы взорваться, и если он его находит, то сопернику приходится туго.

Поэтому Волкову нужно быть начеку, чтобы снова не упасть в нокаут. Признаемся, последние бои Александра настораживают – причем не столько поражение от Аспиналла, сколько странный бой с Тыбурой. Ведь проиграть Аспиналлу не стыдно, не исключено, что британец – будущее тяжелого веса. У него отличная борьба, джиу-джитсу, феноменальная скорость и нокаутирующий удар. Это почти совершенный боец, пускай Том пока и не такой опытный.

А вот Тыбура – соперник, которого Волков должен был уничтожать. Но даже от Марчина Драго пропускал удары на ближней дистанции, хоть и победил по очкам. При этом Тыбура – борец, который не так уж силен в стойке. И если даже он проходил защиту Волкова и хорошенько попадал, то с Розенстрайком даже один удар может стать фатальным. Волкову нельзя подпускать суринамца на ближнюю и среднюю дистанции, но последнее время россиянин, к сожалению, это делает.

Джеб Волкова сломался уже в поединке с Ганом (хотя тренеры на него очень рассчитывали) и по-прежнему не работает на полную. Похоже, Александру просто не хватает скорости, он не успевает за сближающимся соперником и не использует антропометрию в полной мере. Волков почти на 15 см выше Розенстрайка, и если будет внимательно работать, то может держать нокаутера на удобной дистанции – джебом и ударами ног. Но если Волков снова будет давать сопернику сближаться, то не исключено, что за 5 раундов пропустит решающий панч.

«Надеюсь, что поединок пройдет в стойке. Я думаю, что у него сложный стиль. Все пытаются бороться со мной, поэтому я считаю, что он тоже постарается бороться. Он большой парень, я фокусируюсь на всем. Я жду этого боя.

Я не хочу давать неправильный прогноз, но я всегда заряжен на финиш. Как только я найду возможность, я ею воспользуюсь. Я постоянно буду двигаться, а не стоять на месте. Как только появится возможность, я его уберу», – говорит Розенстрайк.

Мы же надеемся, что Волков спокойно отработает и заберет бой по очкам – как умеет. Хотя Александр заверяет, что хочет нокаутировать Розенстрайка – так что не исключены и фейерверки. Бой состоится в ночь на это воскресенье на UFC Fight Night 207 и обещает быть жарким.

Фото: globallookpress.com/Vanessa Carvalho, Jason Silva; Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan, Jeff Bottari