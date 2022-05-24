Ибрагимович и единоборства = ❤️ Златан – фанат Мохаммеда Али, имеет черный пояс по тхэквондо и считает, что зажег бы в UFC

Форварду даже бросал вызов боец промоушена.

В воскресенье «Милан» впервые с 2011-го стал чемпионом Италии по футболу. И тогда, и сейчас за клуб играл Златан Ибрагимович – 40-летний форвард-долгожитель, который до сих пор выступает на высоком уровне.

За сезон Златан забил 8 мячей и доказал, что даже на пятом десятке приносит пользу. Сохранять форму Ибрагимовичу помогают необычные тренировки, а также единоборства, который повлияли не только на его тело, но и на стиль игры.

Ибрагимович в юности занимался тхэквондо: повлияла трагедия дяди-боксера и бои Мохаммеда Али. Златан получил черный пояс и использует навыки на поле

У Ибрагимовича необычная манера игры: он высокий и атлетичный, но при этом хорошо владеет телом и часто использует растяжку для совершения ударов. Для Ибрагимовича не проблема задрать ногу на уровне глаз защитников или забить ударом с разворота. На такие движения и удары повлияли занятия Златана тхэквондо, которым он в юности посвятил больше 7 лет.

Ибрагимович занимался тхэквондо в Мальме, а в ноябре 2010-го даже получил черный пояс. Но это не значит, что Златан был топовым бойцом – в юности он не отличался усердием, хотя и имел способности. Просто в 2010-м швед уже был звездой и играл за «Милан», а пояс получил за популяризацию тхэквондо – от серебряного призера Олимпиады-2008 Мауро Сармиенто.

В детстве Златан всерьез увлекался единоборствами и равнялся не на футболистов, а на Брюса Ли и Мохаммеда Али. «Что за легендой был Али! Он делал то, что считал нужным, невзирая на мнения людей. Он никогда не извинялся, и это я навсегда запомнил. И решил, что это мое. Он был по-настоящему крут», – говорил позже Ибрагимович.

На увлечение Златана единоборствами повлиял отец. Он с детства показывал сыну боксерские поединки и рассказывал про дядю Сапко, который был боксером и мог стать большим спортсменом.

«Еще в бывшей Югославии у моего отца был старший брат. Его полное имя было Сабахудин, но все звали его Сапко. Сабахудин был боксером, настоящим талантом. Он выступал за боксерский клуб «Раднички» из Kpaгyeваца, стал в его составе чемпионом Югославии и был вызван в национальную сборную. Но в 1967-м, когда парню было всего 23, Сабахудин утонул в реке Неретва. Там были коварные течения, и, по всей видимости, у него возникли проблемы с сердцем или легкими. Течением его затянуло вглубь, и он захлебнулся.

После того трагического случая мой отец стал настоящим фанатом бокса и единоборств. Он собирал видеозаписи боев не только с участием покойного Сабахудина, но и великих Али, Формана и Тайсона. Кроме того, на этих старых записях были все трюки Брюса Ли и Джеки Чана», – вспоминал Ибрагимович.

Навыки из единоборств пригодились Златану на футбольном поле. В тхэквондо большая часть ударов наносится ногами, при этом предпочтение отдается зрелищным кикам, которые требуют хорошей растяжки. Это боевое искусство помогает мастерски овладеть телом и развивает координацию, что и создало тот самый узнаваемый стиль Златана.

Несмотря на богатырские для футбола габариты (рост Златана – 195 см), форвард очень пластичен. Ибрагимович часто наносит удары, которые напоминают кики из единоборств – он бьет через себя, забивает пяткой с разворота и дотягивается до мячей в немыслимых ситуациях.

Ибрагимович обожает UFC: сравнивал себя с Конором, общался с Хабибом и считает, что вместо футбола мог бы стать звездой ММА

Златан следит за ММА: знает бойцов UFC и многих поддерживает лично. Перед боем Чимаева с Бернсом Ибрагимович выложил в соцсети мем с волком и Хамзатом, подписав: «Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает». Такую поддержку от топового футболиста объяснить просто: Чимаев – гражданин Швеции, а его прозвище «борз» с чеченского переводится как «волк».

Ибрагимович и сам тренирует ударную технику в зале. И даже рассказывает, что вместо футбола вполне мог бы проявить себя в ММА:

«Мой отец всегда хотел, чтобы я стал адвокатом, но я не видел никогда себя в этой роли. Я считаю себя прекрасным бойцом UFC. Ой, простите, прекрасным поклонником UFC. Но я все же считаю, что мог бы неплохо выступать в смешанных единоборствах».

А когда Конор был на пике в UFC, Златан сравнивал ирландца с собой. Хотя Макгрегор впоследствии огрызнулся, заявив, что это Ибрагимович копирует его в футболе.

«У Макгрегора мой темперамент! Он так же уверен в своих силах. Конор способен нокаутировать оппонента, ударив под любым углом. Могу признаться, что я – давний фанат смешанных единоборств. Макгрегор − это Ибрагимович в мире ММА, а я – Макгрегор в футболе», – говорил Ибрагимович.

Но в поединке Конора с Хабибом Златан ставил на дагестанца – предсказав, что борьба принесет чемпиону победу. Ибрагимович неплохо общался с Хабибом и потом даже прислал ему мотивирующее голосовое сообщение перед боем с Гейджи.

«Мне кажется, что Хабиб победит Конора. Если Нурмагомедов поймает в захват Макгрегора, то уже не отпустит. Хабиб всегда выглядит спокойным внешне, но очень опасен, он просто не оставляет соперникам шансов. Помнится, таким был Федор Емельяненко, он тоже был спокоен и хладнокровен, но в бою творил невероятные вещи», – говорил Ибрагимович.

В соцсетях Златан часто публикует свои безумные тренировки, которые позволяют даже в 40 лет оставаться в форме. Футболист бьет по мешку и показывает навыки из тхэквондо. Златан помнит комбинации ударов ногами, а Хабиб, увидев такие навыки футболиста, даже пошутил и написал: «Пришли мне место». Эту фразу боец сказал Конору во время их конфликта, и она стала мемом.

А вот боец UFC Дэнни Робертс был более серьезен, чем Хабиб – и предложил Златану бой: «Если Ибрагимович готов драться, я жду его. Я хотел бы посмотреть, что у него есть. Ради этого я готов даже набрать вес, в любое время».

Бой не состоялся, а Ибрагимович продолжил использовать навыки тхэквондо на поле. И это дает результат: сейчас Златан – один из главных долгожителей в футболе, которому даже в 40 удается играть в команде-чемпионе и забивать.

Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic; East News/Michele Nucci/LaPresse via AP, IMAGO/Imago Sport and News; Gettyimages.ru/Clive Mason, Harry How, Sandra Behne/Bongarts