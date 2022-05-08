Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников

Знакомимся с новой суперзвездой.

Еще вчера многие из нас не знали про Дмитрия Бивола, но утром 8-го боксер победил звездного Канело, который до этого проигрывал лишь 9 лет назад Флойду Мейвезеру. Теперь российский чемпион занимает 2-е место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь Тайсону Фьюри.

Да, победа Бивола – для многих апсет, но его новый статус не случайность, а закономерность. Дмитрий – новая суперзвезда бокса, которая стала реальной из-за нескольких причин.

1. Бивол – универсал. Он может быть и контрпанчером, и прессингующим первым номером

Перед боем с Канело Дмитрий сказал:

«Возможно, Альварес встречал раньше скорость, которая у меня есть, силу, которая у меня есть, передвижение, которое у меня есть. Но он не встречал комбинацию из этого».

Ко всему этому надо добавить две важные вещи: бойцовский IQ и тактическую гибкость. Безусловно, в этом большая заслуга тренерского штаба Бивола, но каждый геймплан в ринге реализовывать надо ему самому, а не секундантам. Дмитрий разобрал Канело, показав составляющие его спортивного успеха:

• Дмитрий может работать и вторым номером, и первым. Сначала Бивол отдал инициативу, но не допустил критического разрыва: перекрываясь от атак соперника, он отвечал собственными. Ему комфортно быть контрпанчером, при этом Дмитрий знал, как загонять соперника. Он грамотно давил и взрывался, выдавая многоударные комбинации.

• Бивол бьет разнообразно, но все это было бы невозможно без классного футворка. Он почти не застаивается у канатов, уходит с линий атак и сам режет углы.

• Физическая форма Дмитрия – сказка. 12 раундов по 3 минуты он выдерживает легко даже с таким темповиком, как Канело. В нем виден запас выносливости, из-за чего Бивол не теряет скорость и силу ударов.

Пока что есть только два мини-вопроса: не станет ли когда-то для Бивола проблемой старт поединков, учитывая, что сначала он выбирает тактику второго номера, а также нокаутирующая мощь. Понятно, что у Дмитрия тяжелые удары, но есть ли в его арсенале финальный акцентированный панч, способный менять расклады, когда что-то идет не так?

2. У Бивола сумасшедшая ментальность: ему просто все равно, кто соперник

Каждая суперзвезда должна обладать непробиваемой психологией. Перед аурой Канело сыпались многие, проигрывая еще до выхода в ринг. Но Бивола этим не взять: в интервью он максимально спокоен, а про Альвареса говорил так, словно Сауль совсем не авторитет, а просто хороший боксер.

«С самого начала боя я видел все его удары, видел, что он хочет делать. Я давал ему вкладываться в сильные удары, а потом сразу отвечал, когда он уставал. Не почувствовал, что у Канело есть природная сила именно для этого веса. Я не ожидал, что Альварес будет еще лучше, я знал, что он таким и будет, каким был. Я верил в себя», – сказал Бивол.

В этом – вся его уверенность. Бивол не возводил Канело в абсолют, при этом говоря с уважением и без грязи. Дмитрий ориентировался на собственную работу, учитывая козыри оппонентов. Без стабильной ментальности противостоять ребятам вроде Альвареса просто невозможно, особенно, когда дерешься в США. Там в Дмитрия не верил вообще никто.

3. Бивол – настоящий. Ему комфортно перед камерами, он умеет говорить, но при этом скромный

Продолжение написанного выше, но уже с оглядкой на медиа. Бивол не боится журналистов, идет с ними на контакт и тем самым добивает до болельщиков. У Дмитрия приятный образ, но главное – он настоящий. То есть боксеру не приходится играть в хорошего или плохого, смешивать трэшток и искренность. Бивол спокойно держится перед камерами, отвечает на вопросы и рассуждает. В нем есть подкупающие простота и скромность, но нет лишней молчаливости, которая мешает большинству российских спортсменов.

Его легко можно представить за пределами ринга, пресс-конференций и специализированных интервью. Попади Дмитрий в качестве гостя на любое юмористическое шоу – точно не затеряется.

4. Бивол знает английский. Это половина успеха для успешного продвижения в США

И еще одна проблема, которая стопорит многих спортсменов из России, но не касается Бивола. Даже после боя против Канело он давал интервью в ринге на английском, лишь однажды попросив помощи в переводе у менеджера Вадима Корнилова. Это делает Дмитрия гораздо ближе к аудитории, позволяет спокойно участвовать в любых промо-мероприятиях и продвигать собственный бренд в США. Все-таки главный мировой бокс проходит именно в Америке.

Теперь, когда в рекорде Дмитрия есть победа над Альваресом, интерес к нему многократно вырос. Он стал популярнее в Америке, а благодаря разговорному английскому – еще и понятнее для болельщиков. В свое время величие и наследие Кости Цзю не получилось развить из-за отсутствия громких поединков с его участием в США, а Бивол, кажется, этого уже избежал.

5. Бивол не стесняется драться и дома. Он может одновременно раскрывать себя и в России, и за океаном

Собственное продвижение в США – это супер, но необходимо быть понятным и российскому болельщику. Например, Хабиб гораздо популярнее в Америке, чем дома (не считая Дагестана), а закрытость от медиа и эксклюзивность контракта с UFC, не позволяющая выступать где-то еще, дополнили определенную проблему с раскрытием Нурмагомедова именно в России.

Лишь малая часть нецелевой аудитории будет наблюдать за выступлениями суперзвезд вне дома. В некоторых видах спорта это в принципе невозможно: бои Хабиба, а поединка Федора Емельяненко пришлось ждать до первого турнира Bellator в стране. Звезды бокса еще больше завязаны на организационных моментах с Америкой, где все построено на системе PPV и каналах ESPN, DAZN, Showtime.

Но Бивол в 2021-м подписал контракт с RCC Boxing Promotions на 3 боя, а первый из них прошел в декабре. Так Дмитрий обеспечил себя и стабильными выступлениями, и коннектом с российской публикой. Соглашение позволяет ему выступать за рубежом, поэтому все стороны в выигрыше.

Учитывая, что Дмитрий метит на абсолютное чемпионство, любой поединок с участием такой звезды – огромный масштаб для России.

6. Бивол примерный семьянин. Они с женой вместе с 16 лет

И, конечно, куда без этой составляющей идеального образа. Дмитрий познакомился с женой Екатериной в 16 лет:

«Встретились в 2007 году в самолете. Я летел в Сочи на сборы, а она к бабушке. Это была любовь с первого взгляда. В Сочи очень долго ждали багаж. Собрался с силами, выждал момент, когда ее мама отлучится, подошел и познакомился», – рассказывал Бивол.

После телефонных разговоров в Сочи Бивол купил Екатерине, ее маме и бабушке по букету и познакомился с родственниками девушки еще до первой прогулки.

Сейчас у Дмитрия и Екатерины двое сыновей.

Фото: East News/AP Photo/John Locher; REUTERS/Joe Camporeale-USA TODAY Sports; РИА Новости/Максим Богодвид; instagram.com/bivol_d