💵 Рэпер Дрейк – худший прогнозист UFC. Проиграл почти $1 млн в биткоинах, верил в Гейджи и Масвидаля

Пора завязывать?

Рэпер Дрейк – большой фанат ММА: он поддерживал Конора в бою против Хабиба (даже был на взвешивании), а еще регулярно делает ставки. В поединке Масвидаля и Ковингтона на UFC 272 он болел за Хорхе – и поставил на его победу 275 тысяч долларов биткоинами. С учетом того, что Масвидаль был серьезным андердогом, выигрыш мог получиться неплохим.

Но ставка не сыграла: Ковингтон, как и ожидалось, в одну калитку победил Масвидаля. А после боя – прожарил Дрейка:

«Давайте поговорим о деньгах, которые Дрейк потерял сегодня вечером. Ты не умеешь делать ставки на спорт, Дрейк. Вернись к рэпу и своим дерьмовым альбомам».

Но Дрейка неудача не остановила – он ставил также на НБА и НФЛ. Везде у Дрейка выходило не очень (хотя был выигрыш в 140 тысяч на Супербоуле). Поэтому на UFC 274 Дрейк поднял риски: в этот раз он закинул аж 550 тысяч долларов на победу Гейджи над Оливейрой, а выигрыш составил бы 1 млн и 375 тысяч.

Дрейк снова выбрал андердога – и снова проиграл. Гейджи хоть и отправил Оливейру дважды в нокдаун, но уже в первом раунде был задушен бразильцем. А Дрейк в совокупности проиграл 825 тысяч долларов на одних только боях. Конечно, для рэпера это не катастрофа (считается, что за 2021-й он заработал 50 миллионов), но все-таки выигрывать всегда приятнее.

Фото: Gettyimages.ru/Amy Sussman; REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports