Безумие в UFC! Чарльз Оливейра провалил взвешивание (на 0,2 кг) и лишился титула – такого еще никогда не было

А вот Гейджи может забрать пояс, если победит.

Чарльз Оливейра сотворил историю. Ожидалось, что такое предложение появится утром 8 мая, когда бразилец мог защитить титул чемпиона UFC, победив Джастина Гейджи и продлив триумфальную серию до 11 боев подряд. Ну или если бы Оливейра переустановил свой же рекорд по победам сабмишеном – у него их пока 15, это лучший результат промоушена.

Но Чарльз удивил всех: он провалил взвешивание на 200 граммов, из-за чего UFC лишил его титула. Бой в силе (потому что перевес не критичный, об этом ниже), но даже если Оливейра победит Гейджи, то чемпионский пояс будет вакантным, а в случае победы Джастина титул отойдет американцу. Это – первый прецедент в истории организации, но далеко не первое проваленное взвешивание в карьере Оливейры.

Что произошло на взвешивании? Оливейре дали дополнительный час, но его вес не сдвинулся с места

В UFC существуют два взвешивания: официальное и медиа. Первое проходит утром в день перед боем и длится 2 часа. Там бойцы и должны уложиться в лимиты весовых категорий. А уже вечером они выходят для журналистов и болельщиков: уже сытые и немного восстановившиеся. Их реальный вес к этому моменту далеко уходит от официальной церемонии.

На взвешивании перед UFC 274 Чарльз Оливейра был последним бойцом, который не появлялся на весах. Джастин Гейджи успешно показал 70,3 кг, а вот чемпион пришел на процедуру только за 5 минут до конца. При этом за пару часов до этого бразилец написал в твиттере, что сделал вес.

Официально подтвердить это у него не вышло: встав на весы, Оливейра показал 70,7 кг. Для Чарльза вынесли ширму, он разделся и показал уже 70,5 кг. Таким образом у него оказался перевес на 200 граммов, из-за чего Оливейре дали дополнительный час.

Чемпион вернулся с небольшим опозданием (где-то на 2-3 минуты), сразу попросил ширму и встал на весы. Но они снова показали 70,5 кг. Больше попыток Оливейре не дали: UFC официально лишил его титула, сделав чемпионский пояс вакантным. Даже если Чарльз победит Гейджи в ночь на 8 мая, то не вернет титул, а вот в случае победы Джастина Гейджи объявят чемпионом.

Такого раньше в UFC не было: никогда раньше чемпион не терял пояс, провалив взвешивание. Но сам Оливейра так промахивается уже пятый (!) раз, и это учитывая его прыжки по весовым категориям.

• 22 сентября 2012-го Оливейра не влез в полулегкий дивизион и проиграл нокаутом Кабу Свонсону.

• 12 декабря 2014-го Оливейра не влез в полулегкий дивизион и выиграл единогласным решением у Джереми Стивенса.

• 19 декабря 2015-го Оливейра не влез в полулегкий дивизион и победил сабмишеном Майлза Джури.

• 5 ноября 2016-го Оливейра не влез в полулегкий дивизион и победил сабмишеном Рикардо Ламаса.

После этого Чарльз решил, что полулегкая весовая категория (до 66 кг) – не его. И поднялся в легкий вес (до 70 кг), а теперь провалился и тут.

Правда, уже после окончания церемонии несколько бойцов UFC пожаловались на разницу в 200 граммов на весах в отеле и официальном взвешивании.

«Поздравляю гения, который настроил весы бойцов так, чтобы они показывали на 200 г больше. Мы узнали об этом лишь после того, как вышли на официальное взвешивание. Мне повезло, что я была ниже лимита», – написала Ариане Карнелосси (боец андеркарда).

Об этом же сказала и Норман Дюмон (ей тоже драться в прелимах), заявившая, что сбой произошел в ночь перед взвешиванием. Утром бойцы увидели, что они тяжелее нужного веса на 0,9 кг. А Кейси О’Нилл конкретизировала:

«Для контекста: мы дважды взвешиваемся перед официальными представителями, прежде чем выйти на реальные весы. Один раз в отеле, один раз в комнате перед процедурой. И человек там говорит, что ты в весе, а официальные весы – нет. Там я показала 65,7 кг, на официальных – 65,9».

Какие вообще правила взвешивания? И были ли такие случаи в чемпионских боях других промоушенов?

Согласно правилам, без штрафа боец может превысить лимит весовой категории на 500 граммов. Если больше, то он либо отдает процент от гонорара сопернику, либо получает желтую карточку (то есть минус балл в бою), либо все это вместе.

Граница легкого дивизиона UFC – 70,3 кг. То есть фактически боец может показать на весах 70,8 кг и быть в деле, но это правило не распространяется на титульные бои. Здесь у спортсменов должен быть так называемый чемпионский вес, то есть ровно на границе официальной категории. Гейджи его показал, а вот Оливейра перевалил на 200 граммов. Поэтому UFC и лишил его титула. Но так как Чарльз показал не больше лишних 0,5 кг, то никаких других санкций не было: бой официально в силе, а Джастин не имел права отказаться от поединка.

Вообще в истории MMA было совсем мало случаев, когда чемпион или претендент проваливали взвешивание.

• В 2008-м чемпион WEC Пауло Фильо не сделал вес перед защитой титула против Чейла Соннена. По правилам промоушена поединок совсем потерял статус чемпионского и продлился 3 раунда вместо 5, поэтому даже несмотря на победу Соннена, он не забрал титул.

• В 2015-м чемпион Bellator Брэндон Хэлси провалил взвешивание, его лишили титула, но Кендал Гроув забрал бы пояс в случае победы. Однако Хэлси победил техническим нокаутом в 4 раунде.

• В 2016-м чемпион UFC в полулегком веса Макс Холлоуэй готовился к защите против Энтони Петтиса. Но претендент не уложился в рамки дивизиона, соответственно, не мог стать чемпионом. В любом случае Петтис проиграл, а титул остался у Холлоуэя.

И отдельные саги были в российском промоушене ACA.

• В 2019-м Али Багов перевесил лимит легкой категории на 1,75 кг. Организация предложила ему сохранить бой против Хусейна Халиева, но пояс получил бы только Халиев в случае победы. Багов отказался, из-за чего его отстранили на срок от 6 до 12 месяцев.

• В 2020-м чемпион полулегкого веса Филипе Фроес не согнал лишние 300 граммов, из-за чего потерял титул. Марат Балаев остался официальным претендентом, но проиграл, поэтому пояс стал вакантным.

• В 2021-м все тот же Фелипе Фроес, но уже как претендент, провалил взвешивание, в то время как чемпион Магомедрасул Хасбулаев успешно уложился в рамки дивизиона. Фроеса лишили шанса завоевать титул, но он все равно проиграл.

Так что Оливейра стал только четвертым чемпионом в истории мировых MMA, который потерял титул из-за провеса. И первым – в UFC. Очередной рекорд в копилку Чарльза.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC, Carmen Mandato, Vaughn Ridley