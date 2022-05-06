Титульный бой Оливейры и Гейджи, Фергюсон против Чендлера. Онлайн UFC 274

Начало 8 мая в 05:00 по московскому времени.

Очередной номерной турнир UFC радует безумным кардом. На UFC 274 в Финиксе пройдет вторая защита титула Чарльза Оливейры, который встретится с ярким нокаутером Джастином Гейджи. Также на этом турнире Роуз Намаюнас проведет реванш с Карлой Эспарзой, а Тони Фергюсон сойдется с Майклом Чендлером, причем проигравший в этом поединке, скорее всего, будет уволен из промоушена.

Мы не пройдем мимо этого турнира: все главное будет в нашей онлайн-трансляции!

До боев

Чарльз Оливейра набрал мощнейший ход в UFC: бразилец не проигрывал с 2017-го, победив за это время 10 раз подряд. Последние скальпы особенно впечатляют: сначала Тони Фергюсон, а затем победы в титульных боях над Майклом Чендлером и Дастином Порье. Причем Чендлер и Порье капитулировали досрочно, Майкл – техническим нокаутом, а Дастин – удушающим.

Теперь лучшему джитсеру промоушена предстоит встретиться с человеком, который привык заканчивать поединки совершенно другим образом – нокаутом. Джастин Гейджи заслужил новый титульный шанс победой над тем же Чендлером и обещает, что Оливейре придется пройти через ад.

«Если Чарльз сможет победить меня, то я буду восхвалять его. Чтобы победить меня Оливейре придется пройти через ад, как это сделал Нурмагомедов, но Чарльз не такой сильный, как Хабиб. У него нет в арсенале этих взрывных тейкдаунов.

Оливейра считает, что я в определенный момент перегну палку и совершу ошибку. Я хочу сказать, что Чарльз должен молиться каждый день, чтобы ему удалось перевести меня в партер. Если у него ничего не получится, то это будет та же ночь, что и с Майклом Чендлером, только из пяти раундов», – считает Гейджи.

Но Чарльз максимально уверен в себе:

«Джастин просто парень-рубака, который на 100 процентов полагается на свои руки, потому что это все, что у него есть. Я же во всех компонентах превосхожу Гейджи. Я лучше на ногах, лучше в партере, лучше в борьбе, у меня выше бойцовский IQ и сильнее бойцовский дух. Я чемпион, и это реальность. В эту субботу я приумножу свое наследие и нокаутирую Джастина Гейджи».

В со-главном событии UFC 274 Роуз Намаюнас будет защищать титул промоушена против Карлы Эспарзы, также на турнире подерутся Майкл Чендлер и Тони Фергюсон.

Полностью мейнкард выглядит следующим образом:

• Чарльз Оливейра (32-8) – Джастин Гейджи (23-3);

• Роуз Намаюнас (11-4) – Карла Эспарза (18-6);

• Майкл Чендлер (22-7) – Тони Фергюсон (25-6);

• Маурисио Руа (27-12-1) – Овинс Сен-Прю (25-16);

• Дональд Серроне (36-16) – Джо Лоузон (28-15).

Наша онлайн-трансляция начнется вместе с главными боями турнира – 8 мая в 05:00 по московскому времени, не пропустите!

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC