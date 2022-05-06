Титульный бой Оливейры и Гейджи, Фергюсон против Чендлера. Онлайн UFC 274

Начало 8 мая в 05:00 по московскому времени.
Очередной номерной турнир UFC радует безумным кардом. На UFC 274 в Финиксе пройдет вторая защита титула Чарльза Оливейры, который встретится с ярким нокаутером Джастином Гейджи. Также на этом турнире Роуз Намаюнас проведет реванш с Карлой Эспарзой, а Тони Фергюсон сойдется с Майклом Чендлером, причем проигравший в этом поединке, скорее всего, будет уволен из промоушена.
Мы не пройдем мимо этого турнира: все главное будет в нашей онлайн-трансляции!
До боев
Чарльз Оливейра набрал мощнейший ход в UFC: бразилец не проигрывал с 2017-го, победив за это время 10 раз подряд. Последние скальпы особенно впечатляют: сначала Тони Фергюсон, а затем победы в титульных боях над Майклом Чендлером и Дастином Порье. Причем Чендлер и Порье капитулировали досрочно, Майкл – техническим нокаутом, а Дастин – удушающим.
Теперь лучшему джитсеру промоушена предстоит встретиться с человеком, который привык заканчивать поединки совершенно другим образом – нокаутом. Джастин Гейджи заслужил новый титульный шанс победой над тем же Чендлером и обещает, что Оливейре придется пройти через ад.
«Если Чарльз сможет победить меня, то я буду восхвалять его. Чтобы победить меня Оливейре придется пройти через ад, как это сделал Нурмагомедов, но Чарльз не такой сильный, как Хабиб. У него нет в арсенале этих взрывных тейкдаунов.
Оливейра считает, что я в определенный момент перегну палку и совершу ошибку. Я хочу сказать, что Чарльз должен молиться каждый день, чтобы ему удалось перевести меня в партер. Если у него ничего не получится, то это будет та же ночь, что и с Майклом Чендлером, только из пяти раундов», – считает Гейджи.
Но Чарльз максимально уверен в себе:
«Джастин просто парень-рубака, который на 100 процентов полагается на свои руки, потому что это все, что у него есть. Я же во всех компонентах превосхожу Гейджи. Я лучше на ногах, лучше в партере, лучше в борьбе, у меня выше бойцовский IQ и сильнее бойцовский дух. Я чемпион, и это реальность. В эту субботу я приумножу свое наследие и нокаутирую Джастина Гейджи».
В со-главном событии UFC 274 Роуз Намаюнас будет защищать титул промоушена против Карлы Эспарзы, также на турнире подерутся Майкл Чендлер и Тони Фергюсон.
Полностью мейнкард выглядит следующим образом:
• Чарльз Оливейра (32-8) – Джастин Гейджи (23-3);
• Роуз Намаюнас (11-4) – Карла Эспарза (18-6);
• Майкл Чендлер (22-7) – Тони Фергюсон (25-6);
• Маурисио Руа (27-12-1) – Овинс Сен-Прю (25-16);
• Дональд Серроне (36-16) – Джо Лоузон (28-15).
Наша онлайн-трансляция начнется вместе с главными боями турнира – 8 мая в 05:00 по московскому времени, не пропустите!
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Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC
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