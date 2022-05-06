Канело против Бивола. Онлайн супербоя с главной звездой бокса и российским чемпионом

Начало 8 мая в 06:00 по московскому времени.

Сауль Альварес возвращается в дело: главный боксер мирового ринга бросает себе очередной вызов и поднимается в полутяжелый дивизион, чтобы встретиться с Дмитрием Биволом – обладателем чемпионского титула WBA Super.

Канело попробует в очередной раз доказать, что он заслуженно занимает первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий, а не знающий поражений Бивол – удивить абсолютно всех. Мы не пройдем мимо такого события: все главное – в нашей онлайн-трансляции!

До боев

В 2021 году Сауль Альварес уверенно прошелся по соперникам в суперсреднем дивизионе, став абсолютным чемпионом этой весовой категории. После этого Канело стало скучно: и он сначала объявил о переходе в тяжелый вес и поединке против Илунги Макабу, но вскоре поменял планы и сосредоточился на завоевании чемпионского пояса в полутяжелом дивизионе.

Поэтому пока Артур Бетербиев и Джо Смит выяснят отношения между собой за 3 титула (WBC, IBF и WBO), Альварес подерется с чемпионом WBA Super Дмитрием Биволом.

Для Канело это уже второе путешествие в полутяжелый вес: ранее он нокаутировал Сергея Ковалева, который, правда, был далеко не в лучших кондициях. Теперь же Саулю нужно будет доказать, что без преимущества в габаритах он не растеряется и продемонстрирует всю свою мощь.

«Бивол – очень хороший боксер. Он чемпион в полутяжелом весе. Это опасное сражение, но мне очень нравится, люблю такие вызовы. Верю в свои способности, я тоже сильный боец. Я уверен в себе. Это будет очень хороший поединок», – говорит перед боем Альварес.

И Канело абсолютно прав: Бивол еще ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. У российского боксера 19 побед в 19 боях, при этом 11 нокаутом, а титулом WBA он владеет с 2017-го.

«Это мой дивизион, мой пояс, я здесь чемпион. Я должен выиграть, ведь Канело приходит в мою категорию, и я должен его побить. Все бойцы разные. Возможно, Альварес встречал раньше скорость, которая у меня есть, силу, которая у меня есть, передвижение, которое у меня есть. Но он не встречал комбинацию из этого», – уверен Дмитрий.

Дополнительная интрига к этому противостоянию: победитель наверняка встретится с победителем пары Бетербиев – Смит, которые подерутся 18 июня. А это значит, что уже в 2022 году может появиться абсолютный чемпион в полутяжелом весе. И не исключено, что 4 титула разыграют российские боксеры.

Но для начала Биволу нужно справиться с Канело, а мы будем внимательно следить за поединком в этой онлайн-трансляции: начало 8 мая в 06:00 по московскому времени, не пропустите!

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller