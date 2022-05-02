Федор Емельяненко сцепился с Шлеменко после ухода из Союза ММА и назвал его блогером. Что вообще происходит?

Неожиданный конфликт.

Союз MMA России – главный орган в смешанных единоборствах страны, который, кажется, должен объединять людей из этого спорта. Но он фактически стал причиной конфликта Федора Емельяненко и Александра Шлеменко. Мы привыкли, что Шторм высказывается в любой ситуации, и уход Емельяненко из организации не стал исключением.

Но ответы Федора – что-то максимально редкое. И когда Емельяненко называет Шлеменко популярным блогером, у которого один почерк со стремящимся в политику президентом Союза ММА, мимо ситуации не пройти.

Емельяненко ушел из Союза MMA из-за разногласий с президентом организации. При этом Габдуллин – протеже Федора

Апрель начался с новости об уходе Федора Емельяненко из Союза MMA, где боец занимал должность почетного президента (с 2018-го) и председателя наблюдательного совета.

«Дорогие друзья! С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю Союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева.

Для меня очень важно сохранить с вами дружеские и теплые отношения. Я благодарен вам за годы совместного развития нашего вида спорта. Возможно, если что-то изменится, я вернусь к работе в Союзе», – заявил Емельяненко.

Президент организации Габдуллин ответил через день:

«Уход Федора Емельяненко стал потерей для нас. Он занимал эту должность последние 4 года, после того, как ушел с поста руководителя. Федор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение.

Тем не менее, я уважаю решение Федора. Он внес огромный вклад в развитие ММА в России. Он – личность, олицетворение нашего спорта и ориентир для многих ребят и девушек, кто только начинает спортивный путь. Для меня Федор – больше чем кумир, великий спортсмен, живая легенда, он товарищ, который всегда рядом – даже теперь, когда он выбрал свой путь».

Немного символично, что 16 мая Союз MMA отметит 10-летие, однако обсуждать его приходится именно под таким углом. Союз должен был стать главной организацией страны, выводящей спорт на новый уровень, но кроме контроля любительских соревнований и предоставлении судей для профессиональных – ничего не происходило.

С самого начала, то есть с 2012-го, Союз возглавлял Федор, что выглядело логичным: в июне того года он завершил карьеру, а как самый известный и влиятельный российский боец, пожалуй, и должен был взять на себя регулирующий MMA орган. Но в декабре 2015-го Емельяненко вернулся в спорт, а в 2016-м его все-таки переизбрали на второй срок в Союзе, хотя совмещение карьер бойца и чиновника вряд ли были возможны в полной мере. Поэтому в 2018-м президентом стал Радмир Габдуллин.

Габдуллин был помощником Емельяненко с основания Союза. У Радмира есть бойцовский бэкграунд – выступал с 2007-го по 2009-й, исключительно в M-1 Global, промоушене, который возглавлял Вадим Финкельштейн, бывший менеджер Федора. За это время он набил рекорд 5-2 и в итоге сосредоточился на общественной работе. Президентом Союза Радмир стал благодаря Емельяненко, но за 4 года правления организация не то что не шагнула вперед, но и потеряла авторитет, который в целом держался на фамилии Федора. Судя по всему, многие процессы внутри Союза MMA, а также внешние коммуникации вышли из-под контроля.

И тогда Федор ушел, хотя и так его должность была скорее формальной: вряд ли он участвовал в деятельности организации, но она по-прежнему плотно ассоциировалась с Емельяненко. Правда, в конце апреля появилась информация, что боец в Москве провел собрание с участием 16 членов президиума Союза ММА, по итогам которого Габдуллину посоветовали уйти.

«Считаю это решение нелегитимным, президиум был не в полном составе. Не планирую уходить со своего поста. Решение о передаче полномочий я могу принять исключительно лично, просьбы подобного рода не интересны. Все руководство Союза ММА России обязано представить отчет о проделанной работе за четыре года. Итоговое решение будет принимать конференция», – ответил Габдуллин.

Поступок Федора осудил Шлеменко, сравнив уход с ситуацией, когда Емельяненко назвал брата Александра Иудой

А вот Шлеменко, в отличие от Федора, в этом году стал ближе к Союзу ММА России. В феврале он согласился на предложение Габдуллина стать его советником.

«Я принял предложение президента Союза ММА России Радмира Габдулина стать советником по Сибирскому федеральному округу, потому что это наш регион и нужно его развивать. Мы первые, кто провел детский турнир в России, как только было разрешено делать состязания с 12 лет. Мы ежегодно их проводим. И нам приятно делиться нашим опытом с другими ребятами в Иркутске, Красноярске. Школа «Шторм» представлена почти во всех регионах Сибири», – прокомментировал назначение Шлеменко.

Поэтому, естественно, Александр не прошел мимо ухода Федора:

«Я вообще не понимаю Федора. Зачем это было? Это как в ситуации с его родным братом, которого он называл Иудой. Здесь то же самое – это его спарринг-партнер. Это им воспитанный человек, из его команды. Почему нельзя встретиться и поговорить? Мое мнение, все это плохо для Союза, это его дискредитирует».

И неожиданно для всех, Федор, который обычно не комментирует выпады, ответил.

«Мне жаль, что Александр Шлеменко, думая о благе Союза ММА, в котором он стал советником действующего президента, привлекает к себе внимание, раздавая направо и налево комментарии о ситуации, в которой не разобрался. Мне неприятно было осознать, что у Радмира, который стремится в политику, и у Александра, который становится популярным блогером, один почерк», – заявил Емельяненко.

Шлеменко сказал, что не собирается вступать в дополнительную полемику с Федором, но продержался примерно сутки, выложив новый комментарий:

«Просят прокомментировать слова Федора в мой адрес. Я решил не давать десять интервью направо и налево, как говорит Федор, а ответить в своем блоге как настоящий блогер. Хотелось бы прояснить для тех, кто, как и Федор, не понимает, как это работает. Мне звонят журналисты, просят ответить на различные вопросы – я отвечаю.

Конечно, можно отгородиться от всех, спрятаться, ни с кем не общаться – и пусть потом люди сами думают, что же означает твое молчание. Кому-то, может быть, так удобнее.

В этой ситуации я не поддерживаю ни Федора, ни Радмира. Я просто хочу понять логику Федора. Со слов Федора, он оправдывал ошибки Радмира его неопытностью. Значит, с его слов получается, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек? А кто его туда назначил? Сам Федор. Или Радмир сначала был опытным, а потом стал неопытным?

Почему меня это так интересует? Потому что я считаю, что Союз ММА – наша общая организация. Если кто-то считает, что это организация лично Федора или Радмира, то пускай. Я, наверное, такой наивный, но считаю это нашей общей организацией».

Вряд ли Емельяненко пойдет дальше и что-то ответит: сейчас он не имеет отношения к организации, и есть сомнения, захочет ли в дальнейшем снова себя с ней ассоциировать. А вот для Шлеменко, который так рьяно вписался за имидж Союза ММА, с его любовью к публичным выступлениям, комментариям и нынешней должности, видимо, есть сценарий. Руководство организацией идеально вписывается в карьерную лестницу Шлеменко.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина; instagram.com/alexandershlemenko; mmaunion.ru; youtube.com/FighteRevolution: мма.рф; ru.wikipedia.org/Aleks Fight