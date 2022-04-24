Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой

Недосягаемый уровень для Диллиана Уайта.

Тайсон Фьюри поединком против Диллиана Уайта собрал целый «Уэмбли»: футбольный стадион заполнился, чтобы посмотреть, сможет ли Цыганский король защитить титул WBC против обязательного претендента. Тайсон подогревал поединок фразами, что этот бой, видимо, – последний в его карьере.

От нокаутера Уайта ждали конкуренции лучшему тяжеловесу мира, но этого не было совсем: Фьюри просто разнес соперника, закончив бой в шестом раунде идеальной двоечкой.

А потом в ринг к Тайсону поднялся чемпион UFC – Фрэнсис Нганну.

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Диллиан Уайт сразу же занял центр ринга, пытаясь подлавливать Фьюри и зажимать его у канатов. Но скорость, реакция и работа ног Тайсона стали слишком большой проблемой для претендента. В первом раунде чемпион в основном раздергивал соперника, а тот откровенно выцеливал мощный панч, на котором у Диллиана построена вся карьера.

Но попасть по сконцентрированному Фьюри сложно: и когда Тайсон подключил удары не только передней рукой, но и дальней, Уайт стал заметно проседать. Атаки Диллиана были видны издалека, Фьюри легко от них уходил, а потом играючи наращивал темп, даже не стараясь работать серийно. Двоечек для Уайта было достаточно.

Для Диллиана все закончилось в тот момент, когда Фьюри начал использовать еще и клинч. Уайт окончательно замедлился, а задача Тайсона стала совсем простой. В итоге Диллиан не дожил даже до 7-го раунда: на последних секундах 6-го Фьюри зарядил левый джеб и правый апперкот, после которого Уайт рухнул.

Рефери открыл счет, Диллиан поднялся, но сразу же потерял равновесие – и бой остановили.

Тайсон Фьюри легко защитил титул WBC и подтвердил, что бой против Уайта, скорее всего, был последним в карьере:

«Диллиан Уайт – воин, и я верю, что он станет чемпионом мира, но сегодня Диллиан встретил великого спортсмена. Я один из величайших тяжеловесов всех времен, и, к несчастью для Уайта, сегодня ему пришлось встретиться со мной здесь.

Я обещал своей жене, что третий бой с Уайлдером будет последним. Так и должно было быть, но я очень хотел выступить перед фанатами на «Уэмбли». Возможно, это все. Возможно, это последний бой Цыганского короля. И что за прекрасное завершение карьеры».

Но сразу после поединка в ринг поднялся чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну, бой с которым Тайсон раскачивает уже довольно долго, причем почти по любым правилам. Так что, возможно, нас ждет если не бой за абсолютное чемпионство (против Александра Усика или Энтони Джошуа, в зависимости от исхода реванша), то денежный и хайповый поединок – почему нет?

Хотя и коллекция из 4-х чемпионских поясов, наверняка, заставит Тайсона Фьюри немного отложить уход с ринга, ведь ему всего 33 года.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge