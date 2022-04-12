Подводим итог краха Яна в реванше. Стерлинг – не борец, Петр подарил оба боя, а поединка с Двалишвили лучше избегать

Прикидываем, что будет дальше.

Трудно поверить, но это правда: Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна в реванше и защитил пояс UFC. Тем, кто видел оба поединка, это кажется нелепой случайностью. Да, в обоих боях Ян был сильнее. Но оба раза Петр ошибся и подарил Стерлингу победу.

После UFC 273 прошло несколько дней, но страсти не утихают. Кто-то считает, что Ян выступил плохо, а кто-то, что Стерлинг прыгнул выше головы. Как часто бывает, правда где-то посередине: в реванше Алджамейн реализовал свой геймплан с контролем из бэк-маунта, к которому Петр оказался не готов. Тактическая ли это победа? Лишь отчасти, ведь во всем остальном Стерлинг был плох, как и в первом поединке.

Подводим итоги громкого противостояния и разбираемся, что ждет обоих бойцов в UFC дальше.

Победа Стерлинга – триумф жертвы. Алджо слишком сильно травили, но он проявил характер и вышел на бой. Хотя в обоих поединках был хуже Яна

Про бой Яна и Стерлинга сказано многое, но хочется подвести итог. Разговоры об украденной победе и спорном первом раунде – уже история. Петр должен был уверенно выигрывать, ведь еще в первом поединке показал, насколько он сильнее Стерлинга.

Алджамейн не так уж преобразился в реванше: он снова проводил много неудачных тейкдаунов, снова проигрывал в стойке и снова устал в концовке. Феноменальная физическая форма, о которой столько говорили, не сильно помогла Алджо, ведь его опять хватило лишь на пару раундов.

А вот тактические нововведения принесли Стерлингу успех. Как и в первом поединке, у Алджо не получались тейкдауны, но он изменил подход: вместо охоты за финишем сделал ставку на контроль со спины – то, что он умеет лучше всего. Это не случайность, ведь в первом бою после единственного удачного перевода Алджо, наоборот, пытался добить Петра (чем позволил россиянину легко подняться). В реванше же Алджо устроил настоящую охоту за спиной Яна, к чему Петр оказался не готов.

Так что Яну стоит винить в поражении себя, а не только судей, которые отдали первый раунд Стерлингу. Ведь Петр уступил Алджамейну тактически, позволив менее мастеровитому сопернику сыграть на своих сильных сторонах.

Для Стерлинга же первая защита пояса – настоящая победа над собой. Трудно вспомнить, когда боец оказывался под таким прессингом не только фанатов, но и коллег. Сперва Алджамейна обвиняли в симуляции, а впоследствии – в трусости, когда он слетал с реванша с Яном. И хотя у критики были основания, это тяжелое испытание для бойца. Спустя год Стерлинг все-таки вышел в клетку с Петром и удивил мир, снова одержав спорную победу.

Однако чемпионство Стерлинга – это больше провал Петра, чем заслуга американца. Алджамейн — хороший боец, но не чемпионского калибра, ведь недостатков у него больше, чем достоинств. В реванше у Стерлинга был всего один козырь, который он использует в экстремальных ситуациях и про который Ян отчего-то забыл. Петр раз за разом отдавал Алджо спину, из-за чего и проиграл бой. Хотя во всех остальных компонентах он снова был намного сильнее Стерлинга.

Экс-боец UFC Джош Томпсон считает, что Ян выиграл бой, но недопустимо много ошибался.

«Ян был не только злым. Некоторые моменты в его исполнении были просто глупыми. Например когда он отдавал спину. Если ты изучал Алджо, то наверняка знал, что он невероятно хорошо работает, когда ему отдают спину. Что ты творишь? Он сам выбрасывал удар над его головой, отдавая спину, вместо того, чтобы попытаться клинчевать.

После того, как Петр проиграл 2-й и 3-й раунд, он начал это делать, но те пятиминутки он уже отдал. Я считаю, что Петр победил, но это не грабеж. Алджо сделал то, что должен был сделать», – заявил Томпсон.

Ян подарил Стерлингу победу в первом бою и сделал это во втором. И в том, почему это случилось – несколько причин.

Во-первых, Ян снова медленно раскачивался – это его обычная тактика в UFC. Когда стратегия приносила результат, казалось, что она оправдана. Долго раскачиваясь, Петр присматривался к сопернику, позволял ему вымахаться, после чего включался в работу. Именно из-за этой тактики Петр часто отдает стартовые раунды: по судейским карточкам от проиграл первый раунд Сэндхагену, а Альдо и Стерлингу в прошлогоднем бою – уступил второй.

В реванше Ян сделал выводы: он сразу забрал центр октагона, но при этом снова не рисковал и наносил мало ударов. Впоследствии именно этот раунд лишил Петра титула, ведь двое судей отдали его Стерлингу. Будь Ян более активным на старте, стремись к финишу, возможно, все бы сложилось иначе. Ведь Петр владел инициативой, зажимал Стерлинга к сетке, но проиграл по акцентированным ударам – 13 на 19. А в совокупности за раунд Ян выбросил ударов почти в два раза меньше, чем соперник – 19 против 40.

Ян слишком долго разгоняется на старте поединка и не показывает максимум. Это дает простор для судейских трактовок, которые в реванше со Стерлингом были не на стороне Петра. И в этом вина россиянина – Ян слишком привык плавно входить в бои, что не так уж логично для боксера, который регулярно доводит схватки до решения.

Во-вторых, Петр недостаточно хорошо подготовился к реваншу. Алджамейн — не боец-универсал, и у него не так много сильных сторон. У американца нет нокаутирующего удара, он плохо проводит тейкдауны и не может контролировать соперника в маунте. Все, что Алджо умеет хорошо – это работа в бэк-маунте, то есть в позиции, когда он забрался сопернику за спину. И хотя это главное оружие Стерлинга в UFC (достаточно вспомнить, как он задушил Сэндхагена в первом раунде), Ян раз за разом, начиная со второго раунда, поворачивался к Алджо спиной. Что это: только плохая подготовка или также ошибки под прессингом – сказать трудно.

В-третьих, Ян показал, что недостаточно гибок и с трудом перестраивается по ходу боя. Уже после второго раунда в углу Петру сказали – не поворачиваться спиной к Стерлингу. Что сделал Ян в третьем раунде? Пропустил тейкдаун, после чего сразу попытался подняться – снова повернулся спиной к Алджо.

В-четвертых, становится очевидно, что у Яна весьма ограниченный арсенал. Соперники заранее знают, что Петр будет делать. И хотя противостоять этому чертовски трудно, Ян не способен удивить. Он вряд ли бросится вас нокаутировать с первых секунд, он не станет вас переводить и удерживать на канвасе. Петр дерется в тайском стиле, при этом с большим уклоном в бокс – по статистике аж 71% ударов боец выбрасывает в голову соперника.

Петр нацелен на тяжелые попадания по голове, застаивается, из-за чего часто не дает нужный объем. Даже в первом поединке Ян проиграл Стерлингу по акцентированным ударам – 86-97 (эти удары включают попадания не только по голове, но также по корпусу и ногам). А Сэндхагену Петр уступил 149-169.И даже в реванше, где Алджо три раунда отбивался, а два – висел на спине Яна, американец нанес почти столько же акцентированных ударов за бой – лишь 63-62 в пользу Яна.

Петр часто заряжен на мощный удар или комбинацию, из-за чего в глазах судей выглядит пассивно. К тому же Ян не уклоняется от ударов, а принимает их в глухой блок, что также неоднозначно воспринимается судьями. Если соперник выбрасывает много лоу-киков, ударов по корпусу и попадает в блок, то Ян со своими одиночными, но точными ударами – может проиграть близкие раунды в глазах судей. Даже те, в которых очевидно доминирует – как это было в первом раунде реванша со Стерлингом.

Не стоит перехваливать Стерлинга: он джитсер, а не борец. Он имеет много пробелов и хорош лишь в бэк-маунте

Принято считать, что Стерлинг – сильный борец, но это миф. Петру не нужно ехать в Дагестан, чтобы справиться с Алджамейном – у россиянина есть все необходимые навыки, чтобы побеждать. Начнем с того, что Стерлинг кошмарно выполняет тейкдауны. Только вдумайтесь: у Алджамейна лишь 22% успешных тейкдаунов в UFC. А всего в промоушене он совершил 111 попыток, из которых увенчались успехом лишь 21. Статистически лишь каждая пятая попытка Стерлинга провести тейкдаун завершается успехом – ужасный показатель.

При этом каждая пятая попытка – в лучшем случае. Ведь в первом поединке Ян и вовсе защитился от 16 из 17 попыток Стерлинга провести тейкдаун. А во втором – от 20 из 22. За два боя Стерлинг сделал почти 40 попыток перевода, из которых только 3 были удачными. При этом в первом поединке Петр и сам боролся: швырял Стерлинга подсечками и даже воткнул американца в канвас.

Поэтому Яну не нужно «прокачивать» борьбу в Дагестане. У него уже есть все необходимые навыки, чтобы защищаться от Стерлинга. Проблема в том, насколько Петр считал Алджамейна угрозой перед реваншем, готовился ли он так усердно к защите от тейкдаунов, как делал это перед первым поединком? Ведь уровень борьбы Стерлинга несопоставим с дагестанской школой, поэтому подготовиться к этому сценарию Петр мог и в Таиланде.

Но ставилась ли такая задача? Сложилось впечатление, что Ян недооценил Стерлинга, сконцентрировавшись на своих сильных сторонах. Петр посчитал, что Алджамейн уже не сможет его удивить, поэтому незачем готовиться тактически. Но оказалось, что американец перехитрил Петра и вышел на бой с более эффективным геймпланом. Он ждал ошибки Яна и охотился за его спиной, после чего закрывал замок и не отпускал до конца раунда. Стерлинг настолько боялся двигаться, что почти не обострял, ведь ему был нужен контроль, а не финиш (Алджо почти весь третий раунд провисел на Петре, но проиграл по акцентированным ударам).

Но эта победа не отменяет того, что Стерлинг – не боец чемпионского уровня (из-за недостатка универсализма), который под давлением становится еще более средним. Многие любят припоминать Яну, что на пути к титулу он дрался лишь с ветеранами. А с кем дрался Стерлинг? До чемпионского боя он одержал 5 побед подряд, перед Яном финишировав Сэндхагена. Напомним, что Кори – кикбоксер без партера, который сам признавался, что не умеет бороться. До этого же у Стерлинга были крепкие Педро Муньос и Джимми Ривьера, в остальном же – не самые топовые бойцы дивизиона. При этом Алджо выступает в UFC с 2014-го, и у него уже было 3 поражения, при этом 2 из них – подряд.

А вот единственный по-настоящему именитый соперник Стерлинга – Марлон Мораес (он дрался за пояс с Сехудо) – вырубил Алджамейна наглухо. Да, это случилось в декабре 2017-го, но уже тогда Мораес показал, как драться со Стерлингом и как Алджамейн теряется под давлением.

Самая сильная сторона Стерлинга – работа со спины. У американца слабый контроль в маунте: если Алджо оказался на сопернике сверху, то у него плохо получается его контролировать. Так было во всех поединках до Яна, когда Стерлинг, если и проводил тейкдаун, то не мог удержать соперника на земле.

Показателен эпизод из боя Стерлинга с Бреттом Джонсом. Валлиец – не самый сильный боец, но даже его Алджамейну не удавалось контролировать. После перевода Джонс сразу поднимался, а Стерлинг не мог ничего с этим поделать. И так было весь бой, пока Стерлинг все-таки не забрался Джонсу за спину и не начал накидывать удары, забрав в итоге победу решением.

Вероятно, проблема в том, что у Стерлинга аномально разнится сила в верхней и нижней части тела. Алджо не может вырубать (у него руки-подушки – ни одного чистого нокаута в карьере) и плохо делает тейкдауны (лишь 22% удачных). Зато у Алджо невероятно сильные ноги, и антропометрия помогает ему закрывать очень крепкий замок на сопернике в позиции бэк-маунта. Алджо может запрыгнуть на оппонента прямо из стойки, после чего скинуть его очень тяжело. Ведь Стерлинг ловко закрывает замок и отлично контролирует туловище соперника. К слову, дисбаланс в силе конечностей проявляется и в стойке: Стерлинг намного лучше орудует ногами, а удары кулаками – не его конек.

В работе за спиной соперника Стерлинг – один из лучших в дивизионе, если не во всем UFC. Достаточно вспомнить бой Алджо с Коди Стаманном. В этом поединке у Алджамейна были проблемы в партере – соперник его переводил и даже некоторое время контролировал.

Стерлингу нужно было забраться за спину. И Алджо это сделал – придушив Стаманна из бэк-маунта во втором раунде.

Это наводит на мысль, что Стерлинг – скорее хороший джитсер, чем борец. Ведь он плохо проводит тейкдауны (это известная проблема выходцев из джиу-джитсу), слаб в контроле сверху и граунд-энд-паунде. Алджо очень опасен, когда лежит на спине, ведь хорошо защищается и пытается выходить на сабмишены, угрожая атакующему сопернику треугольником. Также Стерлинг хорош в позиции бэк-маунта, в которой отлично удерживает соперника, набивает удары и выходит на удушающие. Таким образом, в грэпплинге у Стерлинге больше слабых сторон, чем сильных. А то, почему этого хватило для победы – надо спрашивать не только у судей, но и у самого Петра.

Что теперь будет с карьерами Яна и Стерлинга в UFC? Алджо ждет защита титула против Диллашоу, а Петру нужен реванш с Жозе Альдо

Вероятно, свою вторую защиту титула Стерлинг проведет против Диллашоу. И если Ти Джей учтет ошибки Петра, то может взять пояс. Проблема лишь в том, что Стерлинг – очень большой для легчайшего веса, и он будет заметно габаритнее Диллашоу. Поэтому Ти Джею все 5 раундов нужно быть осторожным и не отдавать Стерлингу спину, что будет не так просто.

Кроме того, у Алджо длинные конечности и сильные ноги, чем он пользуется, не подпуская соперников на ближнюю дистанцию. И хотя Ти Джей не набрал прежнюю форму после дисквалификации за допинг (и не факт, что наберет), в стойке он должен перебивать Алджамейна. Ведь Стерлинг хоть и способен давать объем, но все равно имеет много дыр в защите.

Что касается Яна, то ему вряд ли придется долго возвращаться к титульнику. Вокруг Петра осталась аура «народного чемпиона», и UFC не станет мучать его множеством боев. Возможно, Яну хватит одной победы, чтобы снова вернуться за поясом. Ведь претендентов на титул не так много. Сейчас наиболее вероятным кажется реванш Петра и Жозе Альдо, потому что бразилец одержал три победы подряд, нравится фанатам и идет 4-м в рейтинге.

Менее вероятен, но возможен бой Яна и Мераба Двалишвили – грузинского друга Стерлинга, который идет 6-м в рейтинге (у него 7 побед подряд) и у которого есть конфликт с Петром. Но если реванш с Альдо максимально выгоден Петру и может вернуть его в титульную гонку, то поединок с Мерабом – настоящее испытание. Ведь Двалишвили – хороший борец (в отличие от Стерлинга), который умеет проводить тейкдауны и доминировать в партере. А еще у Мераба – очень брутальные добивания.

Да, Двалишвили можно вырубить (его в последнем поединке чудом не добил Мораес), можно перестрелять, ведь у Двалишвили не лучший бокс. Но все зависит от продолжительности боя: если он продлится три раунда, то у Яна могут быть большие проблемы. Но вероятней, что он будет длиться 5 раундов, и тогда у Петра будут варианты. Впрочем, бой с Альдо все равно намного предпочтительнее, ведь стилистически бразилец намного более удобен Петру.

Фото: Gettyimages.ru/James Gilbert; REUTERS/David Yeazell-USA TODAY Sports