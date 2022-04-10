А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

Катастрофа.

На UFC 273 Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу, и в этом вина россиянина. Он снова медленно начал поединок (хотя и работал первым номером), сам отдавал Стерлингу спину, из-за чего проиграл второй и третий раунд, а в концовке – не смог финишировать Алджамейна.

Ян имеет недостатки, но он сильнее Стерлинга как боец, из-за чего обидно вдвойне. Петр победил бы Стерлинга в первом поединке, не нанеси тот самый запрещенный удар. И Петр победил бы Стерлинга в реванше, донеси тренеры до него простую мысль: нельзя поворачиваться спиной к Стерлингу (именно это Петру говорили в углу после второго раунда, но он продолжил ошибаться). Ведь Ян хорошо защищался от тейкдаунов Алджамейна – заблокировав 20 попыток из 22. Но именно эти две удачные стали для россиянина фатальными.

Ян сам заманил себя в ловушку, из которой теперь будет выбираться. Вместо двух уверенных побед Петр дважды проиграл бойцу, которого спокойно мог проходить. И если запрещенный удар – нелепая ошибка, то повороты спиной к Стерлингу – провальный геймплан и плохая подготовка. Ведь Алджамейн – специфический борец: он плохо делает тейкдауны (2 из 22 в реванше и 1 из 17 в первом бою) и слабо контролирует соперника, находясь в партере сверху, что было заметно в предыдущих поединках.

Единственное, что Стерлинг делает отлично – это проходы за спину: у него сильные ноги, и он способен долго висеть на сопернике «рюкзаком». Это он уже продемонстрировал с Сэндхагеном, которого задушил на старте поединка. Ян не должен был, защищаясь от прохода в ноги, разворачиваться к Алджамейну спиной.

Однако ошибки Петра не отменяют того, что он, скорее всего, выиграл этот бой. Об этом говорит и Дэйна Уайт, который считает, что именно Ян забрал первый, четвертый и пятый раунды. Однако судьи посчитали иначе: на карточках двух из них именно Стерлинг взял первую пятиминутку. И это решение лишило Петра титула.

Выбор судей был странным: у Д’Амато давняя репутация «крота», которого требуют уволить фанаты. Но в его назначении на бой Яна нет заговора

Спорное решение приняли судьи Сал Д’Амато и Элизеу Родригес. И это самое интересное, ведь Сал – судья с кошмарной репутацией, которого фанаты давно требовали лишить лицензии (или хотя бы перестать назначать на турниры UFC). Родригес – судья, который судил в UFC впервые за пять лет. А за карьеру с 2011-го отсудил всего 10 турниров в ММА и не работал на больших боях.

Мы не ищем теории заговора, а уж тем более – предвзятость судей к российскому спортсмену. Большинство специалистов, которые работают на турнирах UFC, обладают хорошей репутацией. Но Сал Д’Амато – судья, которого давно критикуют. И у него в карьере уже было чудовищное решение, которое не поддается объяснению. Это бой Шона Стриклэнда и Джека Херманссона на UFC Fight Night, прошедшем в феврале 2022-го.

Коротко о бое: Стриклэнд доминировал все 5 раундов, работал первым номером и разбивал Херманссона. Джек – хороший грэпплер, но Стриклэнд защитился от всех его попыток провести тейкдаун. Мнение после боя было однозначным: Стриклэнд показал скучный бой, но в одну калитку разбил соперника. Так решили и двое судей, отдавшие Шону победу со счетом 49-46 (это значит, что боец выиграл 4 раунда из 5). Однако Д’Амато посчитал иначе, отдав победу Херманссону (!) со счетом 48-47. И хотя Стриклэнд все равно победил раздельным решением, это была настоящая катастрофа.

Уже тогда фанаты требовали выгнать Д’Амато, ведь не понимали, как зрячий человек мог увидеть победу Херманссона. Просто вдумайтесь в статистику по ударам в голову: 125-22 в пользу Стриклэнда после 5 раундов. 125-22! При этом Херманссон ни разу не перевел Шона, и у него не было контроля. Как можно отдать победу человеку, который нанес на 100 ударов в голову меньше, чем соперник? Этому не было объяснения. Как и не было объяснения, почему этот судья продолжает столь часто работать на турнирах UFC.

Ведь до этого у Д’Амато уже были странные решения: в поединке Нганну и Гана он, к примеру, единственный из всех судей отдал первый раунд Фрэнсису. Если вспомнить тот бой, то решение Д’Амато выглядит странно. При этом Сал – опытный судья и отработал огромное количество турниров UFC. Он начал работать в ММА еще в 2007-м, но скандалы преследовали его всю карьеру.

Второй судья был без опыта: Родригес почти не работал в UFC, а за всю карьеру отсудил лишь 10 турниров. Это катастрофически мало

Однако второй судья, который отдал победу Стерлингу, и вовсе не работал в UFC с 2015-го. Имя Элизеу Родригеса вряд ли известно фанатам: если Д’Амато судит едва ли не каждый турнир UFC много лет, поражая фанатов своими решениями, то Родригес и вовсе появился из ниоткуда. Формально Элизеу стал судить турниры по ММА еще в 2011-м, но за это время отработал лишь на 10 кардах. При этом на многих ему не доверяли больше 3-4 поединков.

Судейская карьера Элизеу Родригеса в ММА:

2011: 4 боя на Bellator 58;

2012: 4 боя на Bellator 80;

2013: 4 боя на WSOF 6;

2014: 3 боя на WSOF 8 и 2 на UFC on FOX 11 (не главные бои вечера);

2015: 3 боя на UFC Fight Night 70 (не главные бои вечера);

2016 – 2020: не работал в ММА;

2021: 15 боев на PFL 7-10;

2022: 2 боя на UFC 273;

Карьера Родригеса в качестве судьи ММА – сплошная загадка. Он работает с 2011-го, но судит по несколько боев в год, а в 2016-м и вовсе взял четырехлетний перерыв. Прорыв произошел в 2021-м, когда Родригес стабильно отработал 4 турнира PFL подряд. После чего и попал в UFC, где на сегодняшнем турнире отработал всего два боя: поединок Арсе и Сантоса (из раннего предварительного карда – самый первый на турнире) и титульный поединок Яна и Стерлинга – со-главный бой вечера.

Как можно было назначить на столь важный бой судью с минимальным опытом – загадка (у Элизеу чуть больше 30 боев за 11 лет карьеры). Родригес не работал на больших боях, имел длительный простой, а в UFC и вовсе почти никогда не судил. Причина выбора неясна, но фактически мы имеем: из двух судей, которые отдали победу Стерлингу, у одного – чудовищная репутация, а у второго – минимальный опыт судейства. Что, впрочем, не отменяет того, что Ян сам виноват в случившемся и должен сделать все, чтобы вернуться за титулом.

Фото: instagram.com/ufc; twitter.com/HerbDeanMMAl; Gettyimages.ru/Cooper Neill/Zuffa LLC