🏰 Похоже, Disney покупает UFC – за $4,3 млрд. Как это повлияет на промоушен и что будет с Дэйной Уайтом?

Разбираем две стороны вопроса.

Совсем скоро у UFC может появиться новый владелец – Disney. Компания рассматривает покупку промоушена за $4,3 миллиарда.

Цифры выглядят космическими, но что за ними скрывается? Авторы Sports.ru разделились на 2 мнения: с одной стороны – это потенциальный выход на новую аудиторию и увеличение масштабов вовлеченности, но с другой – политика, которая не позволит промоушену быть таким гибким и независимым.

Мнение Алексея Сафонова: Уайт держит UFC независимым, но когда последний раз вмешивался Disney – отменили топ-турнир в пандемию

Наблюдать сейчас за UFC одно удовольствие. И дело не в боях. Дело в решениях, которые принимает президент организации Дэйна Уайт. Ощущение, что промоушен – чуть ли не единственная спортивная лига в мире, которая не на словах держится подальше от политики. При этом сам Дэйна может до бесконечности поддерживать Дональда Трампа, но на решения внутри UFC это не влияет.

К середине марта 3 из 4 (!) турниров возглавляли российские бойцы. В со-главном событии UFC 273 в ночь на 10 апреля Петр Ян будет драться за титул. Хотя общий контекст в отношении спортсменов из России максимально понятен. Но у Дэйны достаточно стержня, чтобы не отступать от стратегий и контрактов.

Только вот нужно будет заключить всего один контракт, который этой возможности Уайта лишит. В 2016-м братья Фертитта продали промоушен группе компаний WME-IMG за $4 млрд. Это продюсерское агентство, которым владеют несколько инвесторов, а занимается оно и спортом, и шоу-бизнесом. Тогда сделка стала самой крупной в истории спорта – и это объяснимо. Ведь у UFC был праймовый Конор и огромнейший потенциал.

Сейчас схожей по статусу звезды у промоушена нет. Поэтому хоть потенциальная продажа и стала дороже фактически, но всего на $300 млн, что с учетом инфляции за 6 лет показывает, что UFC застопорился. Организации очень тяжело дается воспитание новых звезд, бойцы все чаще жалуются на гонорары, а Конор с момента прошлой сделки выиграл всего один раз.

Но это – не главная проблема. Получив контроль над UFC, Disney сможет диктовать свои правила, которые могут – и будут – гораздо более политизированы, чем у WME-IMG. Надо просто отмотать на парочку лет назад, чтобы убедиться в том, как это работает.

2020 год, начало пандемии. Весь мир, не говоря уже о спорте, встал на паузу. И только Дэйна Уайт изо всех сил старался сохранить апрельский UFC 249. Придумывал разные локации – индийские резервации, «Бойцовский остров», что угодно, лишь бы спасти ивент. И вроде все было готово, но...

В 2018-м UFC заключил контракт на $1,5 млрд с телеканалом ESPN, который перебил ставку за права на трансляцию турниров у FOX. Поэтому к моменту UFC 249 выстроилась нехитрая пирамида, по итогам которой Уайту позвонили и сказали турнир отменить. И вот как она выглядела:

• Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом;

• Disney, владеющий коммерческой телевизионной сетью ABC Inc;

• У ABC Inc 80% акций ESPN;

• ESPN влияет на Уайта из-за огромного контракта с телеправами.

Так UFC 249 сорвался, а для тех, кто смотрел чуть глубже, прозвучал первый звоночек: на UFC можно влиять политически. И если это было тогда, во время пандемии и через пирамиду звонков, то после покупки Disney все будет напрямую.

Disney — компания с четкой идеологией. Достаточно вспомнить, как киностудия Lucasfilm, принадлежащая Disney, уволила экс-бойца UFC Джину Карано и лишила ее роли в «Мандалорце». Причина — слишком консервативная позиция девушки: Джина открыто поддерживала Трампа, а травлю республиканцев сравнила с холокостом (хоть и косвенно).

Вероятно, теперь Уайту будет тяжелее и выражать собственные взгляды, и покрывать персонажей вроде Колби Ковингтона. Скажи боец свою фразу про «грязных животных» в эпоху Disney (так Колби обозвал бразильцев), не исключено, что его бы постигла участь Карано.

Да и вообще сложно представить, что Disney будет мириться с отмороженным трэштоком. Гораздо более вероятно – введет цензуру, будет полировать каждый ивент до лоска Белоснежки и влиять на Дэйну Уайта.

Мнение Ивана Ефимова: Если Disney купит UFC, то это даст промоушену новую аудиторию и финансовую стабильность

Вообще маловероятно, что эта новость сильно затронет зрителя. UFC сотрудничает с Disney не первый год – пусть только в вопросах трансляции. Не стоит ждать, что теперь бойцы будут драться в шортах с Микки Маусом, а в октагон выйдут супергерои Marvel. Со стороны Disney видится только коммерческий интерес. Если права на трансляции с каждым годом стоят все дороже, не проще ли купить сами лиги? Говорят, помимо UFC Disney присматривается к «Формуле-1», гонкам NASCAR и рестлинг-промоушену WWE.

Да, в нынешнем виде UFC достиг медийного потолка. Времена «после Конора», которые вот-вот наступят, не сулят лиге новых вершин. У UFC явный дефицит звезд, а многие потенциальные потребители по-прежнему критикуют бои за повышенную жестокость. Именно из-за репутации промоушена и сорвалась сделка с Disney в 2016-м. Тогда в медиагиганте посчитали, что лучше не смешивать детские мультики и кровавый мордобой.

Но сейчас сделка с Disney, во-первых, способна широко популяризировать UFC – легализовав лигу в глазах обывателя. MMA стремительно развиваются, в пиковые нагрузки штурмуют первое место в рейтингах (и на ТВ, и в интернет-ресурсах), а на дистанции держатся в диапазоне 2-4 строчек. При этом смешанные единоборства близки к стагнации, как раз из-за медийного потолка и устоявшейся аудитории. Это хоть и мощный пласт – мужчины в возрасте 15-45 лет, платежеспособный, но без выхода за его пределы.

Новый и качественный скачок в развитии возможен только в случае расширения вовлеченности. Когда этот спорт привлечет внимание не только мужчин. И Disney в этом плане – идеальный выход. Компания умеет работать на массовость: знает приемы для повышенного спроса, и на саму сделку обратят внимание, потому что она выходит за рамки привычных MMA. Примерно так было, когда официальным экипировщиком UFC стал Reebok – известный спортивный бренд, а не локальный Venom, который знали только фанаты.

MMA – это грань спорта и шоу-бизнеса. Новое видение от Disney позволит усилить вторую составляющую, не говоря уже о потенциальных интеграциях промоушена в продуктах компании. Когда перед каждым фильмом, где позволяет возрастная маркировка, можно будет пускать промо UFC, увеличивая аудиторию бренда – разве это не прекрасно?

Во-вторых, сделка способна помочь финансовой стабильности UFC – Disney умеет раскручивать проекты, хотя до этого и не спортивные. Вообще вся политика Disney последних лет – поглощение других компаний и фактическая монополия.

Сначала это был Pixar (2006 год), затем Marvel (2009-й), потом Lucasfilm (2012-й), Fox (2019-й), стриминговый сервис Hulu. Расширение медиахолдинга идет давно и планомерно, распространяясь почти на всю сферу ТВ-развлечений. От мультиков до кинофраншиз и трансляций – такой подход увеличил стоимость акций Disney в 5 раз.

При этом Disney не ломает систему производства продукта в поглощенной компании. Когда в 2006-м Disney приобрел Pixar за $7,4 млрд, то в договоре обозначил, что бывший конкурент сохранит творческие принципы работы. У Pixar действительно остался привычный стиль, но в производстве добавилось больше мультфильмов, которые принесли рекордную прибыль.

И хотя Disney не ломал творческие устои Pixar, он навязывал студии бизнес-стратегии, призванные увеличить прибыль. К примеру, массовое производство сиквелов, многие из которых не понравились фанатам, принесли серьезные деньги. Цифры подтверждают, что покупка Pixar стала успехом для Disney – на 2013-й год они заработали $7 млрд на одной только продаже товаров по мотивам «Истории игрушек». То же самое с покупкой Marvel: Disney приобрел компанию в 2009-м за $4 млрд, а в 2021-м она стоила уже $53 млрд – это примерно 16% от рыночной стоимости Disney.

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В случае с UFC вариантов сотрудничества множество: от реформы медиа-отдела до массовых трансферов бойцов других лиг и ребрендинга реалити-шоу The Ultimate Fighter, последний сезон которого провалился (тренерами команд были Александр Волкановски и Брайан Ортега).

Мы привыкли хвалить UFC, но работа промоушена в медиа далеко не идеальна. Ощущение, что Уайт создал завершенный с его точки зрения продукт, который обкатывает из года в год. При том, что UFC совершенно не умеет создавать звезд, а лишь подбирает ярких ребят, которые сами заявляют о себе. Был Конор? Отлично! Появился Хабиб? Еще лучше! Но когда два главных антагониста ушли в тень, оказалось, что в UFC жуткий дефицит звезд. И промоушен не совсем понимает, что с этим делать.

Перед каждым турниром UFC радует фанатов шикарными трейлерами, которым позавидуют лучшие голливудские блокбастеры. Но работа по продвижению бойцов удручает: что кроме влогов и пресс-конференций промоушен предлагает фанатам? У UFC нет популярных форматов – Уайт работает по старинке, а бойцы откровенничают перед зрителем, сидя на стуле в пустой комнате. Так было в UFC 10 лет назад – так остается и сейчас. При этом мир идет вперед, а спортивные гиганты борются за зрителя в сети. Но пока футбольные топ-клубы устраивают безумие в соцсетях, Уайт радует фанатов очередной нарезкой с пресс-конференции.

UFC не лучшим образом работает даже с имеющимися инструментами, ведь промоушен не получает свежую кровь. Сейчас в дивизионах не происходит ничего нового – абcолютный штиль. UFC постепенно превращается в лигу реваншей, где зритель смотрит, как одни и те же бойцы по несколько раз дерутся друг с другом (Морено – Фигередо, Волкановски – Холлоуэй, Усман – Ковингтон, Адесанья – Уиттакер). В реваншах нет ничего плохого, но очевиден застой.

При этом социальные лифты в UFC вроде бы есть: реалити-шоу The Ultimate Fighter, предназначенное для поиска новых талантов, и даже Претендентская серия Дэйны Уайта, где новички бьются за контракт с UFC. Она работает с 2017-го, но много ли звезд оттуда вышло? Да, новые бойцы приходят через систему каждый год, но они не становятся топами, при этом попадая в промоушен на минимальный контракт (10 тысяч долларов + 10 тысяч за победу) – без возможности переговоров.

А теперь представьте реальность, в которой UFC перестанет ехать по рельсам. Реальность, в которой в промоушен вдохнут жизнь. Тот же Bellator проводит турнир-восьмерку в полутяжелом весе, где собрал лучших бойцов лиги для битвы за миллион долларов (в финал уже вышел российский чемпион Вадим Немков). А в One FC недавно прошел необычный бой, в котором Деметриус Джонсон по смешанным правилам подрался с топовым тайским боксером Родтангом Джитмуангноном (два раунда по правилам кикбоксинга, два по ММА).

Такие эксперименты в UFC сейчас невозможны – лига не выходит за рамки. Но это может стать реальностью, если Disney все-таки получит контроль над промоушеном.

Фото: Gettyimages.ru/Kent Phillips/Walt Disney World Resort, Alex Menendez, Mark Kolbe, Carmen Mandato; East News/ Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA; instagram.com/ufc