Конор может вернуться в UFC этой осенью. Макгрегор набрал лишний вес (целых 15 кг), много тусовался, но хочет драться за пояс

У ирландца не так много других вариантов для боя.

Время идет, но Макгрегор по-прежнему – главная звезда UFC. И хотя Конор все чаще проигрывает, PPV-турниры с его участием бьют рекорды. В июле ирландцу исполнится 34 года, и он далек от топовой формы. Но Макгрегор все равно просит титульные поединки, а фанаты ждут его возвращения в октагон.

В последних четырех боях Конор выиграл лишь однажды – в январе 2020-го, когда нокаутировал ветерана Дональда Серроне. А до этого ирландец побеждал аж в 2016-м – одолев в бою за титул в легком весе Эдди Альвареса, став двойным чемпионом UFC. Именно тогда Конор и охладел к спорту, превратившись в бизнесмена, который лишь иногда надевает перчатки.

Почти 6 лет Макгрегор-боец плавно увядает. А после двух поражений Дастину Порье в 2021-м Конор и вовсе рухнул на дно рейтинга. Сейчас бывший двойной чемпион лишь девятый в топе легкого дивизиона. Там он расположился между Грегором Гиллеспи и Рафаэлем Физиевым. Медийно эти бойцы близко не стоят рядом с Макгрегором, но по спортивном качествам – вероятно, превосходят сегодняшнего Конора.

Конор может вернуться в UFC уже в сентябре. Он готов подняться в полусредний вес и подраться с чемпионом – Камару Усманом. Но против нигерийца у Макгрегора нет шансов

Сейчас Макгрегор заканчивает восстановление от перелома ноги, который получил в июльском поединке с Порье. После того поражения Конор выглядел жалко: пытался оскорблять жену Дастина, а арену покинул на носилках. При этом Конор заверяет, что еще полон амбиций и бросает вызовы всем подряд. А Дэйна Уайт заявил, что ирландец может вернуться в клетку UFC уже в сентябре-октябре.

«Мы рассчитываем на раннюю осень, если все пойдет по плану. Если его нога заживет правильно, и он получит разрешение начать тренировки, то, возможно, вернется в октагон в начале осени», – сказал босс UFC.

И тут возникает закономерный вопрос: а с кем Конору драться? Выйти в клетку с Макгрегором и получить лучший гонорар в карьере мечтает почти каждый боец. Но проблема в том, что сейчас в UFC нет звезд даже близкого масштаба. И Макгрегору почти не с кем драться, если промоушен хочет организовать по-настоящему громкое событие.

Сам Конор бросает вызовы чемпионам – Чарльзу Оливейре (легкий вес) и Камару Усману (полусредний). Мотив понятен: оба бойца – не самые большие звезды, но у них хотя бы есть пояс. А бой Конора за титул – это автоматически главный поединок года, который привлечет невероятное внимание.

Но тогда возникает вопрос – соответствует ли такой поединок спортивному принципу? В мае за титул в легком весе будет драться Джастин Гейджи, а претендентским считается бой Махачева и Дариуша, который, впрочем, пока не имеет точной даты из-за травмы Бенеила. При этом как Махачев, так и Дариуш идут на длинных сериях побед – 10 и 7 боев подряд. И хотя действующий чемпион Оливейра заявлял, что готов подраться с Конором, это кажется несправедливым. Ведь девятый номер рейтинга, который дважды проиграл в 2021-м, не должен получить титульный шанс раньше парней с серией побед, которая растянулась на годы (Махачев единственный раз в карьере проиграл в 2016-м).

Впрочем, не факт, что сейчас легкий вес – главная цель Макгрегора. За время простоя ирландец не только залечил ногу, но и серьезно набрал в весе. Месяцами Конор усердно качался и показывал в соцсетях, как таскает железо в зале. За время восстановления Макгрегор набрал аж 15 килограммов – поэтому есть сомнения, что Конор вообще впишется в лимит легкого веса (до 70,3 кг).

Возможно, поэтому Конор в последнее время все чаще вспоминает Камару Усмана. Ведь в полусреднем дивизионе у Камару почти не осталось оппозиции – он перебил всех претендентов, а некоторых по несколько раз. Единственный, кто составил хоть какую-то конкуренцию Камару – это Колби Ковингтон, который дважды проиграл нигерийцу, но пока не хочет трилогию.

Однако бой с Усманом – абсолютный мисматч для Конора. Да, кто-то считает, что это слово неприменимо к бойцу уровня Макгрегора. Но на данный момент Камару выглядит недосягаемой вершиной для ирландца. Во-первых, Усман намного, намного более габаритный – он на 10 сантиметров выше и будет иметь преимущество в размахе рук (Камару большой даже на фоне полусредневесов). Во-вторых, Усман намного более универсален, а его борьба вызовет у Конора флешбэки из 2018-го, когда его утюжил в партере Хабиб.

Кроме того, Конор сейчас явно не в лучшей форме. Можно было бы верить в триумфальное возвращение ирландца, если бы он хоть как-то показал, что готов переродиться. Но в соцсетях Макгрегор месяцами продолжал наслаждаться жизнью: тусовался в своем баре в родной Ирландии, качался, пил алкоголь и гонял на дорогих машинах (за это боец был даже арестован дублинской полицией). В той форме, в которой Конор предстал в 2021-м, он явно не готов к титульным противостояниям. В полусреднем же весе Макгрегор очень быстро выдохнется, а его удар вряд ли потрясет больших парней.

Самый логичный вариант для Макгрегора – трилогия с Нейтом Диазом или бой с Масвидалем. Также Конор может подраться в боксе – против блогера Джейка Пола

Найти в UFC соперника с именем, которого побьет Макгрегор, не так уж легко. Возьмем легкий вес. Джастин Гейджи? Майкл Чендлер? В поединках с Порье Конор показал, что у него уже не самая крепкая челюсть. А эти парни могут и вовсе наглухо вырубить Макгрегора, отправив главную звезду промоушена на пенсию.

Ислам Махачев? Россиянин – протеже Хабиба в легком весе, дерется в том же стиле и уверенно идет к титулу. Драматургия реванша с «двойником Хабиба» отличная. Только едва ли у Макгрегора будут шансы выжить до конца боя – со спортивной точки зрения этот поединок получится для Конора унизительным.

Что касается полусреднего веса, то там ситуация еще печальней. Сейчас в этом дивизионе образовался застой: Усман пачками бьет претендентов, среди которых почти нет громких имен. Бой с самим Усманом? Без шансов. Бой с Ковингтоном – то же самое. А Леон Эдвардс, Гилберт Бернс или Висенте Луке – уж точно не соответствуют уровню медийности Макгрегора.

Конору нужно драться со звездами – при этом со звездами на спаде, чтобы иметь шанс победить. Ведь сейчас как для карьеры Макгрегора, так и для промоушена крайне важна его победа. Если Конор проиграет третий раз подряд, то зритель может охладеть к поединкам ирландца. Громкая победа, а желательно – нокаут, могут реанимировать Конора-бойца. А промоушену – подарить еще несколько громких и денежных поединков.

Да, можно свести Конора с откровенно слабым бойцом – как это сделали в 2020-м, выставив против него Дональда Серроне. Американец никогда не был плохим бойцом, но на тот момент слыл разбитым ветераном, который много проигрывал. Проблема в том, что сейчас в топ-15 полусреднего веса таких бойцов нет. Белал Мохаммед? Стивен Томпсон? Непобежденные и голодные проспекты с сильным партером Шон Брэди, Шавкат Рахмонов или Хамзат Чимаев? Чтобы реанимировать карьеру Конора, нужны более слабые соперники. А найти их в UFC – весьма трудная задача.

Вероятно, для промоушена логично вернуться к громким противостоянием прошлого. А именно – к трилогии с Нейтом Диазом. Здесь все складывается логично: у Нейта остался последний бой по контракту с UFC, и он уже сказал, что хочет побыстрее подраться и уйти (даже заявил, что готов подписаться в Bellator).

36-летний Диаз находится на спаде и уже сильно сдал. Поединок с Конором станет праздником для фанатов, а также хорошим шансом для Макгрегора вернуться. Бойцы уже дважды встречались в полусреднем весе, а сейчас еще меньше хотят мучать себя весогонками. При этом счет в дуэли пока ничейный, и фанатам было бы интересно узнать победителя.

Но даже в этом поединке Макгрегору не гарантирована победа. Конор никогда не славился хорошей выносливостью, а возраст и набранный вес серьезно ударят по его дыхалке. При этом Диаз – хоть и и ветеран, но с отличным кардио. Даже в поединке с Леоном Эдвардсом Диаз в одну калитку проигрывал пятираундовый бой, но на последней минуте едва не нокаутировал более молодого соперника.

Поэтому весьма реален исход, при котором Конор будет забирать по очкам первые раунды, а в поздних – устанет и будет придушен Диазом в партере. Ведь Нейта невозможно нокаутировать, а вот его джиу-джитсу – проблема для Конора, который уже один раз сдавался от удушающего Диаза.

Также выглядит логичным бой Макгрегора с Хорхе Масвидалем – звездным ударником-полусредневесом. Хорхе дважды проиграл Усману, а недавно был уничтожен Ковингтоном. Во всех поединках Масвидаль выглядел слабо, из-за чего угодил в психологическую яму и даже напал на Колби вне октагона (из-за чего сейчас находился за решеткой). Хорхе уже в возрасте – ему 37, но он по-прежнему звезда UFC. При этом бойца не назовешь списанным ветераном (как, например, Тони Фергюсона, который вряд ли вернется на свой уровень). Масвидаль до сих пор готов закатить огненный поединок, и их заруба с Конором может выйти интересной, если, конечно, Хорхе не сядет в тюрьму.

Также у Конора есть варианты вне UFC – Джейк Пол не раз заявлял о желании подраться с ирландцем. Поединок со скандальным блогером может принести большие деньги, а Конор уже однажды залетал в бокс, где проиграл Флойду Мейвезеру. Но Пол – совершенно другой уровень: он, конечно, усиленно занимается боксом, но далек от уровня большого профессионала. Вероятно, кто-то даже считал бы Конора фаворитом, хотя в боксе ирландцу будет тяжело драться с более габаритным и молодым ударником.

Кроме того, против боя с Джейком Полом выступает Дэйна Уайт. При этом босс UFC не исключает, что мог бы организовать поединок Конора в ММА с Логаном Полом – у того есть определенный опыт в джиу-джитсу.

«Вероятно, они не будут драться. Джейк не должен драться с Конором, потому что он огромен. Что это такое? Пол весит где-то 210 фунтов, а Макгрегор выступает в 145-155 фунтах. Весовые категории существуют не просто так.

Конору тяжело драться даже в 170 фунтах. Он провел бой в этой весовой с Нейтом Диазом и было видно, что ему тяжело. В нашем спорте есть борьба и бокс. Я слышал, что Логан Пол занимался джиу-джитсу. Так что я не исключаю возможность сотрудничества с ним», – сказал Уайт.

В любом случае, возвращение Конора должно произойти в этом году. А против кого – узнаем чуть позже.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma; globallookpress.com/Louis Grasse, Jason Silva, Alan Stanford, Bryan Keane