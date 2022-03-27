Звезде UFC грозит до 15 лет тюрьмы за нападение на соперника. Масвидаль выбил Ковингтону зуб, а Хабиб — поддержал преступление

Но не все бойцы согласны с Нурмагомедовым.

Уже несколько дней в UFC не утихает скандал: звездный полусредневес Хорхе Масвидаль выследил бывшего соперника Колби Ковингтона и избил прямо у входа в ресторан, где тот отдыхал с друзьями. Двумя ударами Масвидаль выбил коллеге зуб, и теперь Хорхе грозит до 15 лет тюрьмы.

Масвидаль уже арестован, но отрицает вину – боец считает, что справедливо проучил Ковингтона за трэшток перед их поединком. В начале марта на UFC 272 Колби не только словесно унизил Хорхе на пресс-конференции, но и без шансов победил в клетке. Теперь же судьба Масвидаля в руках бывшего соперника — если Ковингтон будет свидетельствовать против коллеги, то тот может получить реальный срок.

Как зародился конфликт?

Чтобы вспомнить хронологию конфликта, нужно переместиться в начало марта, когда Ковингтон и Масвидаль подрались на турнире UFC 272. Это противостояние называли поединком бывших друзей, ведь Колби и Хорхе вместе покоряли UFC. Они тренировались в одном зале, жили в одной квартире и называли друг друга братьями.

Но в какой-то момент дружба дала трещину. Хорхе обвиняет в этом Колби – якобы тот не поделился гонораром с тренером, когда в 2018-м победил Рафаэля Дос Аньоса. А Ковингтон считает, что Масвидаль просто завидовал его успехам в UFC (на момент ссоры Колби был успешнее, чем Хорхе).

Бойцы враждовали годами, а в марте этого года все-таки встретились в октагоне. К бою Ковингтон подошел явным фаворитом — он более универсальный боец, чем Масвидаль, к тому же намного лучше борется. И бой это подтвердил: Ковингтон не только уничтожал Масвидаля в партере, но и перебил в стойке — превзойдя соперника по акцентированным ударам. В актив Масвидалю можно занести лишь один эпизод в четвертом раунде, когда он едва не отправил Колби в нокдаун.

В остальном же Ковингтон без шансов разобрал Масвидаля, нанеся бывшему другу обидное поражение. Перед поединком бойцы устроили жесткий трэшток, а Колби поддевал Хорхе тем, что он – плохой отец и не помогает своим детям:

«Я не могу извлечь ничего положительного из наших отношений. Хорхе – кусок дерьма. Он изменяет своей жене, жульничает с налогами, не разговаривает со своими детьми, использует людей».

Говорил Ковингтон правду или нет — вопрос риторический. Ведь Колби любит приукрасить, когда устраивает трэшток. Впрочем, боец знаком с женой Масвидаля и, возможно, знает ситуацию изнутри. Хорхе же эти слова задели, и он не смирился с обидным поражением, решив отомстить.

Масвидаль дал понять: ему не понравилось то, что Ковингтон упомянул его детей на пресс-конференции. Но это странно, ведь Колби не оскорблял родственников Масвидаля – намного жестче он троллил того же Усмана, когда говорил, что отец нигерийца – уголовник и мошенник (отец Камару и правда отсидел в американской тюрьме за мошенничество). А после победы над Масвидалем Ковингтон жестко прожарил легковеса Дастина Порье:

«У дочки Дастина по какой-то причине ирландский акцент. Надеюсь, Порье не вздумает сделать тест на отцовство. Да-да, Конор ее папочка».

С Масвидалем же Колби не был так груб — он просто играл на публику, выводя Хорхе из себя. Ковингтон часто использует трэшток на грани фола, чтобы раскрутить бои. Американец дает зрителям шоу, и это помогло ему сохранить карьеру (когда-то UFC хотел уволить бойца из-за скучного стиля). Поэтому токсичный трэшток Ковингтона — во многом вынужденная мера. Хотя иногда кажется, что Колби перебарщивает, а коллеги считают, что бойцу пишут сценарии.

За что Масвидаля хотят посадить?

24 марта Масвидаль увидел в социальных сетях, как один из друзей Ковингтона запостил фото с бойцом из ресторана. Тогда Хорхе приехал туда, чтобы поквитаться с бывшим другом уже вне октагона. По данным следствия, Хорхе натянул на лицо маску, надел капюшон и напал на Ковингтона у входа в ресторан. Двумя ударами Масвидаль выбил Ковингтону зуб, попал в глаз и повредил часы Rolex за 90 тысяч долларов. Колби уже дал показания полиции, в которых оценил стоимость ремонта в 15 тысяч.

В течение 48 часов после преступления Масвидаля арестовали и предъявили обвинение. Теперь бойцу грозит до 15 лет тюрьмы за нанесенные побои и/или штраф в 10 тысяч долларов. А то, что Масвидаль спланировал нападение, может стать отягчающим обстоятельством.

Сейчас многое зависит от Ковингтона — станет ли он свидетельствовать против Масвидаля. И хотя боец уже дал показания на месте преступления, намного важнее то, как он поведет себя дальше. Маловероятно, что Масвидаль сядет на 15 лет, но все равно может получить реальный срок.

Реакция бойцов на случившееся вышла противоречивой: и хотя большинство осудили действия Масвидаля, нашлись и те, кто поддержал расправу. Одним из таких людей стал Хабиб, который написал целое послание в поддержку Масвидаля, призвав полусредний дивизион бойкотировать Ковингтона, если тот будет свидетельствовать в полиции против коллеги.

«Если вы сильнее кого-то внутри октагона, это не значит, что вы можете оскорблять его детей. Никто не имеет права оскорблять чью-то семью. Если вы принимаете решение идти по этой дороге, то будьте готовы отвечать за свои слова, подтверждать их. На тебя напал профессиональный боец, такой же, как ты, твоего роста, и ты идешь в полицию выдвигать против него обвинения?

Я думаю, все бойцы полусредней весовой категории должны отказаться от боя с Колби. Просто не соглашайтесь на бои с ним. Пусть он сидит без поединков. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые оскорбляют семьи и провоцируют бойцов. Чтобы иметь с ним дело, надо искать его в ресторане», — написал Хабиб.

При этом объявился и сам Масвидаль, оставивший в соцсетях послание: «Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что болтать о чужих детях – это круто».

Однако Масвидаль лукавит – Ковингтон не оскорблял его детей, а упрекал в том, что сам Хорхе – плохой отец. Было бы намного логичнее, если бы на Колби напал Порье или Усман – об их родных боец отзывался намного жестче. В случае же с Масвидалем, вероятно, была задета гордыня бойца – Колби не только унижал его перед поединком, но и переехал в клетке. После этого спортсмен идет тренироваться еще усерднее и требует реванш. А Хорхе – напал на обидчика на улице и теперь находится под следствием.

Как на преступление отреагировали бойцы?

На то, что Масвидаль лукавит, указал бывший соперник Хорхе – Бен Аскрен. Тот самый, которого Масвидаль отправил в нокаут с колена за 5 секунд.

«Представьте, у вас есть 25 минут, чтобы ударить кого-то по лицу столько раз, сколько вы захотите. Но когда у вас ничего не выходит, вы подкрадываетесь к нему на выходе из ресторана. Хорхе тоже говорил о моей семье, так что он обычный лицемерный говнюк», – написал в соцсетях Аскрен (перед поединком Масвидаль обещал прервать родословную Бена, хотя тот имел трех детей).

Сейчас все гадают — станет ли Ковингтон сотрудничать с полицией, чтобы посадить Масвидаля. Некоторые заявляют, что это будет позором для Колби, ведь боец должен сам решить проблему. Такие люди считают, что существует негласный кодекс, который не позволяет мужчине обращаться в полицию. Но этот же кодекс, вероятно, позволяет нападать на человека посреди дня, натянув на голову капюшон.

Когда Ковингтон отдыхал в ресторане с друзьями, он не ожидал нападения. По предварительным данным, Хорхе нанес удары внезапно, не дав Колби возможности среагировать. Не было разговоров или выяснений отношений – Масвидаль совершил нападение, закрыв лицо маской, после чего скрылся с места преступления. Экс-чемпион UFC Генри Сехудо считает, что после такого Ковингтон имеет право свидетельствовать против Масвидаля.

«Если бы я был на месте Колби... Трудно не обратиться в полицию, когда тебя бьют исподтишка. Если бы кто-то ударил исподтишка меня, я бы обратился в полицию. Я бы реально подал заявление. Мне плевать, кто ты. Потому что бить исподтишка – это не круто», – считает Сехудо.

Поддержали Ковингтона и многие другие бойцы. Камару Усман заявил, что Масвидаль поступил неправильно, а легковес Джаред Гордон возмутился обстоятельствами драки.

«Он замаскировался и надел толстовку с капюшоном, а потом исподтишка ударил его? Колби выдвинет обвинения и подаст в суд только для того, чтобы поиметь Хорхе. Он действительно посмеется здесь последним. Даже если Колби не выдвинет обвинения, штат займется делом Хорхе», – считает боец.

И хотя Ковингтон пока хранит молчание, не исключено, что он будет сотрудничать со следствием. Ведь боец сам вызвал полицию и сообщил обстоятельства преступления. Ковингтон неоднократно поддерживал работу полицейских и избегал драк на улице, поэтому Масвидаля могут ждать серьезные проблемы.

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports; East News/Sefa Karacan / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; Gettyimages.ru/Stacy Revere, Sean M. Haffey; globallookpress.com/Christopher Khoury/Keystone Press Agency