Качки-великаны устроили шоу в боксе: как Гора из «Игры престолов» победил Самого сильного человека мира

На двоих силачи весили почти 300 килограммов!

Последнее время в боксе все чаще проходят странные бои: уже никого не удивляет, что блогер Пол нокаутирует ветеранов UFC, а в ринг возвращаются легенды-пенсионеры вроде Тайсона и Холифилда. Очевидно, боксу не хватает громких имен и событий, а зрительский интерес утоляют вот такие необычные противостояния.

Несколько дней назад в Дубае прошел очередной медийный турнир, на котором подрались два стронгмена – Хафтор Бьернссон и Эдди Холл. Исландец прославился ролью Горы в сериале «Игра престолов», а с Холлом их связывала долгая история соперничества – которая из мира железа выплеснулась в ринг.

Пауэрлифтеры были конкурентами и давно враждовали: Бьернссон побил рекорд Холла в становой тяге, а ради боя похудел на 50 килограммов

Бьернссон и Холл – успешные пауэрлифтеры, которые давно соревнуются друг с другом. В 2017-м Холл стал чемпионом мира по пауэрлифтингу и получил звание «Самого сильного человека в мире». А в 2018-м им стал уже Бьернссон, продолжив традицию Магнуса Вера Магнуссона – соотечественника из Исландии, который в конце XX века становился чемпионом четыре раза.

С этих турниров началось противостояние Бьернссона и Холла, которое обострялось тем, что что Хафтор не признавал чемпионство британца. Гора обвинял Холла в совершении запрещенных повторений и том, что Эдди помогали судьи. При этом Бьернссон на тот момент уже был звездой: исландец снимался в «Игре престолов», спарринговал с Конором, а в 2016-м – поставил громкий рекорд.

Дело в том, что на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии Бьернссон поднял 650-килограммовое и 10-метровое бревно. И хотя Хафтор сделал лишь 5 шагов – этого оказалось достаточно. По легенде, прежний рекорд установил в X веке исландский викинг Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту такого веса лишь три шага, после чего сломал спину.

Кроме того, Бьернссон трижды побеждал на конкурсе бодибилдеров Arnold Classic, где Холл ни разу не поднимался выше шестого места. Но у Эдди тоже была своя гордость: с июля 2016-го он обладал мировым рекордом в становой тяге в экипировке – 500 кг.

Однако в 2020-м Гора и тут превзошел Холла – в разгар пандемии побив рекорд британца на один килограмм.

Камеры зафиксировали сенсационный рекорд, а Бьернссон предложил Холлу реванш в боксерском ринге:

«Мне передали семизначный контракт, самый большой в моей жизни, я его уже подписал. Эдди, я только что нокаутировал твой рекорд. А теперь хочу нокаутировать тебя самого в ринге. Пришло время взять ручку и подписать контракт на бой. Я готов. А ты, Эдди?»

Холл принял вызов и еще больше разогрел противостояние:

«Дело не в деньгах и не в нашем соперничестве. Все потому, что ты обозвал меня жуликом на турнире в 2017-м году. Я ложусь с этим спать, и я не могу это забыть. Ты так и не извинился. Мне все равно, что твой рост 205 см. Мне все равно, что ты настоящий гигант. Мне плевать. Я буду тренироваться очень усердно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оторвать твою чертову голову. Гора, начинай тренироваться. Увидимся в ринге».

И Бьернссон последовал совету: он стал серьезно готовиться и даже сел на жесткую диету, на которой сбросил 50 кг. После такой «просушки» Хафтор стал более рельефным и заявил, что весит всего 144 кг (раньше силач был под 200). Чтобы добиться таких результатов, Бьернссон изменил свое питание, а также много боксировал. В бою лишние мышцы мешают, поэтому Гора стал меньше работать с железом, а больше – бегать.

Бой Бьернссона и Холла не оправдал ожиданий: силачи показали слабую технику и не хотели рубиться. Но все равно несколько раз упали в нокдаун

Изначально планировалось, что 33-летний Бьернссон и 34-летний Холл подерутся в сентябре 2021-го. Но Эдди порвал бицепс за два месяца до поединка, из-за чего его перенесли на март. Фаворитом схватки считался Бьернссон, ведь Гора имел серьезное преимущество в антропометрии. А также хоть какой-то бойцовский опыт (до этого у исландца было несколько выставочных поединков).

Разница в росте между силачами была почти 15 сантиметров: у Бьернссона – 205 см, у Холла – 191. Что касается веса, то суммарно оба бойца показали около 300 кг, что сделало их поединок одним из самых «тяжелых» в истории бокса. На взвешивании Гора показал 152 кг, а Эдди – 142. И хотя боксерской школы нет у обоих, работа Холла на лапах совсем не впечатляла. Из-за этого многие болельщики прозвали силача безумцем, а букмекеры считали андердогом.

Но Бьернссон тоже не был профессионалом: исландец всю карьеру качал железо, а не боксировал. И хотя тренеры сумели поставить Горе стойку, в выставочных поединках он не впечатлил. В трех боях Бьернссон лишь однажды победил – нокаутировав 46-летнего армрестлера Девонома Ларратта в первом раунде. Впрочем, в остальных поединках Гора остался непобежденным, ведь судьи фиксировали ничью (бои тоже проходили в Дубае, но не были столь медийными).

Шестираундовый поединок Бьернссона и Холла состоялся в Абу-Даби и вышел забавным: оба силача не блистали техникой, но при этом не рисковали и не шли в размены. Бьернссон использовал преимущество в размахе рук, работал джебом и иногда подключал дальнюю руку, пробивая двойки. Гора старался не расходовать лишние силы, а вот Холл в первом раунде сразу накинулся на исландца – и даже уронил великана на канвас.

На этом успехи Холла закончились: британец оказался еще менее техничным, чем соперник, не держал боксерскую стойку, а после второго раунда – стал уставать. В третьем отрезке уже Бьернссон отправил Холла в нокдаун, после чего владел инициативой и спокойно контролировал бой. И хотя Гора пешком ходил по рингу, пробивая «деревянные» джебы, в шестом раунде он расчехлил дальнюю руку и снова отправил соперника на канвас.

Что касается Холла, то он был плохо готов – даже смена стоек не позволяла британцу достать высоченного соперника (Гора не забывал про дальнюю руку, которой прикрывал челюсть). Удары Холла выглядели слишком любительскими: Эдди прятал голову, нагибаясь при каждым панче, и если бы Бьернссон был опытнее, то поймал бы британца апперкотом.

Хотя бой заявлялся как выставочный, Бьернссона объявили победителем со счетом 57-54 на всех трех судейских карточках. После победы Гора заявил, что готов к реваншу – впрочем, не факт что второй бой с Холлом заинтересует зрителя. Ведь до этого Бьернссон говорил о другом сопернике – стронгмене-великане Мартине Форде, который весит 150 кг при росте 2,05 см.

Фото: probellum.com; instagram.com/thorbjornsson