Ковингтон победил Масвидаля в UFC: американский плейбой вышел под свист фанатов, а после боя вызвал Дастина Порье

Рэпер Дрейк проиграл на поединке 250 тысяч долларов.

Бой Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля в UFC ждали давно, и он состоялся. Противостояние лучших друзей, которые вместе начинали путь к вершинам, но потом стали врагами – отличная драматургия. А еще лучше то, что вражда Ковингтона и Масвидаля не была искусственной, как часто бывает в UFC. Бойцы, которые когда-то жили в одной квартире, и правда ненавидят друг друга. Поэтому еще до того, как бой начался, в клетке летали искры.

Однозначным фаворитом был Ковингтон: эпатажный американец шел первым в рейтинге полусреднего дивизиона и считался более совершенным бойцом, чем Масвидаль. Особенно, когда дело касалось борьбы, ведь в партере Колби особенно хорош. Бойца многие не любят из-за его образа и скандального поведения, а на арене в Лас-Вегасе и вовсе встречали свистом. Впрочем, Ковингтон к этому привык и признается, что рад, когда вызывает у людей эмоции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Пятираундовый поединок начался ожидаемо: Ковингтон прессинговал Масвидаля, прижимал к сетке, а после прохода в ноги – контролировал в партере. Да, за годы карьеры Хорхе серьезно прокачал защиту от тейкдаунов, но этого оказалось мало. Поединок напоминал спарринги Ковингтона и Масвидаля десятилетней давности – тогда Колби тоже доминировал в партере.

Во втором раунде Ковингтон решил взять паузу и подраться в стойке, из-за чего пятиминутка выдалась относительно близкой (один из судей даже отдал ее Хорхе). Но в дальнейшем Ковингтон лишь развивал преимущество, при этом не только в борьбе, но и в стойке.

Колби регулярно запирал Масвидаля у сетки, где расстреливал ударами. Но Ковингтон не нокаутер (фанаты даже шутят, что его кулаки похожи на подушки), а Хорхе почти невозможно вырубить. За 50 боев Масвидаля в ММА это удалось лишь Камару Усману, поэтому Колби при всем желании было тяжело оформить нокаут. Хотя несколько раз казалось, что Масвидаль потрясен, ведь Ковингтон обрушивал на него сокрушительные серии.

Но даже в таком положении Масвидаль обыл пасен – в этом его можно сравнить с Нейтом Диасом. Они оба принадлежат к типу бойцов, которые терпят избиение, но сохраняют трезвость мышления. И в момент, когда соперник меньше всего ожидает, переходят в атаку. Так, к примеру, произошло в поединке Диаса и Леона Эдвардса – тогда Нейт, в одну калитку проигрывавший бой, едва не вырубил британца в концовке пятого раунда.

Так случилось и в этом бою: в четвертом раунде Колби показалось, что он избивает Масвидаля, и американец стал меньше бороться, наращивая темп в стойке. И тогда Масвидаль поймал свой шанс, выбросив зубодробительный боковой удар, от которого Ковингтон упал на канвас. Колби быстро поднялся и улыбнулся, а Хорхе – не рискнул развивать преимущество. Для обоих бойцов было важно сохранить лицо в принципиальной битве, поэтому Колби после пропущенных ударов улыбался, а Хорхе – показывал язык.

В пятом раунде Ковингтон уже не рисковал и спокойно уничтожал Масвидаля в партере (один из судей оценил пятиминутку 10-8). Это трудно назвать деклассирванием, но Колби определенно проехался по бывшему другу. А на последней минуте выложился на полную, чтобы одержать не только спортивную, но и ментальную победу. Судьи оценили выступление Ковингтона и отдали ему победу: 50-45, 50-44 и и 49-46.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

После боя Ковингтон поздравил Джо Рогана с возвращением (комментатор UFC брал паузу в работе из-за расистского скандала). А также вызвал на бой легковеса Дастина Порье, с которым Колби также имеет конфликт, и который в этом поединке поддерживал своего друга Масвидаля.

«Джо, я так рад видеть тебя в октагоне. Хочу поблагодарить всех работников служб быстрого реагирования, вы настоящие герои. Я только что позаботился об уличном мусоре из Майями, теперь время разобраться с болотным мусором из Луизианы. Где ты, Дастин Порье? Где ты прячешься, говнюк? Ты сказал, что вынесешь меня, когда мы увидимся. Так назови место и время, а также привези с собой своих жену и ребенка для вида. Ты следующий!».

Ковингтон не первый раз задевает родных Порье – на пресс-конференции он заявлял, что дочь Дастина говорит с ирландским акцентом, потому что Макгрегор – ее папочка. Но Дэуйна Уайт пока не уверен, что бой Ковингтона с Порье стоит организовывать. Ведь бойцы дерутся в разных весовых категориях, и он хочет узнать от самого Колби, что тот планирует в будущем.

«Ковингтона недолюбливают, но стоит отдать должное – он хорош, он выигрывает бои. Я не знаю, что делать с ним дальше. Он в очень странной позиции, потому что чемпион Усман побеждал его дважды. Не знаю, нужно поговорить с Колби и узнать, что он действительно хочет. Подерется он с Порье, а дальше что? Должно же быть какое-то направление. Он собирается драться в легком весе? Мы поговорим с ним. Если он продолжит побеждать в полусреднем, то в конце концов получит еще один титульник», – рассказал Уайт.

И хотя победа Ковингтона была ожидаемой, были фанаты, которые верили в Масвидаля. Среди них оказался популярный рэпер Drake, который в свое время поддерживал Макгрегора, а сейчас поставил на Хорхе крупную сумму – около 250 тысяч долларов. Впрочем, для артиста сумма не такая уж большая, а сделал он ставку в биткоинах.

Фото: Gettyimages.ru/David Becker